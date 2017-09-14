|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 гру, 2025 09:53
Вы задолбали своими СЕС.
Вы солнце вообще видели?
3
2
2
Додано: Вів 09 гру, 2025 09:58
Letusrock написав:
Сегодня ночью Илон Маск и Павел Дуров устроили похороны европейской «свободы интернета». Свечку поставьте сами.
Началось всё с того, что Еврокомиссия влупила Илону $140 млн штрафа для соцсети Х. Формально — за «непрозрачность» и «плохую борьбу с фейками». Фактически это первый случай применения штрафов по новому закону ЕС — Digital Services Act (DSA).
Маск в ответ устроил полный разъеб, оказывается Европа тупо шантажировала #X и требовала, чтобы они цензурировали неудобных политиков и блогеров. И если будете делать это втихую — штрафов не будет. Также Маск намекнул, что другие платформы, типа Facebook эти условия приняли.
И тут американский интернет бомбануло на высшее руководство Европы, для примера достаточно сенатора Рубио, который заявил, что штраф Европейской комиссии — это атака на всю Америку со стороны иностранных государств. Но времена цензуры американцев прошли.
И тут во всю эту движуху эффектно врывается Павел Дуров и поддерживает Маска, говоря, что Европа устанавливает невыполнимые требования, чтобы душить соцсети. И между делом напоминает, что Франция открыла на него уголовное дело, а местные спецслужбы предлагали «порешать вопросик», если он тихонько цензурирует свободу слова на выборах в Румынии и Молдове.
И знаете что? Сработало. Маск репостит пост Дурова про попытки европейской цензуры, а Европейские политики всю ночь скулят, что «Мы не колония США! Никто не будет указывать Европе, что делать!».
вже доба як боян (думаю, що відстутність е.е. тормозить поширення новин), там ще був лайк прапора 4го рейха
1
4
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:40
prodigy написав:
ні , так це не працює
освітлення вулиць вмикають о 5й ранку, коли 95% ще спить , і тільки 5% поспішає з ранку на роботу до 7.30,
Про вуличне освітлення не вникав, але вони явно орієнтуються не на потреби енергетики. І це троха дивно.
Hotab написав:
А потім інші будуть лакі-чергою і їм також дадуть підвищене споживання.
Тобто аккуми побутових споживачів дійн виступають як балансир: бере більше, щоб потім використовувати тоді, коли лакі-черга не вони.
Про втрати вже казав. Це по суті не втрати. Багато хто підігрівається е/е, і нерідко десятками квтгод в день, , а втрати на перетворення це по суті отей нещасний 1квтгод на добу (з домогосподарства) , який йде на підігрів квартири
Є ще балансуючі потужності, десь в межах до 15% від ТЕС/ТЕЦ. Якщо включені 8 лакі черг відмовляться від акумів, то можна буде включити 9ту, нє?
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:57
Цікаво, а пруфи є? Чи просто твіт Маска що його шантажують?
Бо насправді бажання/небажання соцмереж модерувати контент часом впираєтсья в політичні погляди власників цих мереж.
