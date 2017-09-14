RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:36

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Блекаут у москві це не напад на інфраструктуру?) Єдина різниця вони мають засоби для досягнення таких цілей а ми не маєм.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Блекаут у москві це не напад на інфраструктуру?) Єдина різниця вони мають засоби для досягнення таких цілей а ми не маєм.

отут ми вже підходимо до іншого питання. а хто ж це почав? я так розумію, в декого зараз буде "не всьо однозначно" - але для адекватних людей все однозначно. й після акту терору терористів знищують. як власне це робить Ізраіль - й там теж все зрозуміло адекватним людям.

ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...

тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:03

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Хлопчик, почитайте для общего развития о вьетнамской войне. Хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War.
Там, правда, несмотря на большую статью, тоже далеко не всё. Но есть ссылки на операции «Раскат грома» и «Дуговой свет». Тоже стоит посмотреть. Можете отдельно почитать об агенте «оранж» (Agent Orange).
