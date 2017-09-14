|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:18
Water написав: ЛАД написав:
Можно уточнить, какая "локальна генерація в нас валяється під ногами"?
Вместе с электрикой и теплом.
Вы уже об этом когда-то писали.
Можно ещё сделать тепловой насос на каждый дом.
Вот только. простите, не верю, что у нас хватило бы денег на все эти радости.
АЭС не нужны?
Только не надо рассказывать о мини-АЭС, которых в реальной жизни пока не существует нигде.
А "локальну знищити дуже складно", если она на каждый дом. Если она хотя бы одна на городской район, то ничего складного не будет. И расскажите, на чём она будет работать.
Только не надо о СЭС.
Так вже цю тєму піднімали, вроді це все модератори в якусь іншу гілку перенесли.
Я там все розписував, повторювати не буду.
Це не СЕС з міні АЕС.
Тепловий насос не генерує електрику.
Не генерує. Но позволяет сильно экономить.
Поднимали. Там вы говорили об энергоэффективности зданий. И о солнечных панелях тоже. О локальной генерации кроме СЭС, насколько помню, речи не было.
Сейчас меня заинтересовала именно эта ваша фраза:
Основне це- локальна генерація, яка в нас валяється під ногами, це електрика та тепло.
Что "в нас валяється під ногами"?
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:38
Можливості кожної конкретної людини змінити на свою користь , своєю працею, своє майбутнє.
ЛАД написав:
Что "в нас валяється під ногами"?
..
І для цього не потрібні ні державні програми , ні закордонні інвестиції, ні будівництво заводів-гігантів по випуску танків...
Варіантів- десятки
Наприклад
30% житла не має каналізації....
Коли ви біжите на город в деревяну будку... ви втрачаєте енергію ( як свого тіла, так і енергію яка вийшла з теплим повітрям з вашого приміщення перебування кожен раз коли ви біжите по фізіологічним потребам.
Так само і з усім іншим.
Описаним мною про Їжачків, які плакали , кололись , але жерли кактус...
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:01
katso написав:
Ну как было в Ираке
ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.
Xenon написав:
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
Это ход конём, "я согласен на выборы, обеспечьте перемирие для выборов" и теперь снова ход Трампа.
Schmit Броварьского Славка плющит не по-детски. Думаю что страдает от выключений. Неужели он с почти двух роликов каждый день не смог на аккум с инвертором заработать ?
Banderlog написав: Xenon написав:
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
вибори після мирної угоди
З Зе хтось, щось буде підписувати?
Вибори проведені Зе, хтось в здравім уме визнає?
В нього функції ЦВК буде виконувати ТЦК.
pesikot написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал. й руські зараз воюють так, як й німці під час 2СВ.
Був трибунал тому що програли - це єдина причина.
А цей факт якось може виправдовувати злочини німців ?
друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
alex_dvornichenko написав: Xenon написав:
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
Это ход конём, "я согласен на выборы, обеспечьте перемирие для выборов" и теперь снова ход Трампа.
Режимы Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке были авторитарными диктатурами.
Диктаторы никогда не отдадут власть добровольно, через какие-то там выборы. их не будет
ЛАД написав:
Попка-дурак.
радий знайомству, Шаман
ЛАД написав: M-Audio написав:
Те, кто выжил и остался на оккупированной территории, не попав на цугундер в процессе "фильтрации", имели и имеют возможность беспрепятственно выехать в любую страну. В отличие от тех, кто выбрался на подконтрольную территорию. Для вас это новость?
И даже вернуться обратно, знаю таких.
Знаю, что выезжали.
Не знаю, насколько легко. Читал, что не очень, были даже группы в РФ, которые помогали таким людям выехать. Если это было легко и просто. то зачем нужна помощь.
Я не написал легко и просто, я написал беспрепятственно. Государство там не препятствовало и сейчас не препятствует, и не нужно переходить через горы и переплывать реки. А любой переезд это не легко в большинстве случаев. Волонтёры и из Киева помогали в Польшу выехать, а это куда ближе, чем из Мариуполя в любую Европу через странну-оккупанта.
Во-первых, государство никогда не брало и не может брать на себя обязательство в любой ситуации остановить врага на границах.
Если почитать законы, которые государство же и пишет, то оно никогда ни за что конкретно не отвечает. Поэтому исходить надо не из формальных определений, а из веками устоявшихся традиций и ожиданий. Если государство создаёт армию для защиты от внешних посягательств, принуждает население содержать эту армию, и в то же время запрещает любые попытки населения защититься самостоятельно, то это государство несёт полную ответственность за результат. Больше просто некому. Да, не все государства были успешны в этом, но это значит только то, что они не справились, а не то, что они и не должны были.
Во-вторых, государство само себя защитить не может. Это могут сделать только его граждане.
Кроме граждан, котрых государство пытается заставить лезть в окоп с автоматом, бесплатно или за деньги, у государства есть ещё разведка и прочие спецслужбы, которые должны выявлять опасность до того, как она станет очевидна всем остальным, есть оборонные ведомства и предприятия, которые должны спланировать оборону с учетом в том числе и полученных от разведки сведений, есть политики, которые должны работать с населением, и обеспечить, чтобы оно имело информацию о надвигающейся опасности, и правильно реагировало на неё, есть дипломаты, которые должны работать во внешнеполитическом поле, создавать политические и военные союзы, повышая вероятность негативного исхода для будущего агрессора. На всех этих направлениях украинское государство жидко обделалось, и оставило один-единственный метод защиты -- те самые граждане в окопах. Причем так случилось не под давлением обстоятельств и даже не по воле случая, это была целенаправленная политика руководства страной, избранного на основании просмотра телесериала. Это я и называю термином "не справилось со своими обязанностями" в отношении меня в том числе. Поэтому я считаю, что я этому государству больше тоже ничего не должен, тем более "отдавать долг" в окопе. Это оно мне должно отдать долг за невыполненные обязательства. К сожалению, государство сильнее, и я не могу запихнуть его в бусик и отправить на платнацию отрабатывать долг. И я не настолько глуп, чтобы выступать против государства со своими требованиями. Будем соблюдать паритет.
Зачем "посылать все разведки мира", не понял. Они давали вполне точные данные.
Там было слово "вместо". Вместо посылания разведок мира нужно было планировать оборону.
А формальные основания для помощи нам у них и так были - Будапештский меморандум. Сильно помогло?
В общем-то, скорее да, чем нет. Или уже забылось, сколько американской военной помощи мы получили? Вполне вероятно, что при наличии ещё более сильных оснований и помощи было бы больше, и может и формат её предоставления был бы другим.
