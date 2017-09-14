Додано: Чет 11 гру, 2025 20:16

🔴Тепер із СЗЧ тільки в штурмові війська



🖋 Вище військове командування направляє директиви із вказівками про заборону здійснення агітаційних заходів та видачу рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу. Одночасно з цим наявна вказівка враховувати виключно вказані полки/батальйони штурмових військ, при зарахуванні бійців, які повертаються в СЗЧ на службу.



🚫 Таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ і множиться на нуль вся проведена реформа та медійна кампанія на відповідний процес. Одночасно з цим відповідні вказівки стають перешкодою для переведення бійців через СЗЧ, які хочуть оминути недосконалу систему переведень, яка на сьогоднішній день просто не працює. Про цю проблему ми писали на нашому каналі і пояснювали, чому це є альтернативою на сьогодні.



👤 Вже також відомі нам випадки, коли рекрутерам бригади не видали мобілізованих людей з батальйонів резерву. Як описує боєць:

"Коли ми приїхали за людьми на бригаду, щоб взяти їх до себе на службу, то нам їх просто не видали. Для нас їх не було..."



ℹ️ Також є активне обговорення ліквідації Іноземних легіонів в складі Сухопутних військ, де особовий склад планують направляти в штурмові війська, що є причиною розірвання контрактів іноземцями. В спілкуванні з бійцями, вони цю інформацію підтверджують, але це ще необхідно більш детально з'ясувати.



👥 Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача було затверджено новий порядок розподілу військовослужбовців, який, за словами президента, допоможе бригадам ефективно організовувати навчання, проводити ротації та здійснювати планування бойових завдань. Однак зараз здається незрозумілим, коли Вище військове командування йде всупереч планам Президента і намагається просто поповнювати штурмові війська, в той час як все більше і більше бригад заявляють про тотальний кадровий голод.