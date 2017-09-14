"Аккаунт в пікселі" - соцмережевий підвид студійного бурбершопного штурмовика
Є в нас така категорія ,яких я називаю "аккаунти в пікселі". Вони постійно щось пишуть, шось репостять, записують відео, як вони тяжко воюють. По суті гарно зрежєсоване шоу для лохів. Вони вправно сруть цілими днями довб...ам в мізки. Вони створюють нібито думку всіх військових. Хоча по суті є штатними пропагандистами і напишуть все що їм скаже командування, аби тільки не опинитися в норі на нулі. Тож зараз вони працюють на повну,бо як тільки замовкнуть гармати, вони виявляються не потрібними. Не буде ефірів, слави, бабла, безкарності, відчуття що ти еліта,що ти можеш безкарно принижувати інших.
Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
Треба ще Шамана спитати що буде (з Женевськими конвенціями, статутом ООН та міжнародним правом) якщо Мексика запише в Конституцію курс на військовий союз з Китаєм, або якщо Монголія подасть заявку на вступ у НАТО