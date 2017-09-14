alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам
так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?
Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС. Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?
диплом ЄС гарна штука - але теж питання, скільки людей його отримає... триматися будуть доки, поки отримують пільги як громадяни. як тільки переведуть в статус біжінців, як сирійців - картина сильно зміниться...
fler написав:Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
От тут згідний: в Україну повернуться пенсіонери, люди з особливими потребами, чимало старших людей, які десятки років робили на одній посаді і не хочуть вчитися новому, а також ті, хто звик сидіти на схемах і має кума десь у владі. А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
вже яке повідомлення на цю тему. й далі що? так частина людей не повернеться, залишиться в Європі - так, залишиться більш активно. дале що? життя спинилось?..
ви гадаєте, хтось з цих критиків поїде? так й буде далі сидіти в України та скиглити...
У Збройних силах немає жодних розпоряджень, чи директив про те, що військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ (самовільне залишення частини), направляються тільки в штурмові полки. Про це сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі агентству УНІАН.
Він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що Генеральний штаб буцімто змінив механізм повернення із СЗЧ, й тепер можна повернутися тільки в ДШВ або штурмові полки.
За словами Подіка, він читав цю інформацію в ЗМІ з посиланням на начебто військовослужбовців Сухопутних військ. "Ми не отримували підтвердження жодного. І наскільки я розумію, як керівник управління, як людина, яка перебуває на всіх нарадах, жодних змін по СЗЧ не відбулося", - зазначив він.
Начальник управління комунікацій сухопутних військ бреше або його таки не на всі наради запрошують.
flyman написав:Бо тут будуть зарплати мініму 4Кєвро і 100% зайнятість ?
В Україні? Ні. Люди тупо залишуться на своїх місцях у ЄС. Для чого їм їхать у Вовчанськ? Вони вже мову вивчили, діти вже професії здобувають, це відповідні зарплати.
у вас надто перебільшене уява мову вивчили. щоб розкладати товар по полицях - вивчили. а для роботи в офісі вивчили умовно 10-20%. мити унітази звісно теж можна, але не всім заходить...
Яка уява? Вовчанськ, сім`я, двоє дітей, старша дочка вчиться у коледжі на медсестру, вже працює у лікарні як інтерн, за це отримує гроші. Молодша дочка вчиться в школі. Мати мала свій салон-перукарню, працює перукарем, планує взять в оренду перукарню. Батько- дальнобій, як працював дальнобоєм, так і працює, в його житті мало шо змінилось, тільки сім`я стала ближче.
Які пільги? Ніхто ніяких пільг не отримує, диплом бакалавра вже дуже багато наших дітей отримали, у т.ч. з окупованих територій. Тих, кого знаю, ніхто не планує повертатись в Україну, деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.
давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...
ЛАД написав:........... Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
Ми вже це обговорювали: енергоносії, робоча сила, податки, корупція.
Какие были выводы, не напомните?
Звісно- дешеві енергоносії, кваліфікована робоча сила, прозоре законодавство та податки, відсутність корупції.
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас? Интересный у нас форум. Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же. А у нас на форуме - никакой проблемы не существует. А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.
Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану. Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили. Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Я вже колись казав, у мене знайома дівчина, викладала в нас в університеті, зараз викладає в університеті там. Який у неї рівень- не знаю, але достатній для викладання. Вовчанськ, старша дочка шось тіпа B2, іспити в школі і коледжі були. Мати погано розмовляє на любій мові- інвалід дитинства. Батько знає більш-менш англійську, трішки інших мов, тіпа польської. Казав англійська йому достатньо для спілкування. Молодша- не знаю, але вчиться.