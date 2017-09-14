RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 22:52

  UA написав:
  Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.

Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?

яка Конвенція. Венесуелою керує незрозуміло хто, вже двічі вибори фальсифікували. відрізнити владу від наркокартелів вже немає можливості.тому бандюків спробують прибрати, й знову провести вибори. як це зробити, не поламавши державну владу взагалі - складне питання.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 23:05

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.

Я понимаю, что с историей у вас слабовато.
Но, вообще-то:
Под Женевской конвенцией как термином в единственном числе обычно понимают соглашения 1949 года, заключённые после Второй мировой войны (1939—1945), которые уточнили условия двух договоров 1929 года и добавили две новые конвенции.

"все так воюют". ні, не всі. німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал
Немцы как раз воевали не "по-іншому".
А Нюрнберзький трибунал був наслідком полного разгрома Германии и её полной и безоговорочной капитуляции. Надеюсь, хотя бы это вы понимаете - не было бы разгрома, не было бы и Нюрнбергского трибунала.

Поэтому для вас и вьетнамская война не пример, и все остальные войны тоже. И расстрел корабля наркоторговцев. И многое другое.
Ума хватает только на: "А у вас негров линчуют!".

ви мені ще нагадайте про Женевську конвенцію 1864 року :lol: всі чудово розуміють про що йде мова...

а про німців можна детальніше? я правильно вас зрозумів, що німців судили лише по факту програшу? а так вони воювали так, як й інші? ви це хотіли сказати?..

бо в моєму розумінні це мало бути сформулювано так - завдяки капітуляції Німеччини вдалося притягти винних за військові злочини та злочини проти людства. й так, поки Раша не програє, провести трибунал та засудити винних за військові злочини руських буде складно. й це все одно не відміняє факту таких злочинів. як власне й покарання окремих винних - не всі можуть дожити до трибуналу. та й Сербія наче не програла, але Мілошевич потрапив на трибунал...

як ви любите перейматися за різних бандюків. люди, коли йдуть в наркоторгівлю мають розуміти, що це протизаконна та ризикована діяльність. хоча може бути такі тупі, що й не розуміють. але ж ви ЛАД розумієте? коли їх намагались зупинити вони що здалися? чи намагалися втекти або відкрили вогонь. й яка дивина, були знищені вогнем силових структур.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 23:08

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите? ;)

напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й :lol:
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?

Окрім того, у вас це припущення, а у Shaman'а майже радісна перспектива.
Він, мабуть, вважає, що "Дранг нах Остен" значно краще, ніж "руські ідуть".

так ЛАД, така іронія долі - німці, французи, англійці, американці та поляки допомагають українцям захищати Київ від руських...

так ЛАД мене лякають саме збирачі руських земель, коли вони приходять - наслідки неодноразово бачили...
