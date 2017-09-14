|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:57
fler написав: Schmit написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
Schmit, нагадайте світовий досвід, як домовлялися з терористами? Наприклад, США.
Ты вообще в реальность когда-нибудь заходила?
США — это одновременно и сверхдержава, и производитель топового оружия (Lockheed Martin, F-16, Patriot, HIMARS — это всё оттуда, если вдруг не знала).
И при всём при этом США ВЫНУЖДЕНЫ договариваться. договариваться с росией, з талібами, з ким завгодно, якщо це вигідно
США не “договариваются из слабости”, а договариваются из расчёта.
Это называется реальная политика
Да, США смылись из Афганистана.
Потому что никто в здравом уме не будет гробить десятки тысяч своих людей, у них жизнь солдата стоит дорого
США с террористами разговаривают на языке силы и выгоды.
У них принцип простой:
для своих — эвакуация, защита, обмен,
для террористов — дрон на голову, спецоперация, санкции и удар по кошельку.
Это называется прагматизм, а не предательство
Вы же воровали 30 лет и сейчас чужим героизмом прикрываете свой паириотизм диванный
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:01
andrijk777 написав: ЛАД написав:
... Надоело.
Но заводы переставали работать в первую очередь из-за разрушения связей. В советское время они создавались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках всего Союза. ....
Не вірно.
Першопричина це збут! Умовній Росії не було потреби купувати українські товари, якщо вони гірші за наприклад польські чи китайські. В СРСР вони змушені були купувати українські бо умовні вірменські були ще гірші.
І як наслідок цієї причини Україна від розпаду СРСР постраждала найбільше, бо вона виробляла "народні" товари а також багато військових товарів. Нафта чи бавовна не мали такої проблеми бо ці товари не мали конкуренції і їх можна було продати без проблем.
На начальном этапе збут тоже упал из-за разрыва экономических связей.
В Союзе распределение товаров (как промышленных, так и ширпотреба) тоже было централизованное. И после развала цепочки распределения оказались разорваны. Многие (кто владел знаниями, где что производится) очень хорошо заработали именно на поставках - отделы сбыта и снабжения просто не знали где что брать и куда поставлять. И посредники, даже не имея собственных денег, могли хорошо заработать, покупая в одном месте и продавая в другое. Работали, как правило, тогда с предоплатой. Брали деньги у потребителя, тут же часть переводили поставщику, а "навар" оставляли себе. "Навар" порой был весьма существенный.
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:01
Два дні по 17 годин без електрики
Графік на сьогодні був також 17... а тут раз і зменшили сидіння без світла на 5 годин....
Тобто сьогодні не було 12 годин
Як на мене все повязано не з генерацією , а з точками передачі згенерованого...
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:09
budivelnik
budivelnik
Як на мене все повязано не з генерацією , а з точками передачі згенерованого...
Саме так. І опоненти наче зрозуміли, що лаки-черга потім навалюються з ще більшою силою (бо навьорствують), але чомусь в цій схемі аккуми які так само «наверствують», але віддадуть не зараз, а коли зручніше споживачу, для них зло))
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:12
Schmit
Schmit
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:15
budivelnik написав:
Два дні по 17 годин без електрики
Графік на сьогодні був також 17... а тут раз і зменшили сидіння без світла на 5 годин....
Тобто сьогодні не було 12 годин
Як на мене все повязано не з генерацією , а з точками передачі згенерованого...
похвались, накаркай
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:17
Water написав: ЛАД написав:
За какие средства мы будем создавать промышленность после войны?
Ви подумайте самі, промисловість яку? Промисловість- це бізнес, тобто капіталісти. Шо буде вигідно на той час вироблять- то й будуть вироблять. А капітал вимагає прозорості законодавства, податків та відсутність корупції.
Шо в нас є? Як підприємець, шо ви готові завтра вироблять, на шо саме вам не вистачає грошей?
А так потихеньку будують, он Ковальська розширюється, з цементом шось неясне, тіпа турки нас завалять цементом
, таким чином загублять наше власне виробництво.
а чим власний цемент не подобається?..
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:19
UA написав:
В кого Донбасс в того проблеми.
бий своїх, щоб чужі боялись (там і про гагаузів, і ладів)
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:19
flyman написав: budivelnik написав:
Два дні по 17 годин без електрики
Графік на сьогодні був також 17... а тут раз і зменшили сидіння без світла на 5 годин....
Тобто сьогодні не було 12 годин
Як на мене все повязано не з генерацією , а з точками передачі згенерованого...
похвались, накаркай
Спілкувався з Полтавою-в них також трошки легше , хоча й не так кардинально добре..
ПС
Каркаю мусі..
Щоб в тебе електрику 23 години/добу пересилали в Краматорськ....
Додано: Пон 08 гру, 2025 21:25
pesikot написав: UA написав:
Є і трюфеля і білі...
Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.
Як ти сумуєшь за своїм ментовським минулим ...
Чого ти виїхав ?
Ти б так розвернувся, такі пропозиції )
Одразу видно, з тієї сторони тебе підбадьорили ...
Це ж «двотижневик». Він весь день сьогодні глумиться з українців, насміхається (з Хорватії) з їх горя, тролить . Його поки просто чистять. А потім по накопиченню він зайде в бан на 2 тижні. Доведено барабашов ми, інвесторамиК. Не заважайте йому, він чекає свого часу.
