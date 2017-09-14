Додано: Вів 09 гру, 2025 13:43

Banderlog написав: Shaman написав: ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...



тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить... ми всі переймаємося, що будемо робити взимку? а руські чомусь не переймаються. тому це не той випадок грати в адвоката диявола...тортури в полоні не будемо заперечувати - бо дехто й це робить... а ти певен на рахунок того що в нас нема тортур?

Хто почав той почав, але ми теж не перебираєм методами і в деяких сферах успішніші за росіян. а ти певен на рахунок того що в нас нема тортур?Хто почав той почав, але ми теж не перебираєм методами і в деяких сферах успішніші за росіян.

ти проти обстрілу їх цивільної інфраструктури? Ні?

То білим і пухнастим з цього болота просто так не вилізти. В пунктах про мирну угоду буде прописана амністія за злочини на війні.

А те що хочеться гарантій від штатів.. так вони не тільки нам їх не хотять дати но і європі. Оце і є головна причина продовження війни,

єс вимагає гарантій для себе..

Організувати самооборону вони при збереженні сучасної безбожної ліберальної ідеології не здатні.

В них виходи 2 або

4 рейх з поверненням до християнських цінностей або мусульманський халіфат

З халіфатом треба нарешті прийняти в свій склад турції, яка має права асоціації з чортіякого року.

Тоді можно буде продовжити експансію в північну африку і залучити всі території контрольовані древнім римом.

4й рейх продовжить експансію на схід і мож таки вступить у війну на боці України.

Для європи обидва виходи жахливі, тому рішення вони будуть затягувати до останнього як і війну в Україні.

ще один. так, системних тортур в місцях перебування полонених в нас немає. й доступ журналістів туди є. можна подивитися на зовнішній вигляд полонених при обмінах...якщо обстріл цивільної інфраструктури буде останнім засобом зупинити терор зі сторони Раші - так, буде треба. а так ми обстрілюємо НПЗ, а вони нам зносять цілі під'їзди. а обстріл цивільного населення взагалі немає сенсу.амністія за військові злочини - це дуже погано. руські звісно цього хочуть. та навіть якщо й пропишуть - це ж Раша - в них то самокати вибухають, то по п'яні заріжуть, то ще якийсь розбірки зі стріляниною - там й свої успішно повбивають.оце тебе вже понеслонасправді навіть зараз при прямому зіткненні руських винесуть дуже швидко - єдине, що вони ще можуть - це ядерні погрози. Прибалтика так, не встоїть.а Польща вже руські умиються кров'ю (але далі Сувалок вони насправді не полізуть). Європа вже є силою. а коли бундесвер відновлять. руські хочуть повторити - повторять одночасно проти Німеччини, Франції та Англії - ню-нюце жарт. реальної військової загрози руські не несуть - лише гібридні плюс ядерний шантаж.про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любишхаліфат - явне перебільшення - так, зараз є певна хвиля від біженців - але це швидко виправляється. ти ж сам жартуєш - 4 рейх, погортають щоденники дідусів, що й як робиться - технології відпрацьованіа якщо серйозно - перекриють імміграцію, дадуть комусь копняка - й швидко почнуть інтегруватися...та й загалом, які цінності - руським окрім мови треба вивчати - у що там в Китаї вірять?