Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:45
Трамп: "Настав час провести вибори в Україні. Вони говорят про демократію, але це перестає бути демократією"
Letusrock
Повідомлень: 2885
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:50
Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема?
Banderlog
Повідомлень: 4156
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:51
alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав: alex_dvornichenko написав:
Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".
Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.
В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.
Мы называем россиян террористами не с целью обидеть, а потому что они терроризирует Украину обстрелами и рядом других телодвижений. Для цели обидеть есть более подходящее слова.
Вопрос не в обиде
Такие действия характерны для любой войны.
В этом смысле любая война - террор.
Но террористами принято называть в несколько других случаях.
В данном случае, это делается именно в тех целях, о которых написал andrijk777
.
Бомбардировки советских, немецких, английских городов тоже были террором. Но при этом за жестокие бомбардировки Лондона никто не называл нацистов террористами. Так же, как американцев за бомбардировки Дрездена. И позже за Хиросиму и Нагасаки.
ЛАД
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:00
Letusrock написав:
Трамп: "Настав час провести вибори в Україні. Вони говорят про демократію, але це перестає бути демократією"
внєзапно, Соколине Око замітив
flyman
Повідомлень: 41734
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:03
Banderlog написав: Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас
? Поводу нема?
ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Shaman
Повідомлень: 10911
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:06
Shaman написав:
.........
Європа вже є силою. а коли бундесвер відновлять. руські хочуть повторити - повторять одночасно проти Німеччини, Франції та Англії - ню-ню
це жарт. реальної військової загрози руські не несуть - лише гібридні плюс ядерний шантаж.
.............
але це швидко виправляється. ти ж сам жартуєш - 4 рейх, погортають щоденники дідусів, що й як робиться - технології відпрацьовані
а якщо серйозно - перекриють імміграцію, дадуть комусь копняка - й швидко почнуть інтегруватися...
........
Вы хоть иногда задумываетесь, когда пишете?
"бундесвер відновлять" - 260 тыс. через 14 лет" Не смешно? А мы торгуемся за 600 тыс.
"4 рейх, погортають щоденники дідусів" - а вам х... (хорошо) после этого не станет? В Германии вас бы уже привлекли. Как минимум, вами заинтересовалось бы Федеральное ведомство по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).
В последнее время ваши опусы перебор даже для ИРПпИ.
ЛАД
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:09
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав:
Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.
В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.
Мы называем россиян террористами не с целью обидеть, а потому что они терроризирует Украину обстрелами и рядом других телодвижений. Для цели обидеть есть более подходящее слова.
Вопрос не в обиде
Такие действия характерны для любой войны.
В этом смысле любая война - террор.
Но террористами принято называть в несколько других случаях.
В данном случае, это делается именно в тех целях, о которых написал andrijk777
.
Бомбардировки советских, немецких, английских городов тоже были террором. Но при этом за жестокие бомбардировки Лондона никто не называл нацистов террористами. Так же, как американцев за бомбардировки Дрездена. И позже за Хиросиму и Нагасаки.
треба кожен раз ЛАДі на це вказувати - а то він постійно - "все так воюют". ні, не всі. німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал. й руські зараз воюють так, як й німці під час 2СВ. так, звісно жертв менше, але підхід саме такий. в США є Гуантанамо - й то не на території США. смішно навіть порівнювати його з сучасним ГУЛАГом Раші для українців
й якщо руські уникнуть за це відповідальності... але карма вона така. всі ці СВОлоді рано чи пізно повернуться додому (окрім тих, що пішли на добрива) - ось тоді будемо співчувати руським - як же так...
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Shaman
Повідомлень: 10911
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:12
ЛАД написав:
...
"4 рейх, погортають щоденники дідусів" - а вам х... (хорошо) после этого не станет? В Германии вас бы уже привлекли. Как минимум, вами заинтересовалось бы Федеральное ведомство по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).
...
до чого б ще причепилися. чорний гумор як є. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите?
а коли бундесверу дозволять ядерну зброю? цікаве питання?..
Shaman
Повідомлень: 10911
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:14
Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
А нет, "это другое" (с)
katso
Повідомлень: 1476
З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:20
Shaman написав:
..........
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Я понимаю, что с историей у вас слабовато.
Но, вообще-то:
Под Женевской конвенцией как термином в единственном числе обычно понимают соглашения 1949 года, заключённые после Второй мировой войны (1939—1945), которые уточнили условия двух договоров 1929 года и добавили две новые конвенции.
"все так воюют". ні, не всі. німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал
Немцы как раз воевали не "по-іншому".
А Нюрнберзький трибунал був наслідком полного разгрома Германии и её полной и безоговорочной капитуляции. Надеюсь, хотя бы это вы понимаете - не было бы разгрома, не было бы и Нюрнбергского трибунала.
Поэтому для вас и вьетнамская война не пример, и все остальные войны тоже. И расстрел корабля наркоторговцев. И многое другое.
Ума хватает только на: "А у вас негров линчуют!".
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
