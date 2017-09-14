RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 09:58

вже доба як боян

  Letusrock написав:
Сегодня ночью Илон Маск и Павел Дуров устроили похороны европейской «свободы интернета». Свечку поставьте сами.
Началось всё с того, что Еврокомиссия влупила Илону $140 млн штрафа для соцсети Х. Формально — за «непрозрачность» и «плохую борьбу с фейками». Фактически это первый случай применения штрафов по новому закону ЕС — Digital Services Act (DSA).
Маск в ответ устроил полный разъеб, оказывается Европа тупо шантажировала #X и требовала, чтобы они цензурировали неудобных политиков и блогеров. И если будете делать это втихую — штрафов не будет. Также Маск намекнул, что другие платформы, типа Facebook эти условия приняли.
И тут американский интернет бомбануло на высшее руководство Европы, для примера достаточно сенатора Рубио, который заявил, что штраф Европейской комиссии — это атака на всю Америку со стороны иностранных государств. Но времена цензуры американцев прошли.
И тут во всю эту движуху эффектно врывается Павел Дуров и поддерживает Маска, говоря, что Европа устанавливает невыполнимые требования, чтобы душить соцсети. И между делом напоминает, что Франция открыла на него уголовное дело, а местные спецслужбы предлагали «порешать вопросик», если он тихонько цензурирует свободу слова на выборах в Румынии и Молдове.
И знаете что? Сработало. Маск репостит пост Дурова про попытки европейской цензуры, а Европейские политики всю ночь скулят, что «Мы не колония США! Никто не будет указывать Европе, что делать!».

вже доба як боян (думаю, що відстутність е.е. тормозить поширення новин), там ще був лайк прапора 4го рейха
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41733
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ні , так це не працює
освітлення вулиць вмикають о 5й ранку, коли 95% ще спить , і тільки 5% поспішає з ранку на роботу до 7.30,

Про вуличне освітлення не вникав, але вони явно орієнтуються не на потреби енергетики. І це троха дивно.
  Hotab написав:А потім інші будуть лакі-чергою і їм також дадуть підвищене споживання.
Тобто аккуми побутових споживачів дійн виступають як балансир: бере більше, щоб потім використовувати тоді, коли лакі-черга не вони.
Про втрати вже казав. Це по суті не втрати. Багато хто підігрівається е/е, і нерідко десятками квтгод в день, , а втрати на перетворення це по суті отей нещасний 1квтгод на добу (з домогосподарства) , який йде на підігрів квартири

Є ще балансуючі потужності, десь в межах до 15% від ТЕС/ТЕЦ. Якщо включені 8 лакі черг відмовляться від акумів, то можна буде включити 9ту, нє?
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:57

Цікаво, а пруфи є? Чи просто твіт Маска що його шантажують?
Бо насправді бажання/небажання соцмереж модерувати контент часом впираєтсья в політичні погляди власників цих мереж.
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:15

Цікаво, а пруфи є? Чи просто твіт Маска що його шантажують?
Бо насправді бажання/небажання соцмереж модерувати контент часом впираєтсья в політичні погляди власників цих мереж.
Откуда могут быть пруфы?
Если даже Европа такое требовала, то явно не выставляла это в письменных требованиях.
А Маск, чтобы отвертеться от такого штрафа, может и не то рассказать.
2
 
З нами з: 31.08.10
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:19

  fler написав:
  Schmit написав:Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?

Schmit, нагадайте світовий досвід, як домовлялися з терористами? Наприклад, США.

Нажаль США не вважає їх терористами.
Насправді ніхто, хто приймає рішення, їх терористами не вважає.
Ви нажаль живете в світі ілюзій.
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:35

  candle645 написав: а зовсім критичне споживання типу освітлення, холодильника та ноутбука - у нормальних людей вже давно забезпечується аккумуляторами.

Думаю відсотків 2% населення настільки забезпечені акумуляторами щоб тримати холодильник.
У вас нормальні = багаті. :D :D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:37

Нажаль США не вважає їх терористами.
Насправді ніхто, хто приймає рішення, їх терористами не вважає.
Ви нажаль живете в світі ілюзій.

Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".
Повідомлень: 1228
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".


хорошо сказано
проглядывается диалектическая "борьба и единство противоположностей"
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4887
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 207 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:57

  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:30

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10905
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
