Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:36

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Блекаут у москві це не напад на інфраструктуру?) Єдина різниця вони мають засоби для досягнення таких цілей а ми не маєм.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Блекаут у москві це не напад на інфраструктуру?) Єдина різниця вони мають засоби для досягнення таких цілей а ми не маєм.

отут ми вже підходимо до іншого питання. а хто ж це почав? я так розумію, в декого зараз буде "не всьо однозначно" - але для адекватних людей все однозначно. й після акту терору терористів знищують. як власне це робить Ізраіль - й там теж все зрозуміло адекватним людям.

ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...

тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:03

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Хлопчик, почитайте для общего развития о вьетнамской войне. Хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War.
Там, правда, несмотря на большую статью, тоже далеко не всё. Но есть ссылки на операции «Раскат грома» и «Дуговой свет». Тоже стоит посмотреть. Можете отдельно почитать об агенте «оранж» (Agent Orange).
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:06

  Shaman написав:

ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...

тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
а ти певен на рахунок того що в нас нема тортур?
Хто почав той почав, але ми теж не перебираєм методами і в деяких сферах успішніші за росіян. :wink: ти проти обстрілу їх цивільної інфраструктури? Ні?
То білим і пухнастим з цього болота просто так не вилізти. В пунктах про мирну угоду буде прописана амністія за злочини на війні.
А те що хочеться гарантій від штатів.. так вони не тільки нам їх не хотять дати но і європі. Оце і є головна причина продовження війни,
єс вимагає гарантій для себе..
Організувати самооборону вони при збереженні сучасної безбожної ліберальної ідеології не здатні.
В них виходи 2 або
4 рейх з поверненням до християнських цінностей або мусульманський халіфат
З халіфатом треба нарешті прийняти в свій склад турції, яка має права асоціації з чортіякого року.
Тоді можно буде продовжити експансію в північну африку і залучити всі території контрольовані древнім римом.
4й рейх продовжить експансію на схід і мож таки вступить у війну на боці України.
Для європи обидва виходи жахливі, тому рішення вони будуть затягувати до останнього як і війну в Україні.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:10

Может кто в теме? не бабушки рассказали возле подъезда ы не ШЫ
Шо оптимально , какой производитель , +- 10 кВт, модели аккумов и инвертора....
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...

тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
а ти певен на рахунок того що в нас нема тортур?
Хто почав той почав, але ми теж не перебираєм методами і в деяких сферах успішніші за росіян. :wink: ти проти обстрілу їх цивільної інфраструктури? Ні?
То білим і пухнастим з цього болота просто так не вилізти. В пунктах про мирну угоду буде прописана амністія за злочини на війні.
А те що хочеться гарантій від штатів.. так вони не тільки нам їх не хотять дати но і європі. Оце і є головна причина продовження війни,
єс вимагає гарантій для себе..
Організувати самооборону вони при збереженні сучасної безбожної ліберальної ідеології не здатні.
В них виходи 2 або
4 рейх з поверненням до християнських цінностей або мусульманський халіфат
З халіфатом треба нарешті прийняти в свій склад турції, яка має права асоціації з чортіякого року.
Тоді можно буде продовжити експансію в північну африку і залучити всі території контрольовані древнім римом.
4й рейх продовжить експансію на схід і мож таки вступить у війну на боці України.
Для європи обидва виходи жахливі, тому рішення вони будуть затягувати до останнього як і війну в Україні.

Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:27

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

ні, хлопчики, не перекручуйте. Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм. чому не можуть назвати - причин декілька, головна - наявність залишків радянської ядерної зброї. все дуже просто

й геноцид до купи - всі ці вивезення дітей, все оце знищення всього українського...

й військові злочини - оці всі розстріли полонених та цивільних, постійні тортури в полоні...

Хлопчик, почитайте для общего развития о вьетнамской войне. Хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War.
Там, правда, несмотря на большую статью, тоже далеко не всё. Но есть ссылки на операции «Раскат грома» и «Дуговой свет». Тоже стоит посмотреть. Можете отдельно почитать об агенте «оранж» (Agent Orange).

як ЛАД міг пройти мімо - Рашу звинуватили в тероризмі... 8)

як полюбляють люди з Рашею в душі оце "а у вас негров линчують". так, напевне були звірства й у В'єтнамі - люди дуже швидко гублять свою цивілізаційність у складних умовах. але дуже важливе питання - як часто такі випадки трапляються!..

тортури українців - це СИСТЕМНА політика Раші, вважаючи, що їх застосовують всюди. на відміну від окремих випадків. бачите, цілі розслідування, були вироки того, що було у В'єтнамі, - а на Раші що? ТИША, й негласне одобрення...

тому що так можуть викручуватися руські - зрозуміло. коли про це кажуть українці - дивно? хоча радянські українці чи українці віряни РПЦ - оце вам й приклад, що вони насправді думають...

я кажу про поточні дії Раші, й не треба мені розповідати, що було у В'єтнамі 50-60 років тому... ГУЛАГ десь тоді теж лише завершився...
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:27

В какой раз ,.после удаления сообщений.задумываюсь удалиться отсюда навсе.да,на радость ,елипилотки,или нет, вот только носталь.ия по ДС и .одам проведённым здесь держит, я не есть "експертом" какой курс будет завтра и таких тут не было и нету
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:36

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

Мы называем россиян террористами не с целью обидеть, а потому что они терроризирует Украину обстрелами и рядом других телодвижений. Для цели обидеть есть более подходящее слова.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...

тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...

тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить...
а ти певен на рахунок того що в нас нема тортур?
Хто почав той почав, але ми теж не перебираєм методами і в деяких сферах успішніші за росіян.

ще один. так, системних тортур в місцях перебування полонених в нас немає. й доступ журналістів туди є. можна подивитися на зовнішній вигляд полонених при обмінах...
ти проти обстрілу їх цивільної інфраструктури? Ні?
То білим і пухнастим з цього болота просто так не вилізти. В пунктах про мирну угоду буде прописана амністія за злочини на війні.

якщо обстріл цивільної інфраструктури буде останнім засобом зупинити терор зі сторони Раші - так, буде треба. а так ми обстрілюємо НПЗ, а вони нам зносять цілі під'їзди. а обстріл цивільного населення взагалі немає сенсу.

амністія за військові злочини - це дуже погано. руські звісно цього хочуть. та навіть якщо й пропишуть - це ж Раша - в них то самокати вибухають, то по п'яні заріжуть, то ще якийсь розбірки зі стріляниною - там й свої успішно повбивають.
А те що хочеться гарантій від штатів.. так вони не тільки нам їх не хотять дати но і європі. Оце і є головна причина продовження війни,
єс вимагає гарантій для себе..
Організувати самооборону вони при збереженні сучасної безбожної ліберальної ідеології не здатні.
В них виходи 2 або
4 рейх з поверненням до християнських цінностей або мусульманський халіфат
З халіфатом треба нарешті прийняти в свій склад турції, яка має права асоціації з чортіякого року.
Тоді можно буде продовжити експансію в північну африку і залучити всі території контрольовані древнім римом.
4й рейх продовжить експансію на схід і мож таки вступить у війну на боці України.
Для європи обидва виходи жахливі, тому рішення вони будуть затягувати до останнього як і війну в Україні.

оце тебе вже понесло :lol:

насправді навіть зараз при прямому зіткненні руських винесуть дуже швидко - єдине, що вони ще можуть - це ядерні погрози. Прибалтика так, не встоїть.а Польща вже руські умиються кров'ю (але далі Сувалок вони насправді не полізуть). Європа вже є силою. а коли бундесвер відновлять. руські хочуть повторити - повторять одночасно проти Німеччини, Франції та Англії - ню-ню :lol: це жарт. реальної військової загрози руські не несуть - лише гібридні плюс ядерний шантаж.

про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

халіфат - явне перебільшення - так, зараз є певна хвиля від біженців - але це швидко виправляється. ти ж сам жартуєш - 4 рейх, погортають щоденники дідусів, що й як робиться - технології відпрацьовані :mrgreen: а якщо серйозно - перекриють імміграцію, дадуть комусь копняка - й швидко почнуть інтегруватися...

та й загалом, які цінності - руським окрім мови треба вивчати - у що там в Китаї вірять? 8)
