alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".
Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.
В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.
ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто
й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...
й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...
Блекаут у москві це не напад на інфраструктуру?) Єдина різниця вони мають засоби для досягнення таких цілей а ми не маєм.
отут ми вже підходимо до іншого питання. а хто ж це почав? я так розумію, в декого зараз буде "не всьо однозначно" - але для адекватних людей все однозначно. й після акту терору терористів знищують. як власне це робить Ізраіль - й там теж все зрозуміло адекватним людям.
ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...
тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
Хлопчик, почитайте для общего развития о вьетнамской войне. Хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War. Там, правда, несмотря на большую статью, тоже далеко не всё. Но есть ссылки на операции «Раскат грома» и «Дуговой свет». Тоже стоит посмотреть. Можете отдельно почитать об агенте «оранж» (Agent Orange).