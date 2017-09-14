Додано: Вів 09 гру, 2025 22:47

ЛАД написав: M-Audio написав: Те, кто выжил и остался на оккупированной территории, не попав на цугундер в процессе "фильтрации", имели и имеют возможность беспрепятственно выехать в любую страну. В отличие от тех, кто выбрался на подконтрольную территорию. Для вас это новость?

И даже вернуться обратно, знаю таких. Те, кто выжил и остался на оккупированной территории, не попав на цугундер в процессе "фильтрации", имели и имеют возможность беспрепятственно выехать в любую страну. В отличие от тех, кто выбрался на подконтрольную территорию. Для вас это новость? Знаю, что выезжали.

Не знаю, насколько легко. Читал, что не очень, были даже группы в РФ, которые помогали таким людям выехать. Если это было легко и просто. то зачем нужна помощь.

Во-первых, государство никогда не брало и не может брать на себя обязательство в любой ситуации остановить врага на границах.

Во-вторых, государство само себя защитить не может. Это могут сделать только его граждане.

Зачем "посылать все разведки мира", не понял. Они давали вполне точные данные.

А формальные основания для помощи нам у них и так были - Будапештский меморандум. Сильно помогло?

Я не написал легко и просто, я написал беспрепятственно. Государство там не препятствовало и сейчас не препятствует, и не нужно переходить через горы и переплывать реки. А любой переезд это не легко в большинстве случаев. Волонтёры и из Киева помогали в Польшу выехать, а это куда ближе, чем из Мариуполя в любую Европу через странну-оккупанта.Если почитать законы, которые государство же и пишет, то оно никогда ни за что конкретно не отвечает. Поэтому исходить надо не из формальных определений, а из веками устоявшихся традиций и ожиданий. Если государство создаёт армию для защиты от внешних посягательств, принуждает население содержать эту армию, и в то же время запрещает любые попытки населения защититься самостоятельно, то это государство несёт полную ответственность за результат. Больше просто некому. Да, не все государства были успешны в этом, но это значит только то, что они не справились, а не то, что они и не должны были.Кроме граждан, котрых государство пытается заставить лезть в окоп с автоматом, бесплатно или за деньги, у государства есть ещё разведка и прочие спецслужбы, которые должны выявлять опасность до того, как она станет очевидна всем остальным, есть оборонные ведомства и предприятия, которые должны спланировать оборону с учетом в том числе и полученных от разведки сведений, есть политики, которые должны работать с населением, и обеспечить, чтобы оно имело информацию о надвигающейся опасности, и правильно реагировало на неё, есть дипломаты, которые должны работать во внешнеполитическом поле, создавать политические и военные союзы, повышая вероятность негативного исхода для будущего агрессора. На всех этих направлениях украинское государство жидко обделалось, и оставило один-единственный метод защиты -- те самые граждане в окопах. Причем так случилось не под давлением обстоятельств и даже не по воле случая, это была целенаправленная политика руководства страной, избранного на основании просмотра телесериала. Это я и называю термином "не справилось со своими обязанностями" в отношении меня в том числе. Поэтому я считаю, что я этому государству больше тоже ничего не должен, тем более "отдавать долг" в окопе. Это оно мне должно отдать долг за невыполненные обязательства. К сожалению, государство сильнее, и я не могу запихнуть его в бусик и отправить на платнацию отрабатывать долг. И я не настолько глуп, чтобы выступать против государства со своими требованиями. Будем соблюдать паритет.Там было слово "вместо". Вместо посылания разведок мира нужно было планировать оборону.В общем-то, скорее да, чем нет. Или уже забылось, сколько американской военной помощи мы получили? Вполне вероятно, что при наличии ещё более сильных оснований и помощи было бы больше, и может и формат её предоставления был бы другим.