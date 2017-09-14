Сегодня ночью Илон Маск и Павел Дуров устроили похороны европейской «свободы интернета». Свечку поставьте сами.

Началось всё с того, что Еврокомиссия влупила Илону $140 млн штрафа для соцсети Х. Формально — за «непрозрачность» и «плохую борьбу с фейками». Фактически это первый случай применения штрафов по новому закону ЕС — Digital Services Act (DSA).

Маск в ответ устроил полный разъеб, оказывается Европа тупо шантажировала #X и требовала, чтобы они цензурировали неудобных политиков и блогеров. И если будете делать это втихую — штрафов не будет. Также Маск намекнул, что другие платформы, типа Facebook эти условия приняли.

И тут американский интернет бомбануло на высшее руководство Европы, для примера достаточно сенатора Рубио, который заявил, что штраф Европейской комиссии — это атака на всю Америку со стороны иностранных государств. Но времена цензуры американцев прошли.

И тут во всю эту движуху эффектно врывается Павел Дуров и поддерживает Маска, говоря, что Европа устанавливает невыполнимые требования, чтобы душить соцсети. И между делом напоминает, что Франция открыла на него уголовное дело, а местные спецслужбы предлагали «порешать вопросик», если он тихонько цензурирует свободу слова на выборах в Румынии и Молдове.

И знаете что? Сработало. Маск репостит пост Дурова про попытки европейской цензуры, а Европейские политики всю ночь скулят, что «Мы не колония США! Никто не будет указывать Европе, что делать!».