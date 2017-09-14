RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 09:21

  Letusrock написав:
  Shaman написав:путін не помилився, він веде руське суспільство до логічного кінця - якщо вони самі не можуть свій рабський стан подолати, якщо там завжди та чи інакша диктатура - таке суспільство гине
здається ЛАД цілком конкретно написав що йому байдуже що так і коли погане станеться з РФ, його цікавить ситуація в Україні

а мені байдуже що там думає ЛАД чи Letusrock. їх цікавить закінчення війни за будь-яку ціну, тобто на поточних умовах Раші, тобто капітуляція. й відповідно, на ситуацію в Україні їм насправді все одно, нехай не брешуть...
  Shaman написав:все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову
прям зараз завдяки дов..бам-мовнюкам потроху набирає оберти зворотній процес. Це пару років "покращення позицій" і за дой...вання "чому не державною" будуть боляче бити по обличчю

ти будеш бити? зараз, такий сміливець - тому не вигадуй. а зворотній процес набирає обертів через інше, та й не перебільшуйте - зворотній процес гучно сказано. вимоги закону є, треба дотримуватися й буде всім щастя. ще раз, мовне питання дуже перебільшене...
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 09:22

  katso написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Мышление прямолинейное как... даже не знаю, с чем сравнииь.
В голову ИРПпИ не укладывается, что німецькі злочини мали місце, но трибунал состоялся только благодаря полному разгрому нацистов.
И толку было бы с визнання Холокосту, если бы нацисты победили. Много "западные демократии" сделали, чтобы избежать Холокоста? Кроме отказа принимать еврейских беженцев аж ничего.
...

й забуваєш головне ЛАД. факт трибуналу й денацифікація дозволили Німеччині подолати цю ганебну сторінку своєї історії

и до сих пор иметь запрет на ЯО

руські скоро довоюються до відміни заборони... 8)
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 10:06

  ЛАД написав:Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.
1 Педерація пила нам кров, пє нам кров... а от чи зможе пити -це ВЖЕ питання дискусійне....
Сама педерація вже не проти отримати паузу бо захлинається.
Отже - це перший аргумент нашого СТРАТЕГІЧНОГО виграшу
2 Ми вже потопили чи то четвертий чи то пятий танкер (за два тижні ) , а ціна нафти йде вниз.... а так як Трамп заявляє що виробникам США не вигідно подальше падіння нафти , звідси висновок що все що зменшує надходження на зовнішній ринок- є плюсом для США ( може тому сьогодні США атакувало і захопило танкер з венесуельською нафтою)
це ДРУГИЙ аргумент нашого стратегічного виграшу
3 Світогляд створює оточення... Чим з більшою кількістю напуджених з смердячим галіфе - спілкується совок- тим сильніше в нього кристалізується враження про всЬо прАпАлА
А от тільки поспілкуєшся з реальними бійцями , які маючи терміни отримання протезу і дати протезування за кордоном , виходять на волонтерів щоб ПРИШВИДШИТИ отримання протезів бо ХЛОПЦЯМ/ДІВЧАТАМ на фронті важко а тому їм пошвидше треба повернутись.......
Чи за чашкою чаю тобі показують як уразили москалів фіговинами (виміняними в сусідньому підрозділі на твої зарядні).. і тонко підмахують ... от би ще пяток зарядних а ми б їх виміняли на.....

Тоді починаєш розуміти наступні речі
1 Пуйло сволота, яка зробила БРУДНУ роботу для нас...
Винищила тих хто складав ОСНОВУ для відродження майбутнього совка.
2 Совок вже не повернеться, може повернутись шведський соціалізм, чи штатівський капіталізм.... але точно не совок
3 Крім ментальних носії совка. пуйло винищило ще й базу для їх можливого подальшого виникнення (низькопродуктивну промисловість шахти/гоки/розрізи) , бо на цих підприємствах НЕМОЖЛИВО створити хороші умови праці, а тому там можуть працювати тільки бідні /обдурені...

Оце і є наш СТРАТЕГІЧНИЙ виграш..

а є СТРАТЕГІЧНИЙ програш Педерації..
це васальні залежності від китаю , втрата високомаржинального ринку Європи, ризик розвалу на кілька шматків..
і чи зможе педерація якось мінімізувати ці ризики -це не наша проблема.
А Деркач тем веременм получил героя рф. Совсем не стесняются, пока боты и ими покусанные клавиатуры ломают "рф не имела влияния на старую украинскую власть, то они всё сами".
