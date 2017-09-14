RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 18:30

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.


Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш :wink: з песікотом :lol:

Я так собі думаю, що ти і далі будешь.

Принаймі, до отримання підполковника
Бо майор запасу, то таке собі
А от підполковник запасу, то вже щось )
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 18:36

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия.

Я вже писав і не раз - не можуть.
Так само як не можуть Кіма, Іранського лідера, Мадуро і т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку.
Эти ребята от Трампа не зависят. Ни от финансов, ни от поставок оружия, ни от разведданных.
В отличие от нас.
Финансы он нам уже обрезал. А если обрежет всё остальное + надавит на наших "партнёров"...
Так что не надо сравнивать с теми ребятами.

3 варіант = варіанту б) Воювати далі
Вже в десятий раз на ті самі граблі. Не надоїло?
Не обязательно.
"Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 18:48

  ЛАД написав:Не обязательно.
"Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.

"Тоже мне бином Ньютона" ...

Путин хочет всю Украину и не как отдельное государство, а как малоросийский федеральний округ
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 19:32

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:

не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.


Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш :wink: з песікотом :lol:

Я так собі думаю, що ти і далі будешь.

Принаймі, до отримання підполковника
Бо майор запасу, то таке собі
А от підполковник запасу, то вже щось )

Кися, ты пойдёшь защищать руины Красноармейска от зековскоорковской навалы ценой собственной шкуры или ты идейный дезертир и уклонист(а заодно и будущмй ЗэКа на литиевых рудниках им.тов.Трампа)???
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:19

  барабашов написав:Кися, ты пойдёшь защищать руины Красноармейска от зековскоорковской навалы ценой собственной шкуры или ты идейный дезертир и уклонист(а заодно и будущмй ЗэКа на литиевых рудниках им.тов.Трампа)???

Шуба, при диабете, тебе бухать нельзя ...
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:38

  Shaman написав:якщо віддати Краматорськ - скільки людей має виїхати?

Виборці ВФЯ позеленіли?
Яку тільки маячню по Марафону не транслюють...
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нардепу-зраднику Деркачу присвоїли звання "героя Росії"
Колишній нардеп та ексчлен "Партії регіонів" Андрій Деркач отримав звання "героя Росії". Він є сенатором від російської Астраханської області. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що на пленарному засіданні Ради федерації 10 грудня на честь Дня героїв вітчизни сенатори привітали всіх володарів золотої зірки зі свого складу. Серед них був і Деркач.


Як там було про когось "жму руку, обнімаю" ...

То зрозуміло чию насправді руку тиснув сам Деркач та кого обнімав ...
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 10 гру, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 20:45

  UA написав:
  Shaman написав:якщо віддати Краматорськ - скільки людей має виїхати?

Виборці ВФЯ позеленіли?
Яку тільки маячню по Марафону не транслюють...

Це ж відомо, що ти марафон дивишься ... інакше, звідки це ти все знаешь ? ...

PS. До речі, тебе до ордену "на тій стороні" ще не представили, як Деркача ... )
Чи не доробляешь до ордена ? )
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 21:04


Зе вже хоче енергетичного перемир'я.
А як же обіцяний блекаут у москві? А де тисячі виготовлених фламінгів?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 21:12

Трамп нє нужєн

Трамп нє нужєн
