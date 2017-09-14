alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".
Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.
В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.
ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто
й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...
й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...
Блекаут у москві це не напад на інфраструктуру?) Єдина різниця вони мають засоби для досягнення таких цілей а ми не маєм.
отут ми вже підходимо до іншого питання. а хто ж це почав? я так розумію, в декого зараз буде "не всьо однозначно" - але для адекватних людей все однозначно. й після акту терору терористів знищують. як власне це робить Ізраіль - й там теж все зрозуміло адекватним людям.
ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...
тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
Хлопчик, почитайте для общего развития о вьетнамской войне. Хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War. Там, правда, несмотря на большую статью, тоже далеко не всё. Но есть ссылки на операции «Раскат грома» и «Дуговой свет». Тоже стоит посмотреть. Можете отдельно почитать об агенте «оранж» (Agent Orange).
а ти певен на рахунок того що в нас нема тортур? Хто почав той почав, але ми теж не перебираєм методами і в деяких сферах успішніші за росіян. ти проти обстрілу їх цивільної інфраструктури? Ні? То білим і пухнастим з цього болота просто так не вилізти. В пунктах про мирну угоду буде прописана амністія за злочини на війні. А те що хочеться гарантій від штатів.. так вони не тільки нам їх не хотять дати но і європі. Оце і є головна причина продовження війни, єс вимагає гарантій для себе.. Організувати самооборону вони при збереженні сучасної безбожної ліберальної ідеології не здатні. В них виходи 2 або 4 рейх з поверненням до християнських цінностей або мусульманський халіфат З халіфатом треба нарешті прийняти в свій склад турції, яка має права асоціації з чортіякого року. Тоді можно буде продовжити експансію в північну африку і залучити всі території контрольовані древнім римом. 4й рейх продовжить експансію на схід і мож таки вступить у війну на боці України. Для європи обидва виходи жахливі, тому рішення вони будуть затягувати до останнього як і війну в Україні.
як ЛАД міг пройти мімо - Рашу звинуватили в тероризмі...
як полюбляють люди з Рашею в душі оце "а у вас негров линчують". так, напевне були звірства й у В'єтнамі - люди дуже швидко гублять свою цивілізаційність у складних умовах. але дуже важливе питання - як часто такі випадки трапляються!..
тортури українців - це СИСТЕМНА політика Раші, вважаючи, що їх застосовують всюди. на відміну від окремих випадків. бачите, цілі розслідування, були вироки того, що було у В'єтнамі, - а на Раші що? ТИША, й негласне одобрення...
тому що так можуть викручуватися руські - зрозуміло. коли про це кажуть українці - дивно? хоча радянські українці чи українці віряни РПЦ - оце вам й приклад, що вони насправді думають...
я кажу про поточні дії Раші, й не треба мені розповідати, що було у В'єтнамі 50-60 років тому... ГУЛАГ десь тоді теж лише завершився...
ще один. так, системних тортур в місцях перебування полонених в нас немає. й доступ журналістів туди є. можна подивитися на зовнішній вигляд полонених при обмінах...
ти проти обстрілу їх цивільної інфраструктури? Ні? То білим і пухнастим з цього болота просто так не вилізти. В пунктах про мирну угоду буде прописана амністія за злочини на війні.
якщо обстріл цивільної інфраструктури буде останнім засобом зупинити терор зі сторони Раші - так, буде треба. а так ми обстрілюємо НПЗ, а вони нам зносять цілі під'їзди. а обстріл цивільного населення взагалі немає сенсу.
амністія за військові злочини - це дуже погано. руські звісно цього хочуть. та навіть якщо й пропишуть - це ж Раша - в них то самокати вибухають, то по п'яні заріжуть, то ще якийсь розбірки зі стріляниною - там й свої успішно повбивають.
А те що хочеться гарантій від штатів.. так вони не тільки нам їх не хотять дати но і європі. Оце і є головна причина продовження війни, єс вимагає гарантій для себе.. Організувати самооборону вони при збереженні сучасної безбожної ліберальної ідеології не здатні. В них виходи 2 або 4 рейх з поверненням до християнських цінностей або мусульманський халіфат З халіфатом треба нарешті прийняти в свій склад турції, яка має права асоціації з чортіякого року. Тоді можно буде продовжити експансію в північну африку і залучити всі території контрольовані древнім римом. 4й рейх продовжить експансію на схід і мож таки вступить у війну на боці України. Для європи обидва виходи жахливі, тому рішення вони будуть затягувати до останнього як і війну в Україні.
оце тебе вже понесло
насправді навіть зараз при прямому зіткненні руських винесуть дуже швидко - єдине, що вони ще можуть - це ядерні погрози. Прибалтика так, не встоїть.а Польща вже руські умиються кров'ю (але далі Сувалок вони насправді не полізуть). Європа вже є силою. а коли бундесвер відновлять. руські хочуть повторити - повторять одночасно проти Німеччини, Франції та Англії - ню-ню це жарт. реальної військової загрози руські не несуть - лише гібридні плюс ядерний шантаж.
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
халіфат - явне перебільшення - так, зараз є певна хвиля від біженців - але це швидко виправляється. ти ж сам жартуєш - 4 рейх, погортають щоденники дідусів, що й як робиться - технології відпрацьовані а якщо серйозно - перекриють імміграцію, дадуть комусь копняка - й швидко почнуть інтегруватися...
та й загалом, які цінності - руським окрім мови треба вивчати - у що там в Китаї вірять?