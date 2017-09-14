Раша свідомо загострює відносини з Японією та Південною Кореєю. молодці, правильно роблять, головне їм не заважати, руські чудово вміють розбивати лоба...
С пониманием у вас совсем туго. Они не "розбивають лоба", а укрепляют союз с Китаем, который значительно сильнее, чем Япония с Ю. Кореей.
в Раші не союз з Китаєм, Раша все більше лягає під Китай. й погіршує відносини з Японією та Кореєю. це вибір Раші. бо з точки зору економіки, Корея та Японія значно ефективніші за Китай. но то таке. а що вийде з Раші - жупел, яким Китай буде лякати Європу? потужне "зростання" Раші...
барабашов написав:Кися, ты пойдёшь защищать руины Красноармейска от зековскоорковской навалы ценой собственной шкуры или ты идейный дезертир и уклонист(а заодно и будущмй ЗэКа на литиевых рудниках им.тов.Трампа)???
Шуба, при диабете, тебе бухать нельзя ...
Шкура, ты пойдёшь донбасс от кацапни защищать? А то беларусобуряты придут и коврик с лапками и хвостиком из соросёнка сделают
Шкура - это ты, который бухает, как не в себя )
И вспоминаешь свои приключения в Турции ... помнишь ведь ? ) Или нет ?
Shaman написав:.............. так за такою логікою й нацисти воювали як всі в 2СВ. але це ж не так. й ви це розумієте. якщо прибрати ваше кепкування, то так, на рівні керівництва у військах Раші заохочують (чи як мінімум не чинять перепон) для всіх цих звірств. й ви самі пишете, у вермахті такого не було. в ЗСУ немає ж такого відношення?
А вот такого я не писал. Наоборот сослался на выставку, организованную в 1995 году, которая оспорили утверждения о "чистом вермахте" именно на основании того, что на Востоке он вёл войну иначе, чем на Западе. Найдите и почитайте, там приводятся приказы немецкиз военачальников по поводу войны на Востоке и славянских народов. Но ИРПпИ не до чтения, он и так всё знает.
вермахт не був визнаний злочинною організацією. як власне й ОУН-УПА. я не буду заперечувати, але те, що зараз пише Раша про історію - я б дуже обережно читав - я не вірю російським джерелам - бо стосовно України йде суцільна брехня. й нема підстав вважати, що в інших питаннях по-іншому.
й ще питання - а де може подивитися виставку, як радянська армія "звільняла" Європу - в першу чергу від майна? чи нам така виставка не потрібна, бо ми це наочно побачили на окупованих територіях.
ким ти був 50 років тому - тобі краще знати. а ще дідусю Фройду...
Опять детсадовские методы спора. Но вы - типичный сексот по зову души. А вот на вертухая не тянете. Слабоваты.
ви ж знаєте що це брехня - а от Фройд вас видає можете брехати далі - як та Моська
Нікарагуа, Венесуела - яка різниця...
Прошу прощения - описка. Но по сути разницы нет.
про яке вторгнення йде мова? хтось буде референдум про при'єднання проводити? зараз завдання - знищити керівництво наркокартелей. а якщо виявиться, що це одночасно є влада у Венесуелі - то їм доведеться обрати іншу. точніше, вже двічі обрали - але черговий диктатор вчепився в крісло...
"керівництво наркокартелей" не присутствует на судах. Даже на тех, которые перевозят наркотики. И которые добивают вторым выстрелом. Так что об их уничтожении речь не идёт. Так же, как Саддама не уничтожали в 1991 за Кувейт, а уничтожили только в 2003 без всяких оснований. А повод можно придумать всегда. Было бы желание.
а оце ключова слабкість цих антизахідних накидів. це кому треба придумати привід? німцям перед 2СВ? руським перед в 1939 чи зараз? а Хусейна вигадувати не треба нічого було - диктатор чистої проби. й його не знищили, а судили та стратили. з Мадуро теж все зрозуміло. але диктаторам та їх посіпакам так хочеться це виправдати
Shaman написав:............. ну й головна помилка (але надія різних бовдурів) - що Раша ніколи не програє... ми вже зараз спостерігаємо програш Раші. з кожним днем війни країна слабшає на відміну тих, з ким вона намагається конкурувати - а конкуренти всі посилюються.
Надія різних бовдурів. Если мы уже "зараз спостерігаємо програш Раші", то зачем идти на переговоры на явно тяжёлых условиях? Надо продолжать войну, победа уже вот-вот в наших руках! Так, шаман? Ещё один шаманский танец и мы победим! Или я опять приписываю вам свои мысли?
читаємо уважно ЛАД, у вас з цим біда. про програш Раші я казав порівняно з її конкурентами. Китай - той взагалі отримує одні бенефіти, хоча на користь йому це не йде. Європа постраждала від припинення поставок енергоносіїв - але злізла з руської голки, й налагодила заміну. про посилення військового потенціалу не кажемо. коли вони зупиняться посилюватися руські дуже здивуються. й чекаємо, коли Японія та Німеччина поставлять питання про ЯЗ.
США страждає, але більше не від дій Раші, а від дій власного клоуна - але поки більше іміджево. виробництво зброї зростає, військовий потенціал Раші знищують - й зараз це взагалі не коштує США не копійки.
а що Раша - армія суцільні втрати, населення втрачає, економіка в дупі, всі накопичення уряду за 20 років - йок, дефіцит бюджету закриваємо емісією. тотальна залежність від Китаю. вже Азербайджан розмовляє на рівних. Центральна Азія скоро теж взагалі не буде озиратися. чим їх Раша може налякати? тим, що ВСЯ її армія в Україні - й за рік може захоплять Покровськ? о, скоро будуть, як й казав Рогозін, розробляти космічний батут
тому ще раз - стратегічно Раші програє. але якщо навіть хтось у владі це й розуміє, то царьку ніхто не наважиться це сказати - збудували так збудували "ефективну" державу...
так в нас є готовий воїн з позивним Содоміт. воїн, ти в якому підвалі ховаєшся, ау?
Shaman написав:........... друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
Мышление прямолинейное как... даже не знаю, с чем сравнииь. В голову ИРПпИ не укладывается, что німецькі злочини мали місце, но трибунал состоялся только благодаря полному разгрому нацистов. И толку было бы с визнання Холокосту, если бы нацисты победили. Много "западные демократии" сделали, чтобы избежать Холокоста? Кроме отказа принимать еврейских беженцев аж ничего. ...
й забуваєш головне ЛАД. факт трибуналу й денацифікація дозволили Німеччині подолати цю ганебну сторінку своєї історії. а що на Раші? вони мало того, що вже сталіна виправдовують, в них накопичились свої власні злочини. а такі держави довго не існують, й закінчують вони погано. забули руські 1917. нічого, вагнерівці нагадають, що таке солдати та матроси в Пітері (а ні, на Рубльовці). це проблема Раші, що вона самостійно не виправиться, як тут хтось розповідав про пропаганду - назад цього джина вже не загониш