Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
А напомните напалмом джунгли во Вьетнаме выжигали до Женевских конвенций или после? Тут не обиляют рашку - тут призывают трезво смотреть на вещи. А так да, дерьмо конечно. Это ж надо хватило мозгов в 21 веке войну развязать.
А куда трезвее ? кремль - террорист для нас, для вьетнамцев терористами был США. Если террорист занимается терорром потому что другие так тоже делали, то онх не перестаёт быть террористом. Почему нельзя называть вещи своими именами ?
Так называть можно - но не стоит ждать что также назовут и другие. У нас же удивляются что США не называет, а не спорят называть ли самим.
alex_dvornichenko написав:для вьетнамцев терористами был США
Не тільки для в'єтнамців.
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували. "Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця. Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає. "Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка. https://life.comments.ua/ua/news/travel ... 87750.html
І "цивілізованому" світу це було якось малоцікаво.
пів мільйона бомб, звісно, що дуже погано ...
але як назвати владу, яка знищила четверть власного населення ?
Трамп: "Настав час провести вибори в Україні. Вони говорят про демократію, але це перестає бути демократією"
Те що ти не надаешь посилання на цитати, то таке ... але ж ти став навіть не повністю цитувати
"Минуло багато часу. Справи йдуть не надто добре. Так, я думаю, що час. Думаю, зараз важливо провести вибори", – додав Трамп. ... "І, можливо, Зеленський виграє. Я не знаю, хто виграє. Але виборів не було дуже давно. Вони говорять про демократію, але доходять до межі, коли це вже не демократія", – сказав Трамп.
Проблем немає, нехай надавить на РФ для припинення вогню, як він і обіцяв "за 24 години" і будуть вибори
Все не дивився, вистачило перших хвилин до фрази- грошей немає. Цей експерт це просто центр ТОВ, ТОВ "ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ: ЕНЕРГЕТИКА І ПОЛІТИКА" https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /31030150/ В принципі все, хочете експерт шось дослідить у енергетиці, а хочете- в політиці. Шо потрібно робить ми обговорюємо кожні пів року. Ще на початку 2000-х нам "партнери" пропонували шо потрібно робить, всі знають шо саме, але нам потрібні тільки гроші, а партнери кеш не надають, тому маємо те шо маємо. Основне це- локальна генерація, яка в нас валяється під ногами, це електрика та тепло. Також енергоефективність кожного будинку, підкреслюю- кожного, в нас неможна так взять і глянуть мапу будинку, де вказана його енергоефективість. В принципі все, Чернівцям та Франківську з Ужгородом не потрібно тянуть напругу з будь-якої АЕС, це простіше всього, складніше, але теж можливо- південь зі сходом. Ті 10 гігаватт їх не потрібно було тягнуть за тисячу км при наявності локальної генерації. А локальна це локальна, її знищити дуже складно.
розподілені ситеми без єдиного центру найнадійніші, але в нас же унітарна і з центром в який зтікаються всі потоки я в ординьский сарай. Децентралізація - ні не начасі. ДТЕК наше все, єдиний і неділимий як платонівський атом
