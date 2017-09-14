ЛАД написав:
Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.
1 Педерація пила нам кров, пє нам кров... а от чи зможе пити -це ВЖЕ питання дискусійне....
Сама педерація вже не проти отримати паузу бо захлинається.
Отже - це перший аргумент нашого СТРАТЕГІЧНОГО виграшу
2 Ми вже потопили чи то четвертий чи то пятий танкер (за два тижні ) , а ціна нафти йде вниз.... а так як Трамп заявляє що виробникам США не вигідно подальше падіння нафти , звідси висновок що все що зменшує надходження на зовнішній ринок- є плюсом для США ( може тому сьогодні США атакувало і захопило танкер з венесуельською нафтою)
це ДРУГИЙ аргумент нашого стратегічного виграшу
3 Світогляд створює оточення... Чим з більшою кількістю напуджених з смердячим галіфе - спілкується совок- тим сильніше в нього кристалізується враження про всЬо прАпАлА
А от тільки поспілкуєшся з реальними бійцями , які маючи терміни отримання протезу і дати протезування за кордоном , виходять на волонтерів щоб ПРИШВИДШИТИ отримання протезів бо ХЛОПЦЯМ/ДІВЧАТАМ на фронті важко а тому їм пошвидше треба повернутись.......
Чи за чашкою чаю тобі показують як уразили москалів фіговинами (виміняними в сусідньому підрозділі на твої зарядні).. і тонко підмахують ... от би ще пяток зарядних а ми б їх виміняли на.....
Тоді починаєш розуміти наступні речі
1 Пуйло сволота, яка зробила БРУДНУ роботу для нас...
Винищила тих хто складав ОСНОВУ для відродження майбутнього совка.
2 Совок вже не повернеться, може повернутись шведський соціалізм, чи штатівський капіталізм.... але точно не совок
3 Крім ментальних носії совка. пуйло винищило ще й базу для їх можливого подальшого виникнення (низькопродуктивну промисловість шахти/гоки/розрізи) , бо на цих підприємствах НЕМОЖЛИВО створити хороші умови праці, а тому там можуть працювати тільки бідні /обдурені...
Оце і є наш СТРАТЕГІЧНИЙ виграш..
а є СТРАТЕГІЧНИЙ програш Педерації..
це васальні залежності від китаю , втрата високомаржинального ринку Європи, ризик розвалу на кілька шматків..
і чи зможе педерація якось мінімізувати ці ризики -це не наша проблема.