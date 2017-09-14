ЛАД написав:Пока что не было "умов Трампа" хоть с какими-то адекватными гарантиями на будущее.
І не буде.
Допускаю. Вполне возможно.
ЛАД написав:И не было умов, на которые соглашалась РФ.
По-моєму цей 28-пуктний план - на нього РФ згідна.
Заявляли, что это приемлемо как основа для дальнейших переговоров. Это очень сырой вариант, который оставляет очень много вопросов при продолжении переговоров.
А на що путін погодиться? Взагалі дуже дивно чому я ні разу не чув чогось такого з уст Трампа чи Зеленського: "Путін на це не погоджується." Чому це говорите ви і інші, але цього ніколи не казав сам путін, або його не цитували.
Было. Со стороны РФ. Правда, обычно из уст Пескова или Лаврова. Последний раз об изменённых Европой и Украиной "28 пунктах".
ЛАД написав:Сегодня США делают всё, чтобы как-то закончить войну и чтобы Зеленского не переизбрали, думая, что с новым президентом Путин будет вести себя иначе. Для этого прекращена помощь США и даже отменялась косвенная поддержка в виде предоставления разведданных. Для этого сейчас по полной раскручен коррупционный скандал. Я даже не буду говорить о глупости или наивности Трампа, если он действительно рассчитывает ублажить Путина сменой президента Украины.
Фігня це. США потрібен новий президент України щоб він адекватно оцінив ситуацію України і погодився на план США. - це якщо в моїх термінах. Якщо в термінах турбопатріотів - то США потрібен новий президент щоб він злив Україну, бо Зе не хоче зливати, а хоче адекватного миру(читай - воювати далі).
Вполне адекватное желание. Если под этим понимать не "границы 2022 (или, тем более, 2014 или 1991), а гарантированный длительный мир, а не более-менее короткое перемирие. Судя по поведению Зеленского, он, на мой взгляд, достаточно адекватно оценивает ситуацию и прекрасно понимает, что далеко не айс. В отличие от "турбопатриотов". А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия. Просто США тоже нужно "сохранить лицо". Совсем уж похабные условия мира этого не позволят.
sashaqbl написав:......... Та до того Трамп, що мир можливий в двох варіантах: - який дасть можливість рашці напасти за рік-два і безболісно нас захопити - який забезпечить стабільність протягом тривалого часу. Поки що всі пропозиції - це перший варіант. А він апріорі гірший, ніж існуюча зараз війна.
Насчёт априори не уверен. В принципе, даже относительно короткий мир может дать нам возможность переформировать армию, дополнительно вооружиться, оборудовать укрепления, хоть в какой-то мере восстановить экономику. В зависимости от того, о чём удастся договориться с Трампом и Европой.
sashaqbl написав:Трамп вже 8 воєн зупинив. Зокрема між Тайландом і Камбоджею. Особисто я не бучу ефективного результату від цих зупинок... І не бачив адекватних пропозицій від нього які хоча б трошки влаштувала більшість сторін. Спроби нагнути нас під пропозиції рашки я за такі пропозиції не вважаю.
Та до чого тут Трамп? Дивіться, глобально є всього 2 варіанти: а) Погоджуватись на пропозицію США(РФ); б) Воювати далі; Інших варіантів - немає. Якщо є - озвучте. Тому вибирайте - а) чи б).
*І очевидно що б) не може тривати вічно, а а) може. Дуже часто(історично) такі зупинки закінчувались вічним миром.
на що саме погоджуватися? як бачимо, умови змінюються. власне це й завдання - отримати більш сприятливі для нас умови.
й ще НЕ БУЛО жодного варіанту, про який Раша сказала - на це я згодна...
Тому це абсолютно неприйнятна вимога, я вже не кажу про те, що вона нам коштуватиме десятків, якщо не сотень тисяч загублених життів в перспективі, причому доволі швидкій, якщо на такий крок піти.
Ми вже колись Крим здали, коли Сполучені Штати наполягали, що не провокуйте, ви не в стані, а ми не будемо. Україна тоді не розгортала серйозний спротив Росії в Криму. І, відповідно, ми отримали інтервенцію Росії на сході, тому що будь-який крок, поступка з боку іншої сторони, Росією сприймається не інакше, як слабкість.
У [президента США Дональда] Трампа не має жодного механізму для того, щоб Україну серйозно примусити до цього. Щоб змусити стікати кров’ю в короткостроковій перспективі тижнів — так, він може такий тиск руками [російського диктатора Володимира] Путіна влаштувати, при цьому, наприклад, зупинивши постачання озброєння, розвідувальних даних, всього іншого. Але вже буквально за три-шість місяців для нього це стане внутрішньополітичною катастрофою, особливо на горизонті проміжкових виборів.
тобто якщо Трамп буде надто сильно тиснути на нас, то це створить йому внутрішньополітичні проблеми. не знаю, що там думає Трамп, але те, як його грає путін, не додає йому поваги. й це розуміють багато людей.
Российские бомбардировщики присоединились к китайскому воздушному патрулированию вблизи Японии на фоне обострения отношений между Токио и Пекином. ТОКИО/МОСКВА, 9 декабря (Рейтер) - Япония подняла в воздух истребители для наблюдения за российскими и китайскими военно-воздушными силами, проводящими совместное патрулирование по всей стране, сообщило во вторник вечером министерство обороны Японии на фоне роста напряженности между Токио и Пекином. Министерство обороны сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное оружие, вылетели из Японского моря в Восточно-Китайское море для встречи с двумя китайскими бомбардировщиками H-6 и выполнили «дальний совместный полет» над Тихим океаном. .......Япония также зафиксировала одновременную активность российских ВВС в Японском море, в состав которых входили один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и два истребителя Су-30, сообщило министерство. .......Российские информационные агентства сообщили со ссылкой на министерство обороны Москвы, что совместный российско-китайский полет вблизи Японии длился восемь часов. Во вторник военные Южной Кореи также заявили , что семь российских самолетов и два китайских самолета вошли в зону противовоздушной обороны страны.
sashaqbl написав:- який забезпечить стабільність протягом тривалого часу.
Немає і ніколи не буде такого миру без перемоги над РФ, або хоча б нічиї(кордони 91). Походу у вас ще є деякі ілюзії на можливість справедливого миру. Але нічого, повоюємо ще 4 роки, ілюзії розвісяться.
Я вважаю що будь-який мир - це мир надовго. По 2 причинам: 1. Навіщо РФ знову нападати через рік-два якщо можна просто продовжувати цю війну? 2. Історично після кровопролитних воєн переможці не починають нових воєн(а ось переможені - починають частенько).