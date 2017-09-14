Shaman написав: про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш
Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством) Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема?
Страшно ставити питання , не до вас, якщо е Бо. то чому ?..
ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Вони вже "залупилися". Так, в Україні. Але ж Україна це Європа. І Європа визнає, що вони "залупилися". Чому ж не дають по сопатці вже зараз, а кажуть, що вони не справляться самі без США? І навіть гарантії безпеки після війни без США бояться давати. І в НАТО бояться приймати. Ви можете писати хоч щось окрім дешевих лозунгів?
Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
А напомните напалмом джунгли во Вьетнаме выжигали до Женевских конвенций или после? Тут не обиляют рашку - тут призывают трезво смотреть на вещи. А так да, дерьмо конечно. Это ж надо хватило мозгов в 21 веке войну развязать.
А куда трезвее ? кремль - террорист для нас, для вьетнамцев терористами был США. Если террорист занимается терорром потому что другие так тоже делали, то онх не перестаёт быть террористом. Почему нельзя называть вещи своими именами ?
alex_dvornichenko написав:для вьетнамцев терористами был США
Не тільки для в'єтнамців.
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували. "Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця. Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає. "Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка. https://life.comments.ua/ua/news/travel ... 87750.html
І "цивілізованому" світу це було якось малоцікаво.