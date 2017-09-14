|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 гру, 2025 21:54
pesikot написав: Banderlog написав:
https://youtu.be/tHXWE7Q5CcI?si=V06eLcDr5r7xLtlO Росіяни взяли ПОЛОВИНУ СІВЕРСЬКА: чи є шанс втримати місто? Під Покровськом втратили П’ЯТЬ СІЛ
Від твого - "Покровськ оточений" і потрібно слухати Путіна, щоб він запросив журналістів.
(Це було на початку листопада)
До ... Покровськ не оточений ...
Пройшло ... півтора місяця ...
але головне, що прогрес є. треба просто йому регулярно розповідати як воно є...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10945
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:03
Shaman написав: pesikot написав: Banderlog написав:
https://youtu.be/tHXWE7Q5CcI?si=V06eLcDr5r7xLtlO Росіяни взяли ПОЛОВИНУ СІВЕРСЬКА: чи є шанс втримати місто? Під Покровськом втратили П’ЯТЬ СІЛ
Від твого - "Покровськ оточений" і потрібно слухати Путіна, щоб він запросив журналістів.
(Це було на початку листопада)
До ... Покровськ не оточений ...
Пройшло ... півтора місяця ...
але головне, що прогрес є. треба просто йому регулярно розповідати як воно є...
Ну розкажи мені як воно є ? В мирнограді і покровську?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4169
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:07
Schmit написав:
Зе вже хоче енергетичного перемир'я.
А як же обіцяний блекаут у москві? А де тисячі виготовлених фламінгів?
о, іноземні спеціалісти на заміщення аборигенів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41747
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|167298
|
|
|1493
|363686
|
|
|6076
|1057003
|
|