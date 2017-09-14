|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:25
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас
? Поводу нема?
ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Проблема єс не ядерна зброя а "загальнолюдські цінності"
Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.
2
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:27
Banderlog написав: Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема?
Страшно ставити питання , не до вас, якщо е Бо. то чому ?..
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:32
Shaman написав:
. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите?
напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:36
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас
? Поводу нема?
ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Вони вже "залупилися".
Так, в Україні.
Але ж Україна це Європа. І Європа визнає, що вони "залупилися".
Чому ж не дають по сопатці вже зараз, а кажуть, що вони не справляться самі без США?
І навіть гарантії безпеки після війни без США бояться давати.
І в НАТО бояться приймати.
Ви можете писати хоч щось окрім дешевих лозунгів?
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:42
Banderlog написав: Shaman написав:
. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите?
напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?
Окрім того, у вас це припущення, а у Shaman
'а майже радісна перспектива.
Він, мабуть, вважає, що "Дранг нах Остен" значно краще, ніж "руські ідуть".
|