ЛАД написав: дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться. кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас? Интересный у нас форум. Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же. А у нас на форуме - никакой проблемы не существует. А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.
Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану.
Если "повинні депортувати з ЄС, але не змогли", то с какой радости они поедут к нам? В ЕС условия получше.
Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили. Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными. А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.
Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України. Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
Якісь Нью-Васюки намалювали. Але потужно! Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.
Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны
BIGor написав:......... ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
Я уже дважды отвечал на этот вопрос. Повторять для вас лично, простите, не буду. И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.
жодного разу не відповів - точніше "єто другое".
а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...
Понятно. Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак". А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз? Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны. У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии. Достаточно отличий?
Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.
По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
Может, у вас уши заложило? Или зрение плохое? На 2 поста выше не увидели? Не переживайте, если бы не успели призвать в 1941, призвали бы в 1943-44. И интересно, что вы показывали бы немцам, обгаженные галифе? Сегодня "територію де ви потенційно жили" и даже не "потенційно", а вполне реально жили до начала войны, не сдали врагу. Но вы почему-то предпочитаете проявлять свой "горячий патриотизм" и "любов до рідної мови" не на фронте, а из Польши. При этом предъявляете какие-то претензии.
чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?