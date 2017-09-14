RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 06:59

  Water написав:
  Letusrock написав:
  alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам

так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?

Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.
Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?

диплом ЄС гарна штука - але теж питання, скільки людей його отримає... триматися будуть доки, поки отримують пільги як громадяни. як тільки переведуть в статус біжінців, як сирійців - картина сильно зміниться...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:01

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

От тут згідний: в Україну повернуться пенсіонери, люди з особливими потребами, чимало старших людей, які десятки років робили на одній посаді і не хочуть вчитися новому, а також ті, хто звик сидіти на схемах і має кума десь у владі.
А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

вже яке повідомлення на цю тему. й далі що? так частина людей не повернеться, залишиться в Європі - так, залишиться більш активно. дале що? життя спинилось?..

ви гадаєте, хтось з цих критиків поїде? так й буде далі сидіти в України та скиглити...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:09

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Так, а кто же раздолбал Волчанск ? Украина ?
Или это сделала Россия ...


не має сенсу питати цього ватника, він досі не розуміє, що зупинивши п*дарів у Вовчанську не дали можливості окупувати більш великі міста, як то Харків

він бачить що кернес багато зробив для Харкова , а те що такі як кернес, коломойський і ярославський роками використовували України як дойну корову, до нього ніколи не дійде

він радів би окупації Харкова? :roll:
Давно не могли высраться?
Прорвало?

достало читати маячню, що Україна винна в своєму знищенні.

винна Раша, й рано чи пізно вона за це відповість. а лайно пишете тут саме ви...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:51

  pesikot написав:
  Banderlog написав:🔴Тепер із СЗЧ тільки в штурмові війська

Із СЗЧ - лише в штурмовики: у Сухопутних військах відповіли, чи це правда
У Збройних силах немає жодних розпоряджень, чи директив про те, що військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ (самовільне залишення частини), направляються тільки в штурмові полки. Про це сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі агентству УНІАН.

Він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що Генеральний штаб буцімто змінив механізм повернення із СЗЧ, й тепер можна повернутися тільки в ДШВ або штурмові полки.

За словами Подіка, він читав цю інформацію в ЗМІ з посиланням на начебто військовослужбовців Сухопутних військ. "Ми не отримували підтвердження жодного. І наскільки я розумію, як керівник управління, як людина, яка перебуває на всіх нарадах, жодних змін по СЗЧ не відбулося", - зазначив він.

Начальник управління комунікацій сухопутних військ бреше або його таки не на всі наради запрошують. :lol:
  Shaman написав:
  Water написав:
  flyman написав:Бо тут будуть зарплати мініму 4Кєвро і 100% зайнятість ?

В Україні? Ні. Люди тупо залишуться на своїх місцях у ЄС. Для чого їм їхать у Вовчанськ? Вони вже мову вивчили, діти вже професії здобувають, це відповідні зарплати.

у вас надто перебільшене уява мову вивчили. щоб розкладати товар по полицях - вивчили. а для роботи в офісі вивчили умовно 10-20%. мити унітази звісно теж можна, але не всім заходить...

Яка уява? Вовчанськ, сім`я, двоє дітей, старша дочка вчиться у коледжі на медсестру, вже працює у лікарні як інтерн, за це отримує гроші. Молодша дочка вчиться в школі.
Мати мала свій салон-перукарню, працює перукарем, планує взять в оренду перукарню.
Батько- дальнобій, як працював дальнобоєм, так і працює, в його житті мало шо змінилось, тільки сім`я стала ближче.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:21

  Shaman написав:
  Water написав:
  Letusrock написав:так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?

Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.
Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?

диплом ЄС гарна штука - але теж питання, скільки людей його отримає... триматися будуть доки, поки отримують пільги як громадяни. як тільки переведуть в статус біжінців, як сирійців - картина сильно зміниться...

Які пільги? Ніхто ніяких пільг не отримує, диплом бакалавра вже дуже багато наших дітей отримали, у т.ч. з окупованих територій. Тих, кого знаю, ніхто не планує повертатись в Україну, деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:23

  Water написав:
  Shaman написав:
  Water написав:В Україні? Ні. Люди тупо залишуться на своїх місцях у ЄС. Для чого їм їхать у Вовчанськ? Вони вже мову вивчили, діти вже професії здобувають, це відповідні зарплати.

у вас надто перебільшене уява мову вивчили. щоб розкладати товар по полицях - вивчили. а для роботи в офісі вивчили умовно 10-20%. мити унітази звісно теж можна, але не всім заходить...

Яка уява? Вовчанськ, сім`я, двоє дітей, старша дочка вчиться у коледжі на медсестру, вже працює у лікарні як інтерн, за це отримує гроші. Молодша дочка вчиться в школі.
Мати мала свій салон-перукарню, працює перукарем, планує взять в оренду перукарню.
Батько- дальнобій, як працював дальнобоєм, так і працює, в його житті мало шо змінилось, тільки сім`я стала ближче.

давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:29

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:...........
Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
Ми вже це обговорювали: енергоносії, робоча сила, податки, корупція.
Какие были выводы, не напомните?

Звісно- дешеві енергоносії, кваліфікована робоча сила, прозоре законодавство та податки, відсутність корупції.
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас?
Интересный у нас форум.
Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же.
А у нас на форуме - никакой проблемы не существует.
А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.

Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану.
Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили.
Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:34

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:у вас надто перебільшене уява мову вивчили. щоб розкладати товар по полицях - вивчили. а для роботи в офісі вивчили умовно 10-20%. мити унітази звісно теж можна, але не всім заходить...

Яка уява? Вовчанськ, сім`я, двоє дітей, старша дочка вчиться у коледжі на медсестру, вже працює у лікарні як інтерн, за це отримує гроші. Молодша дочка вчиться в школі.
Мати мала свій салон-перукарню, працює перукарем, планує взять в оренду перукарню.
Батько- дальнобій, як працював дальнобоєм, так і працює, в його житті мало шо змінилось, тільки сім`я стала ближче.

давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...

Я вже колись казав, у мене знайома дівчина, викладала в нас в університеті, зараз викладає в університеті там. Який у неї рівень- не знаю, але достатній для викладання. Вовчанськ, старша дочка шось тіпа B2, іспити в школі і коледжі були. Мати погано розмовляє на любій мові- інвалід дитинства. Батько знає більш-менш англійську, трішки інших мов, тіпа польської. Казав англійська йому достатньо для спілкування. Молодша- не знаю, але вчиться.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:39

Water

деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.


Хіба це допоможе? З 14 років біо-паспорт. Прізвище не врятує.
