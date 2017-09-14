|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:06
budivelnik написав: Water написав: budivelnik написав:
1 Моє стандартне споживання 300квт*год
на побутові+600квт*год
на зарядку електромобілів
Це як, за годину ви споживаєте 900 кіловатт?
Якщо знаєте квартири до яких підведенно 900квт потужності - то покажете
А якщо уважні - то прочитали що 900 квт*год
Чомусь я думав що розшифровувати що це в місяць -не треба.
А де було написано шо це квартира і споживання за місяць?
Зарядка трьох електричних автомобілів, плюс власне споживання 900 кВт на місяць? Це або автомобілі тупо нікуди не їздять, або у вас є інша розетка.
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:07
budivelnik написав:
Потім обрали Кучму - бо був відсутній імунітет від олігархату
Потім обрали Ющенка - бо був відсутній імунітет від завищених очікувань
Потім обрали Януковича - бо був відсутній імунітет від педераційних цінностейПотім обрали Порошенка
- виключно назло виборцям Януковича
тобто кучмівська вакцина вже перестала діяти?
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:07
budivelnik написав: ЛАД написав:
Так что вряд ли мы получим столько же денег, сколько давали (и дают до сих пор) Польше.
А може варто орієнтуватись на власні сили?
Допоможуть -подякуємо
Не допоможуть - то що тоді такі як ти запропонують замутити соціалістичну революцію... після якої треба вже буде не заводи допомагати розбудовувати а від голодя рятувати...
Хлопці і дівчатка
Розраховуйте на власні сили і як тільки хтось побачить що його допомога Вам не потрібна- так відразу прибіжить її пропонувати
А коли буде бачити що Ви самі не стягуєте - тоді за драні труселя він Вам років десять рабства намалює.
ПС
це як банк
Банк завди готовий надати позику, якщо Ви чітко йому пояснили що вона Вам не потрібна бо у Вас є свій капітал....
Понимаю, что сейчас нарвусь на очередные оскорбления.
От вас больше ожидать нечего.
Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия?
Сегодня в результате мы получаем половину бюджете от "партнёров" и собираем снаряды по всему миру. Не говорю уже об орудиях и пр. Нам эта помощь не нужна?
За какие средства мы будем восстанавливать электростанции и создавать промышленность после войны?
Или опять будем рассказывать, что нам всё это не нужно, а для освещения нам хватит и того, что осталось, а топить можно и кизяками (газа собственной добычи нам уже не хватает даже с резко упавшим промпотредлением)?
Да, вероятно, удастся восстановиться, но сколько лет (или десятилетий?) на это потребуется?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 08 гру, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:08
Hotab написав:Ой+
ККД на вхід 80% і на вихід також
Решта йде в якості тепла в квартиру, що взимку не є втратами. «Все в дім, все в сімʼю».
Влітку ситуація міняється повністю, свою роль відіграє сонячна енергетика, яку накоплювати в акумулятори навіть корисно.
влітку СЄС у південь навіть приносять шкоду, бо створюють надлишок енергії в мережі,
для балансування завжду були ГЄС, які майже всі ухайдокали, тому домашні СЄС сьогодні це вороги, нам погружують припинити виплати, хоч по закону ЗТ діє до 31/12/29
платять осьтанні 4 роки так-літом за зиму, а зимою за літні місяці (у мене вже 40к грн накопичилось, виплять десь у лютому) обіцяють на НР дати 4-5к на свято
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:08
ЛАД написав:
Мне уже тут многие рассказывали, что советские заводы были никуда не годны и никому не нужны. И их можно было использовать только на металлолом. Надоело.
Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей.
Отже
Проблема виникла бо - разрушения связей
Але звязки порушились - Разрушение связей после развала Союза
А союз розвалився бо - ?????
Тобто спочатку совок виявив що його виробництво є неефективним настільки що той самий совок не може забезпечити підтримання своєї цілосності, тому почав розпадатись на шматочки.....
Висновок
Те що в совку функціонувало - ЗЖЕРЛО пенсійні накопичення свого населення, обнулило заощадження цього населення.. і тільки після зжирання/обнулення/замортизованості - совок впав....
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:13
ЛАД написав:
За какие средства мы будем создавать промышленность после войны?
Ви подумайте самі, промисловість яку? Промисловість- це бізнес, тобто капіталісти. Шо буде вигідно на той час вироблять- то й будуть вироблять. А капітал вимагає прозорості законодавства, податків та відсутність корупції.
Шо в нас є? Як підприємець, шо ви готові завтра вироблять, на шо саме вам не вистачає грошей?
А так потихеньку будують, он Ковальська розширюється, з цементом шось неясне, тіпа турки нас завалять цементом, таким чином загублять наше власне виробництво.
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:13
ЛАД написав:
Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия?
Відповідь проста... от тільки ти з цим не погодишся...
Для створення чогось нового -треба вільний капітал...
Україна отримала обовязок сплачувати пенсії тим людям які свої пенсійні заощадження втратили разом з розпадом совка
Також Україна отримала замортизовану до мінуса промисловість ( і не тільки Україна - всі республіки СРСР)
Росія ж викарабкалась тому що мала нафту/газ які могла продавати по світовій ціні...
В України з таких товарів була тільки пшениця і залізна руда....
Сам порівняєш скільки в грошах припадало на одного педераційника від продажу нафти/газу
і скільки на одного українця від продажу пшениці/залізної руди?
І як тільки порівняєш -тоді МОЖЛИВО й зрозумієш чому Україні( до 2014 року більшість населення проти НАТО) не допомагали так як Польщі( з 1990 року більшість поляків ЗА Нато)
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:13
Water написав:
Зарядка трьох електричних автомобілів, плюс власне споживання 900 кВт на місяць? Це або автомобілі тупо нікуди не їздять, або у вас є інша розетка.
такой ШІ бред , пише квт/ .одина а потім схиляє на місяць
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:14
ЛАД
В условиях, когда эл-станции уже работают с пониженной мощностью, это приводит к ещё большей нехватке эл-энергии и, соответственно, к необходимости ужесточения графиков, т.е. к сокращению возможного времени включения потребителей.
Я не глибоко поінформований про технічні складнощі і вузькі місця нашої енергосистеми , тому допускаю що саме ваша (і Ой+ ) версія вірна.
Але я також допускаю, що якщо лакі-черга (яка зараз заживлена) раптом через аккуми споживає більше , то їй можна дати більше збільшенням продуктивності АЕС. Але не можна (технічно ) дати одночасно іншій черзі.
А потім інші будуть лакі-чергою і їм також дадуть підвищене споживання.
Тобто аккуми побутових споживачів дійн виступають як балансир: бере більше, щоб потім використовувати тоді, коли лакі-черга не вони.
Про втрати вже казав. Це по суті не втрати. Багато хто підігрівається е/е, і нерідко десятками квтгод в день, , а втрати на перетворення це по суті отей нещасний 1квтгод на добу (з домогосподарства) , який йде на підігрів квартири
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 гру, 2025 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:15
budivelnik написав: sashaqbl написав:
2. Оскільки наявної потужності не вистачає, то власники акумуляторів паразитують на електромережі. Тому що за рахунок зарядки акумуляторів вони збільшують потужність споживання, то треба когось відключати. Таким чином збільшується час відключення. Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.
А можна мухи окремо-котлети окремо?
1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів
2 В мене є 10квт*год батарея, яка забезпечує споживання в моменти ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії.... але при цьому інвертор обмежений 1квт потужності... тобто коли енергія вимкнена в мене все функціонує по мінімуму ( як правило це котел на обігрів(там є насос+заживлення електроніки) холодильник і телевізор(або компютер)
При цьому відсутня можливість ввімкнення кавоварки/пралки/мікрохвильовки/праски і так далі...
3 Прогнозую , що в грудні моє споживання буде 200+300(мінус 40-45% від споживання в місяці коли електрика є без проблем).... але ж світло в мене в квартирі 24 години, просто тих 12 годин коли немає ( а останні 2 дні по 17) - обмеження використання електроприладів вище ніж витрати на зарядку акамуляторів ( і якщо в нормальні місяці в мене їздили три електромобіля (дитина в інститут, жінка на роботу, я на роботу) то коли обмеження-то мій як найбільшеспоживаючий ставиться на прикол і я відвожу дитину в інститут і їду на роботу, а жінка змістила графік і їде з роботи забираючи дитину)
Таким чином
електроенергія це не вода, яку можна накопичити у ванній а потім злити, і відсутність електроенергії більше ніж 30-50% часу доби - принесе економію в 20-40%
а якщо 100% відсутня, то 100% економія
