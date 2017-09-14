RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16099161001610116102>
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:18

  Shaman написав:
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.

Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:21

  alex_dvornichenko написав:Почему нельзя называть вещи своими именами ?

Тому що доведеться некрасиво називати Зе.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:21

"Аккаунт в пікселі" - соцмережевий підвид студійного бурбершопного штурмовика
Є в нас така категорія ,яких я називаю "аккаунти в пікселі". Вони постійно щось пишуть, шось репостять, записують відео, як вони тяжко воюють. По суті гарно зрежєсоване шоу для лохів. Вони вправно сруть цілими днями довб...ам в мізки. Вони створюють нібито думку всіх військових. Хоча по суті є штатними пропагандистами і напишуть все що їм скаже командування, аби тільки не опинитися в норі на нулі.
Тож зараз вони працюють на повну,бо як тільки замовкнуть гармати, вони виявляються не потрібними. Не буде ефірів, слави, бабла, безкарності, відчуття що ти еліта,що ти можеш безкарно принижувати інших.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:25

  UA написав:
  Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.

Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?

Треба ще Шамана спитати що буде (з Женевськими конвенціями, статутом ООН та міжнародним правом) якщо Мексика запише в Конституцію курс на військовий союз з Китаєм, або якщо Монголія подасть заявку на вступ у НАТО :D :D
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:25

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.

Зовсім нема? :lol:
За даними на серпень 2025 року, до Збройних Сил України долучаються близько 600 іноземних добровольців щомісяця, загальна кількість яких у Сухопутних військах вже перевищує 8 тисяч осіб із 72 країн.
я про окремі нац батальйони з європейських держав а не про колумбійців. 8 тисяч це всього півтори бригади і в це число, я підозрюю, входять і росіяни з білорусами.)

Так у тебе усі козирі в руках- збирай своїх співвітчизників з Румунії, буде ще однин РДК.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️70% Киева без электроэнергии. Город в блэкауте


Потужно
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:31

На людях
Як казав Кучма - оборзелі.
Стара школа в салоні авто гаманці потрошила.
https://www.youtube.com/shorts/CsI6IKxK5qI
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:33

  Water написав:Так у тебе усі козирі в руках- збирай своїх співвітчизників з Румунії, буде ще однин РДК.

Пропонуєш мені посаду українського консула в румунії? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:33

  Бетон написав:❗️70% Киева без электроэнергии. Город в блэкауте
Потужно

Ну так спитай ціх- Алі-Бабу та 40 Міндичей де локальна генерація.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:35

  Banderlog написав:
  Water написав:Так у тебе усі козирі в руках- збирай своїх співвітчизників з Румунії, буде ще однин РДК.

Пропонуєш мені посаду українського консула в румунії? :roll:

А ти сексологиня, чи корабельна сосна?
Там он братів-румунів обстрілюють, села евакуюють, ти їм покажи звідки стріляють, в них і авіація є.
