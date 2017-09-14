RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16111161121611316114
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"как вольно дышится в возрожденном Арканаре" (с)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:21

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Российское ипсо тут не при чём, а у вас плохо с памятью.

Всё у меня хорошо с памятью, изначально я отвечал на пост "громили всей коалицией" это делали в первый раз, в 2003 всей коалции там не было.

Да, коалиция была поменьше - США, Великобритания, Австралия, Польша.
+ предоставили территорию Кувейт, Иордания, Германия.
+ оказывали другую помощь Италия, Нидерланды, Дания, Азербайджан.
+ поддержка курдской милиции.
Правда, в этот раз СБ ООН не поддержал ни одну резолюцию, разрешающую или хотя бы поддерживающую вторжение. Обошлись без решения ООН.
Но разгромлен Саддам Хусейн был именно в этот раз, в 2003 году.

Вы Украину из осторожности не упомянули ? :)
зачем-то полезла туда своим полторатысячным контингентом таскать каштаны из огня вместо традиционного НАТО. Разрушили основательно жизнь в совсем чужой стране, никаких плюшек не заработали(в НАТО не взяли, принудительное разоружение продолжили), только презрение как со стороны Глобального Юга, так видимо и со стороны Старой Европы, которая побрезговала мараться в этой авантюре. Еще и нефть резко вверх тогда пошла.  Что усилило авторитарные режимы, не с мнимым, а с реальным ЯО. Гениальное было решение.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 10 гру, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:22

  yanyura написав:4 нових повідомлень (швидше інсайд) від Павлюченко. Цитувати не буду, дуже великі, хто захоче – прочитає.

Позиції Європи та США - https://t.me/Mccartneyser68/1775

Відносини Ізраїль - США, переговори Віткофа з Дмитрієвим та Ушаковим, скептика Європи до Зеленського, Зеленський та Залужний - https://t.me/Mccartneyser68/1777

Про Порошенка та Зеленського - https://t.me/Mccartneyser68/1779 та https://t.me/Mccartneyser68/1780

На мій погляд, цікавіші, ніж пости тут деяких форумчан. Відкриваються не лише у ТГ, а й у будь-якому браузері.

якщо Ізраіль буде з НР розброювати Хамас то тут німецьких Патріотів не бачити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41744
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:щось активно почали розганяти - треба погоджуватися. але є й такий погляд

тобто якщо Трамп буде надто сильно тиснути на нас, то це створить йому внутрішньополітичні проблеми. не знаю, що там думає Трамп, але те, як його грає путін, не додає йому поваги. й це розуміють багато людей.

Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще

не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.

ми обираємо менше зло. нормальних варіантів немає, тому не треба так пафосно розповідати про мир.

краще скажи, коли ви відмовитесь від досягнень Філарета та повернете собі канонічну назву - Український екзархат Російської православної церкви? 8) й якщо корупціонерів відлучать - а на що ти будеш жити? :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:38

  Shaman написав:

не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.


Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш :wink: з песікотом :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4167
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16111161121611316114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 167261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 363651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1056962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10261)
10.12.2025 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.