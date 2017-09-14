RSS
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:08

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:
Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон.
Куда трекер крепить к тушке?
не фантазуйте нема такої задачі ловити , інакше тікатимуть з зброєю. Сзч ловлять лиш випадково.


Пан Бандерлог! Я вас умоляю. Ладно бы прочитать такое от какого-то лишенца.Но вы считаете что я способен фантазировать?

https://censor.net/ua/news/3589317/viyiskovyyi-oblik-v-ukrayini-minoborony-gotuye-novovvedennya

"фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем.

"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. "
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:08

  Banderlog написав:Ну розкажи мені як воно є ? В мирнограді і покровську?

Пишуть, що там зосереджено 150 тис. кацапів. Мясом нас не здивувати.
Спробуємо поглянути на все з іншого боку. Вже казали, що рф набагато більше вразливіша за Україну. Головним чином тому, що все тримається на нафто-газовій галузі. Весь світ спостерігає, як рф втрачає ринки збуту. Однак, є ще деякі речі, крім санкцій і військових дій. "За останні 30 років глибина сезонного протаювання вічної мерзлоти (ВМ) у росії зросла з 45 до 70 см, що призвело до деформації понад 40% забудови та поставило під загрозу критичну інфраструктуру в Арктичних регіонах.Вони генерують 10% ВВП росії та 20% її експорту. У цих регіонах видобувається 90% природного газу, 18% нафти, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів. Російська економіка вже втрачає трильйони рублів через танення вічної мерзлоти та зростання кількості екстремальних природних явищ." https://komersant.ua/u-rosii-krytychni- ... -prychyna/
Тобто економіка рф непогано руйнується ще й природним шляхом, а оскільки запобігти цьому немає коштів (бо все йде на війну), то темпи руйнувань лише прискорюватимуться.
Я не до того, що треба почекати (поки там все розвалиться природньо), а до того, що треба використовувати ці вразливості.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:12

Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

еще один мелкобуржуазный подонок незатейливо притворяющийся "другом народа"
то борщец на камеру сварит, то кота дома оставит
типа не рептилоид
конечно не рептилоид, а их мерзкий прислужник
пока эту нечисть рядящуюся в овечьи шкуры не вычистить и не возвратиться в лоно диалектического материализма - не спрыгнем с колеса сансары
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:18

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще


Да.
Но ему надо спешить, он медленно все делает.
Вы читали про "трекинг военнообязаных" ? Лень выкладывать ссылку. Как- то там собираются отслеживать для противостояния СЗЧ.
Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон.
Куда трекер крепить к тушке?

Згадати все.


cеня козявки не актуально
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:19

  Бетон написав:Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего


Неправильный настрой.
Судя по тому как развиваются события, лет на 10-15 ,как я раньше говорил, нас не хватит. Но надо различать "нас" и "себя".
Когда говорят "нас", сразу знай- жарят. Думать нужно о "себе".
Так что "наш" конец вовсе не означает "твой" или "мой" конец, хотя не исключено.
Но нужно работать в этом направлении, убивать в себе деструктивные стадные инстинкты.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:39

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего


Неправильный настрой.
Судя по тому как развиваются события, лет на 10-15 ,как я раньше говорил, нас не хватит. Но надо различать "нас" и "себя".
Когда говорят "нас", сразу знай- жарят. Думать нужно о "себе".
Так что "наш" конец вовсе не означает "твой" или "мой" конец, хотя не исключено.
Но нужно работать в этом направлении, убивать в себе деструктивные стадные инстинкты.

Славентіус Броварський та інші притомні кажуть, що "Брестський мир" заради збереження армії врятує Європу
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:41

Професор схильований

  Schmit написав:

Професор схильований як ніколи
