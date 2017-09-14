В период с 1964 по 1973 год США сбросили на Лаос два миллиона тонн бомб, что сопоставимо с 2,1 миллиона тонн бомб, сброшенных на Европу и Азию во время Второй мировой войны, что сделало Лаос страной, подвергшейся самым массированным бомбардировкам в истории.

Во время войны США сбросили на Индокитай более 7 миллионов тонн бомб, что более чем в три раза превышает 2,1 миллиона тонн, сброшенных на Европу и Азию во время Второй мировой войны, и в десять раз больше, чем во время Корейской войны. 500 тысяч тонн было сброшено на Камбоджу, 1 миллион тонн – на Северный Вьетнам и 4 миллиона тонн – на Южный Вьетнам. В пересчёте на душу населения, 2 миллиона тонн, сброшенных на Лаос, делают его страной, подвергшейся самой интенсивной бомбардировке за всю историю: «почти по тонне на каждого жителя Лаоса». [ 180 ] В связи с особенно тяжёлым воздействием кассетных бомб, Лаос активно выступал за принятие Конвенции по кассетным боеприпасам с целью их запрета и провёл первую встречу по этой теме в 2010 году.

В Лаосе осталось 80 миллионов неразорвавшихся бомб. Неразорвавшиеся боеприпасы убили или ранили более 20 000 лаосцев, и около 50 человек ежегодно погибают или получают увечья. По оценкам, взрывчатые вещества не будут полностью удалены в течение столетий.