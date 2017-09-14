RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:17

  Hotab написав:На цю проблему я вже 3-чі відповів. Що саме вам незрозуміло? Ці 1 кВтгод перевитрати йде на обігрів.

Какая разница, на что они идут? Когда стоит задача сократить потребление, это все равно перерасход.
Пока аккумуляторы доступны немногим, это на общую систему не особо влияет. При массовом применении это станет катастрофичны.
Если для вашего вертолета выделили цистерну топлива на 20 часов полета, а по плану у вас 25, разливание по канистрам вам не поможет. В случае с электричеством, в канистру нельзя налить топливо, не пролив и нельзя вылить все из канистры. Если вы пролитые остатки сожжете для обогрева, вы все равно программу полетов не выполните.

Я не обвиняю Вас в том, что Вы запаслись аккумуляторами. У нас рыночные отношения, и люди состоятельные всегда могут обеспечить себе больше комфорта. Но надеяться сохранить прежний уровень потребления и обеспечить снижение общей нагрузки невозможно. Физику не обманешь.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:18

  fox767676 написав:сама блискуча тактика без стратегії це просто метушня перед поразкою

Сказал сделал
2020 рік
Экономист отметил, что цитата китайского мыслителя, к которой обратился президент Владимир Зеленский, звучит так: "Стратегия без тактики – это медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".

"У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины", – сказал Зеленский.

https://znaj.ua/ru/politics/295298-zele ... -ne-chitav
Зараз може добавити - Цьом, ваш Главрагуль :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Но надеяться сохранить прежний уровень потребления и обеспечить снижение общей нагрузки невозможно. Физику не обманешь.
Серьозно?
А те що акамулятори як правило купуються разом з СЕС ?
При чому чим більший акамулятор тим більша СЕС
Ну і я вже показав постом вище
Якщо 10 млн сімей(тобто ВСЯ Україна) купить акамулятор ємністю в 3 квт*години , і ЩОДЕННО на протязі року буде його використовувати на 100% - то це всього 2% генерації..
Але з іншого боку, крім СЕС які збільшать генерацію , людина купивши акамулятор може ще купити й генератор ( бо робота від малопотужного генератора -є неефективною , він поганотримає стрибки напруги , а ганяти 3 квт генератор для того щоб мати навантаження в 100-500 ватт - так там тільки розхід холостого ходу вищий, тому запустити генератор щоб одночасно підтримувати заряд акамулятора з наявністю енергії) - тільки ту вже додаткова генерація+ крім генератора, той хто заплатив від 15000 грн за 3квт*год акамулятор, напевно подбає проенергоефективність своїх електроприладів, щоб довше витягнути на одному автономному заряді...
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У нас за пока неполных 4 года уже больше. При том, что население США в 1970 составляло 203 млн, т.е. минимум впятеро больше нашего.
А з другого боку пробував глянути?
країна___населення_____втрати__________________країна______населення__втрати
США____ -203 млн_______58000+150000поранені_педерація____140млн____1 000 000
Вєтнам_ -39,9 млн_______3,9 млн загинуло_______Україна_______40млн______300 000

Чи треба тобі нагадувати що США в тій війні - програли?
То який прогноз з педерацією яка в 1,5 рази менша ніж США має в 5 разів більші втрати , а ми маємо в 10 разів менші втрати від Вєтнамців?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:40

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Но надеяться сохранить прежний уровень потребления и обеспечить снижение общей нагрузки невозможно. Физику не обманешь.
Серьозно?
А те що акамулятори як правило купуються разом з СЕС ?
При чому чим більший акамулятор тим більша СЕС
Ну і я вже показав постом вище
Якщо 10 млн сімей(тобто ВСЯ Україна) купить акамулятор ємністю в 3 квт*години , і ЩОДЕННО на протязі року буде його використовувати на 100% - то це всього 2% генерації..
Але з іншого боку, крім СЕС які збільшать генерацію , людина купивши акамулятор може ще купити й генератор ( бо робота від малопотужного генератора -є неефективною , він поганотримає стрибки напруги , а ганяти 3 квт генератор для того щоб мати навантаження в 100-500 ватт - так там тільки розхід холостого ходу вищий, тому запустити генератор щоб одночасно підтримувати заряд акамулятора з наявністю енергії) - тільки ту вже додаткова генерація+ крім генератора, той хто заплатив від 15000 грн за 3квт*год акамулятор, напевно подбає проенергоефективність своїх електроприладів, щоб довше витягнути на одному автономному заряді...

Если Ваши аккумуляторы заряжаются от собственных источников энергии, а не из общей сети, вы помогаете снизить нагрузку в сети.
Все мои рассуждения касаются исключительно аккумуляторов, используемых для запасания энергии из сети, когда она там есть.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:41

  UA написав:Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.


Я предлагаю ухилянтам отключить вообще свет.
Ухилянтов в законе,включая детей,пенсионеров и женщин-не трогать,вестимо, но отключать по графикам.
Вийськовым увеличить мощность в два раз от договорной и не отключать вообще.
Как вам мотивация?
А, еще генераторы и Дейи продавать по предъявлению акутуального вийськово-обликового документа, с обязательным прохождением ВЛК.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:42

  budivelnik написав:Якщо 10 млн сімей(тобто ВСЯ Україна) купить акамулятор ємністю в 3 квт*години , і ЩОДЕННО на протязі року буде його використовувати на 100% - то це всього 2% генерації..

3 кВт помножити на 30 днів = 90 кВт
... пишеш як завжди.

Пенсіонери споживають по 25-50 КВт на місяць
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:46

Сибарит

Какая разница, на что они идут?


Велика. У мене все одно є обігрів і від електрики. Ви ж закон збереження добре памʼятаєте . Отриманий 1 кВтгод тепла з інвертора не буде витрачений теплою підлогою
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:47

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.


Я предлагаю ухилянтам отключить вообще свет.
Ухилянтов в законе,включая детей,пенсионеров и женщин-не трогать,вестимо, но отключать по графикам.
Вийськовым увеличить мощность в два раз от договорной и не отключать вообще.
Как вам мотивация?
А, еще генераторы и Дейи продавать по предъявлению акутуального вийськово-обликового документа, с обязательным прохождением ВЛК.

Майже готовий законопроект
Привелегійоване становище вищого та першого сорту треба прописати і Слугам народу на ухвалення.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:51

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Но надеяться сохранить прежний уровень потребления и обеспечить снижение общей нагрузки невозможно. Физику не обманешь.
Серьозно?
А те що акамулятори як правило купуються разом з СЕС ?
При чому чим більший акамулятор тим більша СЕС
Ну і я вже показав постом вище
Якщо 10 млн сімей(тобто ВСЯ Україна) купить акамулятор ємністю в 3 квт*години , і ЩОДЕННО на протязі року буде його використовувати на 100% - то це всього 2% генерації..
Але з іншого боку, крім СЕС які збільшать генерацію , людина купивши акамулятор може ще купити й генератор ( бо робота від малопотужного генератора -є неефективною , він поганотримає стрибки напруги , а ганяти 3 квт генератор для того щоб мати навантаження в 100-500 ватт - так там тільки розхід холостого ходу вищий, тому запустити генератор щоб одночасно підтримувати заряд акамулятора з наявністю енергії) - тільки ту вже додаткова генерація+ крім генератора, той хто заплатив від 15000 грн за 3квт*год акамулятор, напевно подбає проенергоефективність своїх електроприладів, щоб довше витягнути на одному автономному заряді...
Если Ваши аккумуляторы заряжаются от собственных источников энергии, а не из общей сети, вы помогаете снизить нагрузку в сети.
Все мои рассуждения касаются исключительно аккумуляторов, используемых для запасания энергии из сети, когда она там есть.
Я стараюсь не розглядати щось чисто теоретично , а раз так - значить щось розглядаю комплексно ( в крайньому випадку стараюсь)
Отже згідно офіційних данних
Кількість: Понад 51 969 домашніх СЕС станом на грудень 2024 року.
Потужність: Сумарна потужність перевищує 1,5 ГВт.
Лідер: Дніпропетровська область має найбільшу кількість СЕС, майже 8000.
Історично: На початок 2022 року в Україні налічувалося близько 45 000 домашніх СЕС.
Промислові СЕС: Окрім приватних, діють сотні промислових сонячних електростанцій, сумарна потужність яких становить тисячі мегават.

Тепер згідно практичних данних
1квт потужності СЕС в Україні за рік генерує 1000квт*год
Отже
у нас встановлена потужність 1,5Гватт=1 500 000 000Квт що за рік згенерує 1,5млрд квт*год

В своїх повідомленнях вище я показував
ЩО якщо ВСЯ Україна (10 млн родин) купить аккамулятор ємністю в 3 квт*год... то ВТРАТИ від щоденного заряджання/розряджання на 100% на протязі року будуть становити 2 млрд квт*год...

Тобто тільки 51 969 ВЖЕ встановлених СЕС генерують РЕАЛЬНО 1,5 млрд квт*год з можливих ТЕОРЕТИЧНИХ втрат в 2 млрд квт*год...
А якщо глянути на ситуацію реальніше і прийняти до відома що максимум 1 млн сімей мають акамуляторні стианції вартістю від 20000 грн/штука... то те що генерується СЕС сьогодні в рази перевищує втрати на акамуляцію/розряд.
