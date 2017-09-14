RSS
  #<1 ... 16097160981609916100
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:25

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:

ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...

Проблема єс не ядерна зброя а "загальнолюдські цінності"
Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.
Banderlog
Повідомлень: 4156
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:

Страшно ставити питання , не до вас, якщо е Бо. то чому ?..
Vadim_
Повідомлень: 4099
З нами з: 23.05.14
Подякував: 627 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:32

  Shaman написав:. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите? ;)

напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й :lol:
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?
Banderlog
Повідомлень: 4156
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:36

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:

ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Вони вже "залупилися".
Так, в Україні.
Але ж Україна це Європа. І Європа визнає, що вони "залупилися".
Чому ж не дають по сопатці вже зараз, а кажуть, що вони не справляться самі без США?
І навіть гарантії безпеки після війни без США бояться давати.
І в НАТО бояться приймати.
Ви можете писати хоч щось окрім дешевих лозунгів?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 гру, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:42

  Banderlog написав:
  Shaman написав:. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите? ;)

напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й :lol:
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?

Окрім того, у вас це припущення, а у Shaman'а майже радісна перспектива.
Він, мабуть, вважає, що "Дранг нах Остен" значно краще, ніж "руські ідуть".
ЛАД
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
