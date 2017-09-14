|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:52
UA написав: Shaman написав:
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
яка Конвенція. Венесуелою керує незрозуміло хто, вже двічі вибори фальсифікували. відрізнити владу від наркокартелів вже немає можливості.тому бандюків спробують прибрати, й знову провести вибори. як це зробити, не поламавши державну владу взагалі - складне питання.
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:05
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Я понимаю, что с историей у вас слабовато.
Но, вообще-то:
Под Женевской конвенцией как термином в единственном числе обычно понимают соглашения 1949 года, заключённые после Второй мировой войны (1939—1945), которые уточнили условия двух договоров 1929 года и добавили две новые конвенции.
"все так воюют". ні, не всі. німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал
Немцы как раз воевали не "по-іншому".
А Нюрнберзький трибунал був наслідком полного разгрома Германии и её полной и безоговорочной капитуляции. Надеюсь, хотя бы это вы понимаете - не было бы разгрома, не было бы и Нюрнбергского трибунала.
Поэтому для вас и вьетнамская война не пример, и все остальные войны тоже. И расстрел корабля наркоторговцев. И многое другое.
Ума хватает только на: "А у вас негров линчуют!".
ви мені ще нагадайте про Женевську конвенцію 1864 року
всі чудово розуміють про що йде мова...
а про німців можна детальніше? я правильно вас зрозумів, що німців судили лише по факту програшу? а так вони воювали так, як й інші? ви це хотіли сказати?..
бо в моєму розумінні це мало бути сформулювано так - завдяки капітуляції Німеччини вдалося притягти винних за військові злочини та злочини проти людства. й так, поки Раша не програє, провести трибунал та засудити винних за військові злочини руських буде складно. й це все одно не відміняє факту таких злочинів. як власне й покарання окремих винних - не всі можуть дожити до трибуналу. та й Сербія наче не програла, але Мілошевич потрапив на трибунал...
як ви любите перейматися за різних бандюків. люди, коли йдуть в наркоторгівлю мають розуміти, що це протизаконна та ризикована діяльність. хоча може бути такі тупі, що й не розуміють. але ж ви ЛАД
розумієте? коли їх намагались зупинити вони що здалися? чи намагалися втекти або відкрили вогонь. й яка дивина, були знищені вогнем силових структур.
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:08
ЛАД написав: Banderlog написав: Shaman написав:
. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите?
напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?
Окрім того, у вас це припущення, а у Shaman
'а майже радісна перспектива.
Він, мабуть, вважає, що "Дранг нах Остен" значно краще, ніж "руські ідуть".
так ЛАД, така іронія долі - німці, французи, англійці, американці та поляки допомагають українцям захищати Київ від руських...
так ЛАД
мене лякають саме збирачі руських земель, коли вони приходять - наслідки неодноразово бачили...
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:17
pesikot написав: ЛАД написав:
Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения.
Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё.
Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".
Это ты так проецируешь свои мысли на другого ?
Ведь это же ты оправдываешь действия РФ - "ну это же война" и применяешь whataboutism
а ще зверніть увагу - ЛАД
так вільно називає якись місця у В'єтнамі, назви операцій американців. а як намагаєшся з ним поговорити про військові злочини руських - то лише "так всі воюють". ні Буча, ні Ізюм, ні жодного випадку, коли руські знищували цілі під'їзди - а скільки вже таких випадків було? якесь мляве -бе, -ме, жодного факту. так контрастує.
та й ще питають, чого нас в НАТО не беруть? гляньте скільки навіть тут набігли тих, хто каже лише про американські злочини. антиамериканські настрої у повній красі. німці теж непогано так воювали під час 2СВ - тепер всім так можна?.. дивні люди
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:29
alex_dvornichenko написав: Xenon написав:
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
Это ход конём, "я согласен на выборы, обеспечьте перемирие для выборов" и теперь снова ход Трампа.
Сколь веревочка не вейся- все равно конец придет.
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:35
alex_dvornichenko написав: katso написав:
Ну как было в Ираке
ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.
Российское ипсо тут не при чём, а у вас плохо с памятью.
Вторжение Ирака в Кувейт было в 1990
со 2-го по 3 августа.
Освобождён Кувейт был в результате операций "Буря в пустыне" и "Сабля пустыни", которые были проведены, соответственно, с 17 января — 24 февраля и 24 февраля — 28 февраля 1991
года. В операции участвовали - США, Великобритания, Франция, Италия, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Сирия, ОАЭ, Сенегал.
Разгром Ирака и ликвидация режима Саддама Хусейна произошли в результате операции "Свобода Ирака“ (изначально "Шок и трепет"). Эта операция была проведена с 20 марта по 9 апреля 2003
под предлогом связи режима с международным терроризмом, в частности, движением «Аль-Каида», а также поиска и уничтожения оружия массового поражения. Позже оказалось, что оба обвинения были ложными.
Так что прежде, чем писать о "российском ипсо", стоит освежить память.
Разница между разгромом Хусейна и его агрессией в Кувейт всего-навсего 13 лет.
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:39
UA написав: Banderlog написав:
-----------------------------Xenon
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
------------------------------
вибори після мирної угоди
З Зе хтось, щось буде підписувати?
Вибори проведені Зе, хтось в здравім уме визнає?
В нього функції ЦВК буде виконувати ТЦК.
А кто сегодня должен проводить выборы?
Или вы хотите повторения истории с Януковичем?
Додано: Сер 10 гру, 2025 00:02
Shaman написав: UA написав: Shaman написав:
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
яка Конвенція. Венесуелою керує незрозуміло хто, вже двічі вибори фальсифікували. відрізнити владу від наркокартелів вже немає можливості.тому бандюків спробують прибрати, й знову провести вибори. як це зробити, не поламавши державну владу взагалі - складне питання.
Ти був в Венесуелі?
Чи тобі Reuters напел?
Додано: Сер 10 гру, 2025 00:13
UA написав: Shaman написав: UA написав:
Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
яка Конвенція. Венесуелою керує незрозуміло хто, вже двічі вибори фальсифікували. відрізнити владу від наркокартелів вже немає можливості.тому бандюків спробують прибрати, й знову провести вибори. як це зробити, не поламавши державну владу взагалі - складне питання.
Ти був в Венесуелі?
Чи тобі Reuters напел?
розкажи нам, що відбувається у Венесуелі? чи там будуть соціалізм повним ходом? дійшли до етапу - немає бензину та туалетного паперу?
Додано: Сер 10 гру, 2025 00:25
M-Audio написав: ЛАД написав:
.........
Знаю, что выезжали.
Не знаю, насколько легко. Читал, что не очень, были даже группы в РФ, которые помогали таким людям выехать. Если это было легко и просто. то зачем нужна помощь.
Я не написал легко и просто, я написал беспрепятственно. Государство там не препятствовало и сейчас не препятствует, и не нужно переходить через горы и переплывать реки. А любой переезд это не легко в большинстве случаев. Волонтёры и из Киева помогали в Польшу выехать, а это куда ближе, чем из Мариуполя в любую Европу через странну-оккупанта.
Не знаю как в Киеве, из Харькова выезжали самостоятельно и никакой помощи не было. Вполне обходились.
Во-первых, государство никогда не брало и не может брать на себя обязательство в любой ситуации остановить врага на границах.
Если почитать законы, которые государство же и пишет, то оно никогда ни за что конкретно не отвечает. Поэтому исходить надо не из формальных определений, а из веками устоявшихся традиций и ожиданий. Если государство создаёт армию для защиты от внешних посягательств, принуждает население содержать эту армию, и в то же время запрещает любые попытки населения защититься самостоятельно, то это государство несёт полную ответственность за результат. Больше просто некому. Да, не все государства были успешны в этом, но это значит только то, что они не справились, а не то, что они и не должны были.
Должны были.
Но я так сходу не припомню ни одной войны, в которой противник хотя бы временно не захватывал часть территории государства.
Во-вторых, государство само себя защитить не может. Это могут сделать только его граждане.
Кроме граждан, котрых государство пытается заставить лезть в окоп с автоматом, бесплатно или за деньги, у государства есть ещё разведка и прочие спецслужбы, которые должны выявлять опасность до того, как она станет очевидна всем остальным, есть оборонные ведомства и предприятия, которые должны спланировать оборону с учетом в том числе и полученных от разведки сведений, есть политики, которые должны работать с населением, и обеспечить, чтобы оно имело информацию о надвигающейся опасности, и правильно реагировало на неё, есть дипломаты, которые должны работать во внешнеполитическом поле, создавать политические и военные союзы, повышая вероятность негативного исхода для будущего агрессора. На всех этих направлениях украинское государство жидко обделалось......
Должно.
И я писал, что, возможно
, всё это уменьшило потери территории в начале войны. Но только возможно
, а, может, и нет.
Но, в любом случае, удержать границу не удалось бы. Слишком большая разница сил.
Я понимаю вашу обиду на государство. У меня тоже есть основания для обиды, хотя и меньше, чем у вас.
Но всё же надо сохранять объективность.
И если бы все люди в 2022 решили, что "я этому государству больше тоже ничего не должен, тем более "отдавать долг" в окопе", то не знаю, где была бы ЛВЗ сегодня и была бы ли она вообще.
Вам очень хочется уехать за границу?
Мне нет. Хотя я имел такую возможность и раньше (ещё до войны) да и сейчас, как сами понимаете, могу выехать в любой момент.
А формальные основания для помощи нам у них и так были - Будапештский меморандум. Сильно помогло?
В общем-то, скорее да, чем нет. Или уже забылось, сколько американской военной помощи мы получили? Вполне вероятно, что при наличии ещё более сильных оснований и помощи было бы больше, и может и формат её предоставления был бы другим.
А вы не забыли, когда её начали оказывать?
Только после
того, как увидели, что мы способны оказать сопротивление и не проиграть за "3-4 дня", как они прогнозировали.
Перед войной Путин выдвигал требования не нам, а именно Западу. И как они ответили? "Пусть попробует". Но ограничились только словами. Он и попробовал.
