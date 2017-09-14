Додано: Чет 11 гру, 2025 12:33

Shaman написав: ..............

що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.

........... ..............що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає............

тому видихайте, все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову. хоча трохи дивно, що хтось її досі не знає...

Пропаганда немецкой армии изображала советского врага в самых дегуманизированных терминах, представляя Красную Армию как силу славянских недолюдей и «азиатских» дикарей, использующих «варварские азиатские методы ведения боя» под командованием злых еврейских комиссаров, которым немецкие войска не должны были оказывать пощады.

Поразительно.Вы неисправимы.При чём тут "такий надрив, прям руський"? Где вы вообще увидели "надрыв"?Не знаю, что вы называете "критичним для України", полную потерю независимости?Да, этого нет. И это можно считать нашей победой. Но добились этого не благодаря вам и вашей пропаганде.Но не видеть "що саме ми програємо", это надо суметь.Или вы слепой?20% потерянной территории, десятки тысяч убитых (скромно), не знаю, сколько инвалидов, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев, которые не вернутся (причём, в основном работоспособного возраста или детей и молодёжи), разрушения, заминированные территории (возможно, не столько специально, сколько от неразорвавшихся боеприпасов), разрушенные семьи, психологические травмы.Это я ещё не знаю, чем закончатся "мирні перемовини" и какие будут условия.И при всём этом хватает ума на "що саме ми програємо"?!"все буде Україна".Що "все"?Вся Европа? Весь мир?Дурацкий лозунг, который уже давно не используется. Вы отстаёте от жизни.А против вивчення української мови никто и не возражал. И её всегда и практически все в Украине учили. Видихайте.Единственный вопрос, с которым не могу определиться: кто вы тролль, работаете за зарплату или просто ИРПпИ по духу.P.s. И да, если вы не верите росс. источникам (хотя русская Вики, на мой взгляд, достаточно адекватна) о выставке против "чистого вермахта", могли посмотреть другие. Вот вам из английской -. Там есть ссылки на другие статьи, касающиеся этого вопроса. В одной из них, например, есть такое:Как-то похоже. Разве что у вас уже нет "злых еврейских комиссаров".И похоже на Солонина, которого раньше регулярно выкладывал