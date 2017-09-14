1.﻿ Відбулась розмова між Президентом США та лідерами Франції, Великобританії та Німеччини. Відбулася за ініціативи європейців, головував на переговорах Прем'єр ВБ. Розмова вийшла максимально жорсткою та напруженою. У ході неї європейці вперше не йшли у фарватері вимог Трампа, але й висували свої вимоги, які, на їх переконання, слід виконати беззаперечно. Суперечки точилися навколо двох тем.



а). Європа наполягає на безстроковому замороженні російських активів до моменту повної виплати Україні всієї суми збитків які були їй нанесені в результаті російської агресії і не буде приставати на вимогу Трампа фактично передати ці гроші під управління США для післявоєнної відбудови України.



Президент США назвав такий підхід безвідповідальним та таким, який перекреслює всі його мирні ініціативи. Трамп пригрозив європейцям економічними наслідками у випадку, якщо компромісу по російських вкладах не буде знайдено.



Вперше всі троє європейських лідерів твердо суперечили Президенту США після чого Трамп відійшов від жорсткої риторики та погодився на створення робочої групи між Європою та США, яка б підготувала компромісні варіанти "Угоди про відбудову України" у який спробують досягти компромісу між двома сторонами.



б). Друге питання - "Гарантії безпеки" для України. Президент США наполягав на тому, що їх не слід ратифікувати у Конгресі і вони будуть гарантуватися "Словом Президента США, який одноосібно буде вирішувати - коли та як реагувати на можливе поновлення російської агресії". Європейці категорично заперечили такий підхід Трампа та вимагали і ратифікації "Гарантій" у Конгресі, і обов'язковості військового та економічного реагування США на таке поновлення. Після "напруженої суперечки з взаємними звинуваченнями" сторони дійшли згоди, що протягом тижня представники США зустрінуться з європейцями та спробують знайти компроміс у цьому питанні.



Щодо "територіального питання" спори не точилися. Сторони погодилися з тим, що його можна вирішити виключно "абсолютно надійним та юридично закріпленим гарантуванням Україні неможливості поновлення російської агресії у майбутньому",



Після чого знову виникла суперечка, яка стосувалася представництва американської делегації. Європейці вимагали переговорів з Держсекретарем США, Трамп наполягав на тому, щоби з ними розмовляли Уіткофф та Кушнер, як його представники, які найбільш залучені до теми переговорів. Президент США не відповів ані "так", ані "Ні", на вимогу європейців та пообіцяв "подумати над їх словами".



Європейські лідери повідомили Президента США, що Президент України готовий провести вибори Президента та ВРУ через сто днів після фактичного припинення вогню та провести референдум в Україні щодо можливих територіальних поступок. Трамп заявив, що не вірить у щирість заяв Зеленського, проте його влаштовує така позиція і він буде її підтримувати.



Наприкінці зустрічі Трамп звинувачував європейців у їх небажанні "припинити кровопролиття" та у "торгівлі з росією" та заявив, що з-за впертості європейців йому буде важко знайти з путіним спільну мову. щодо мирного врегулювання

