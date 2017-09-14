"фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем.
"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. "
Banderlog написав:Ну розкажи мені як воно є ? В мирнограді і покровську?
Пишуть, що там зосереджено 150 тис. кацапів. Мясом нас не здивувати. Спробуємо поглянути на все з іншого боку. Вже казали, що рф набагато більше вразливіша за Україну. Головним чином тому, що все тримається на нафто-газовій галузі. Весь світ спостерігає, як рф втрачає ринки збуту. Однак, є ще деякі речі, крім санкцій і військових дій. "За останні 30 років глибина сезонного протаювання вічної мерзлоти (ВМ) у росії зросла з 45 до 70 см, що призвело до деформації понад 40% забудови та поставило під загрозу критичну інфраструктуру в Арктичних регіонах.Вони генерують 10% ВВП росії та 20% її експорту. У цих регіонах видобувається 90% природного газу, 18% нафти, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів. Російська економіка вже втрачає трильйони рублів через танення вічної мерзлоти та зростання кількості екстремальних природних явищ." https://komersant.ua/u-rosii-krytychni- ... -prychyna/ Тобто економіка рф непогано руйнується ще й природним шляхом, а оскільки запобігти цьому немає коштів (бо все йде на війну), то темпи руйнувань лише прискорюватимуться. Я не до того, що треба почекати (поки там все розвалиться природньо), а до того, що треба використовувати ці вразливості.
еще один мелкобуржуазный подонок незатейливо притворяющийся "другом народа" то борщец на камеру сварит, то кота дома оставит типа не рептилоид конечно не рептилоид, а их мерзкий прислужник пока эту нечисть рядящуюся в овечьи шкуры не вычистить и не возвратиться в лоно диалектического материализма - не спрыгнем с колеса сансары
Banderlog написав:Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей. А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Да. Но ему надо спешить, он медленно все делает. Вы читали про "трекинг военнообязаных" ? Лень выкладывать ссылку. Как- то там собираются отслеживать для противостояния СЗЧ. Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон. Куда трекер крепить к тушке?
Бетон написав:Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Неправильный настрой. Судя по тому как развиваются события, лет на 10-15 ,как я раньше говорил, нас не хватит. Но надо различать "нас" и "себя". Когда говорят "нас", сразу знай- жарят. Думать нужно о "себе". Так что "наш" конец вовсе не означает "твой" или "мой" конец, хотя не исключено. Но нужно работать в этом направлении, убивать в себе деструктивные стадные инстинкты.
Славентіус Броварський та інші притомні кажуть, що "Брестський мир" заради збереження армії врятує Європу