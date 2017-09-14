RSS
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 21:54

  pesikot написав:

  pesikot написав:
  Banderlog написав:https://youtu.be/tHXWE7Q5CcI?si=V06eLcDr5r7xLtlO Росіяни взяли ПОЛОВИНУ СІВЕРСЬКА: чи є шанс втримати місто? Під Покровськом втратили П’ЯТЬ СІЛ

Від твого - "Покровськ оточений" і потрібно слухати Путіна, щоб він запросив журналістів.
(Це було на початку листопада)

До ... Покровськ не оточений ...

Пройшло ... півтора місяця ...

але головне, що прогрес є. треба просто йому регулярно розповідати як воно є...
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:03

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:https://youtu.be/tHXWE7Q5CcI?si=V06eLcDr5r7xLtlO Росіяни взяли ПОЛОВИНУ СІВЕРСЬКА: чи є шанс втримати місто? Під Покровськом втратили П’ЯТЬ СІЛ

Від твого - "Покровськ оточений" і потрібно слухати Путіна, щоб він запросив журналістів.
(Це було на початку листопада)

До ... Покровськ не оточений ...

Пройшло ... півтора місяця ...

але головне, що прогрес є. треба просто йому регулярно розповідати як воно є...

Ну розкажи мені як воно є ? В мирнограді і покровську?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:07

  Schmit написав:
Зе вже хоче енергетичного перемир'я.
А як же обіцяний блекаут у москві? А де тисячі виготовлених фламінгів?

о, іноземні спеціалісти на заміщення аборигенів
