"Аккаунт в пікселі" - соцмережевий підвид студійного бурбершопного штурмовика
Є в нас така категорія ,яких я називаю "аккаунти в пікселі". Вони постійно щось пишуть, шось репостять, записують відео, як вони тяжко воюють. По суті гарно зрежєсоване шоу для лохів. Вони вправно сруть цілими днями довб...ам в мізки. Вони створюють нібито думку всіх військових. Хоча по суті є штатними пропагандистами і напишуть все що їм скаже командування, аби тільки не опинитися в норі на нулі. Тож зараз вони працюють на повну,бо як тільки замовкнуть гармати, вони виявляються не потрібними. Не буде ефірів, слави, бабла, безкарності, відчуття що ти еліта,що ти можеш безкарно принижувати інших.
Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
Треба ще Шамана спитати що буде (з Женевськими конвенціями, статутом ООН та міжнародним правом) якщо Мексика запише в Конституцію курс на військовий союз з Китаєм, або якщо Монголія подасть заявку на вступ у НАТО
alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".
Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.
В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.
Мы называем россиян террористами не с целью обидеть, а потому что они терроризирует Украину обстрелами и рядом других телодвижений. Для цели обидеть есть более подходящее слова.
У вас проблеми з розумінням української мови. Слова принижувати і обзивати не означають обидеть. Або у вас дитяче представлення слів "принижувати" і "обзивати". *руські називають нас і нашу владу "нацистами". Це з ціллю "обидеть"?
Слово "тероризм" має конкретне значення! Союзники бомбили німецькі міста під нуль - ніхто в своєму розумі їх "терористами" не називав. Аналогічно і фашистів(німців) ніхто не називав "терористами".
Нажаль люди вживають слова "капітуляція", "терористи" і інші, взагалі не в сенсі їх реальних значень, тим самим перекручуючи інформацію. Ладно, напевно не буду звертати на це більше уваги.
alex_dvornichenko написав:для вьетнамцев терористами был США
Не тільки для в'єтнамців.
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували. "Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця. Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає. "Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка. https://life.comments.ua/ua/news/travel ... 87750.html
І "цивілізованому" світу це було якось малоцікаво.