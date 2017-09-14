Додано: Сер 10 гру, 2025 00:25

M-Audio написав: ЛАД написав: .........

Знаю, что выезжали.

Не знаю, насколько легко. Читал, что не очень, были даже группы в РФ, которые помогали таким людям выехать. Если это было легко и просто. то зачем нужна помощь. .........Знаю, что выезжали.Не знаю, насколько легко. Читал, что не очень, были даже группы в РФ, которые помогали таким людям выехать. Если это было легко и просто. то зачем нужна помощь. Я не написал легко и просто, я написал беспрепятственно. Государство там не препятствовало и сейчас не препятствует, и не нужно переходить через горы и переплывать реки. А любой переезд это не легко в большинстве случаев. Волонтёры и из Киева помогали в Польшу выехать, а это куда ближе, чем из Мариуполя в любую Европу через странну-оккупанта. Я не написал легко и просто, я написал беспрепятственно. Государство там не препятствовало и сейчас не препятствует, и не нужно переходить через горы и переплывать реки. А любой переезд это не легко в большинстве случаев. Волонтёры и из Киева помогали в Польшу выехать, а это куда ближе, чем из Мариуполя в любую Европу через странну-оккупанта.

Во-первых, государство никогда не брало и не может брать на себя обязательство в любой ситуации остановить врага на границах. Если почитать законы, которые государство же и пишет, то оно никогда ни за что конкретно не отвечает. Поэтому исходить надо не из формальных определений, а из веками устоявшихся традиций и ожиданий. Если государство создаёт армию для защиты от внешних посягательств, принуждает население содержать эту армию, и в то же время запрещает любые попытки населения защититься самостоятельно, то это государство несёт полную ответственность за результат. Больше просто некому. Да, не все государства были успешны в этом, но это значит только то, что они не справились, а не то, что они и не должны были. Если почитать законы, которые государство же и пишет, то оно никогда ни за что конкретно не отвечает. Поэтому исходить надо не из формальных определений, а из веками устоявшихся традиций и ожиданий. Если государство создаёт армию для защиты от внешних посягательств, принуждает население содержать эту армию, и в то же время запрещает любые попытки населения защититься самостоятельно, то это государство несёт полную ответственность за результат. Больше просто некому. Да, не все государства были успешны в этом, но это значит только то, что они не справились, а не то, что они и не должны были.

Во-вторых, государство само себя защитить не может. Это могут сделать только его граждане. Кроме граждан, котрых государство пытается заставить лезть в окоп с автоматом, бесплатно или за деньги, у государства есть ещё разведка и прочие спецслужбы, которые должны выявлять опасность до того, как она станет очевидна всем остальным, есть оборонные ведомства и предприятия, которые должны спланировать оборону с учетом в том числе и полученных от разведки сведений, есть политики, которые должны работать с населением, и обеспечить, чтобы оно имело информацию о надвигающейся опасности, и правильно реагировало на неё, есть дипломаты, которые должны работать во внешнеполитическом поле, создавать политические и военные союзы, повышая вероятность негативного исхода для будущего агрессора. На всех этих направлениях украинское государство жидко обделалось...... Кроме граждан, котрых государство пытается заставить лезть в окоп с автоматом, бесплатно или за деньги, у государства есть ещё разведка и прочие спецслужбы, которые должны выявлять опасность до того, как она станет очевидна всем остальным, есть оборонные ведомства и предприятия, которые должны спланировать оборону с учетом в том числе и полученных от разведки сведений, есть политики, которые должны работать с населением, и обеспечить, чтобы оно имело информацию о надвигающейся опасности, и правильно реагировало на неё, есть дипломаты, которые должны работать во внешнеполитическом поле, создавать политические и военные союзы, повышая вероятность негативного исхода для будущего агрессора. На всех этих направлениях украинское государство жидко обделалось......

А формальные основания для помощи нам у них и так были - Будапештский меморандум. Сильно помогло? В общем-то, скорее да, чем нет. Или уже забылось, сколько американской военной помощи мы получили? Вполне вероятно, что при наличии ещё более сильных оснований и помощи было бы больше, и может и формат её предоставления был бы другим. В общем-то, скорее да, чем нет. Или уже забылось, сколько американской военной помощи мы получили? Вполне вероятно, что при наличии ещё более сильных оснований и помощи было бы больше, и может и формат её предоставления был бы другим.

Не знаю как в Киеве, из Харькова выезжали самостоятельно и никакой помощи не было. Вполне обходились.Должны были.Но я так сходу не припомню ни одной войны, в которой противник хотя бы временно не захватывал часть территории государства.Должно.И я писал, что,, всё это уменьшило потери территории в начале войны. Но только, а, может, и нет.Но, в любом случае, удержать границу не удалось бы. Слишком большая разница сил.Я понимаю вашу обиду на государство. У меня тоже есть основания для обиды, хотя и меньше, чем у вас.Но всё же надо сохранять объективность.И если бы все люди в 2022 решили, что "я этому государству больше тоже ничего не должен, тем более "отдавать долг" в окопе", то не знаю, где была бы ЛВЗ сегодня и была бы ли она вообще.Вам очень хочется уехать за границу?Мне нет. Хотя я имел такую возможность и раньше (ещё до войны) да и сейчас, как сами понимаете, могу выехать в любой момент.А вы не забыли, когда её начали оказывать?Толькотого, как увидели, что мы способны оказать сопротивление и не проиграть за "3-4 дня", как они прогнозировали.Перед войной Путин выдвигал требования не нам, а именно Западу. И как они ответили? "Пусть попробует". Но ограничились только словами. Он и попробовал.