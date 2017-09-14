Hotab написав:.......... Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
Конечно, есть. Но Сибарит прав, что "отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное".
Тогда обьясни, как у меня, при отключениях электроэнергии и при "пытаюсь наверстать упущенное" потребление падает на 50% ...
Якщо звичайне споживання електрики це лампочки розжарювання для освітлення та телевізор для перегляду телемарафону - то мабуть відключаючи таких як ви справді можна на 50% знизити споживання. Але тебе вже ткнули носом - сучасна пральна машина та бойлер почнуть працювати як тільки відновиться електропостачання, а зовсім критичне споживання типу освітлення, холодильника та ноутбука - у нормальних людей вже давно забезпечується аккумуляторами.
P.S.: Суми вже понад 4 години без ЕЕ поза графіком (хоча ППО схоже зробили максимум щоб цього не сталося), і ймовірно надовго - холодильник вже відключив
Як на мене все повязано не з генерацією , а з точками передачі згенерованого..
Вообще-то, это говорилось вполне официально. При последнем налёте не сообщалось о повреждении эл-станций. Говорили именно о повреждении подстанций.
Hotab написав:....... Ті, на яких «зекономити не удастся» - це освітлення яке споживає мінімум. А решта (плита) це потужний, але це просто відкладене споживання, воно все одно буде. При цьому я згоден з ЛАД , що можливо щось (у холостяка наприклад) відкладене не буде вже зварене , поїсть снеки чи на вулиці шавуху, а от в сімʼях з дітьми може бути парадокс. Не маючи можливості готувати їжу під час блекауту, запросто можуть готувати «впрок». А от впрок це цікава річ. Воно часто приводить до зросту використання продуктів і енергії. Щось буде викинуто, щось зʼїдено більше звичної норми. З водою (коли її виключають) ситуація часто аналогічна. Наповнюють зарані всі ємності, а потім надлишок виливають вон.
1. Далеко не у всех есть эл-отопление. И не у всех регулируется подача тепла в батареях центр. отопления. Поэтому у многих дополнительная тепловая энергия от аккумуляторов будет заменять обычное отопление, т.е. будут просто дополнительное тепло, теплее в квартире. Т.е. будет просто перерасход энергии. Кроме того, не все включают тёплый пол или кондиционер. Бывает, только изредка, когда центр. отопление не справляется. По разным причинам - кто из экономии денег, кто из "сознательности", следуя призывам экономить ээ. 2. О готовке. Чисто практический пример. У дочки семья и 2 детей. Готовить впрок у них обычное дело. Но не настолько, чтобы выбрасывать продукты. Детей холодными продуктами кормить не будешь. И морить голодом пока не дадут ээ тоже. Поэтому, когда были плановые/аварийные отключения, они готовили детям часто на газовой туристической плитке. Себе, бывало, тоже. Иногда сами питались всухомятку. Так что была чистая экономия ээ. 3. Уже писал о меньшем использовании стиралок. Вместо того, чтобы включать, грубо говоря, каждый день при неполной загрузке, включают реже, но с полной. Вместо стирки постели, к примеру, раз в неделю, кто-то стирает раз в 10 дней. Всё это тоже экономия. 4. И главное. Повторю, в сегодняшней ситуации, когда проблема не в недостаточной генерации, а в распределении, экономия энергии не так важна, как снижение пиковых нагрузок. Экономия ээ тоже важна, но больше в этих же целях - для ограничения пиков. Аккумуляторы, наоборот, увеличивают пиковые нагрузки. Следовательно, приходится сужать круг одновременно подключаемых потребителей и, соответственно, уменьшать время подключения, т.е. ужесточать графики. Понятно, что, как писал Сибарит, пока мало домохозяйств, установивших аккумуляторы, это не существенно. И, учитывая их цену, их вряд ли будет много.
Lefepo4 по ціні наближаються до свинцево-кислотних при подібних параметрах (потужність, ємність) із набагато ліпшими експлуатаційними характеристиками (швидкість заряду, кількість циклів). На підході "натрієві".
Когда читаю расчёты, мне вспоминается история, о которой я читал в воспоминаниях жены известного физика Энрико Ферми. Если не ошибаюсь, в русском переводе книга называлась "Атомы у нас дома". Когда они перебрались в Штаты (сбежали из фашистской Италии) она начала перед зимой требовать установки вторых оконных рам. Ферми сел, посчитал и пришёл к выводу, что это даст очень слабый эффект и не имеет смысла. И устанавливать отказался. Когда наступили холода и жена стала мёрзнуть и жаловаться, он сел, проверил расчёты и нашёл ошибку (тут, правда, не совсем уверен - может, не нашёл ошибку, а просто согласился. Читал очень давно, уже точно не помню). Стало, понятно, теплее.
flyman написав:.......... Lefepo4 по ціні наближаються до свинцево-кислотних при подібних параметрах (потужність, ємність) із набагато ліпшими експлуатаційними характеристиками (швидкість заряду, кількість циклів). На підході "натрієві".
Дешевле, но тоже не сильно дешёвые. Но любые аккумуляторы не отменяют того, что они только увеличивают пиковые нагрузки.
Не только Сумы 3.1 ДТЭК Днепр с 21.45 до 11.30 без света(в полдвенадцатого обещают только) Прилётов жёстких не было С какого ночью не дали свет - непонятно Неужели кроме тех кто заряжает Теслы и БЁДы с Зикрами по 2.16 и батарейки по 5кВт/ч от дымящихся розеток есть ещё и промпотребители с огромным ночным потреблением? Кстати в расчёты снижения потребления эти энергодебилы закладывают то, что уже ноль с северовосточным ветром везде, а будет и минус 6-9 ночью скоро, и все, кому ЦО показывает фигу в блэкаут, уже подтапливают и конкретно кондёрами и радиаторами? Прапор зи Львива понятно в трёх флисовых костюмах по дому ходит и потеет при плюс 12.