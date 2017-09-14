RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1613216133161341613516136>
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:38

дешеві енергоносії закончились

  ЛАД написав: дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться.
кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас?
Интересный у нас форум.
Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же.
А у нас на форуме - никакой проблемы не существует.
А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.

Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану.
Если "повинні депортувати з ЄС, але не змогли", то с какой радости они поедут к нам? В ЕС условия получше.
Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили.
Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными.
А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.

CL.F CRUDE OIL WTI $57.74
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41764
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:44

  BIGor написав:
  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).

Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

Якісь Нью-Васюки намалювали. Але потужно! Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.

Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11090
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:52

  flyman написав:........
CL.F CRUDE OIL WTI $57.74

1. Не увидел связи с моим постом.
2. Вы хоть показывайте цены на одно и то же. А то раньше показывали цены на Brent, а теперь на CRUDE. А на Brent сейчас 61,29, опустилась, но не ниже октября или, тем более, мая.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37960
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:56

  _hunter написав:..........
Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны :lol:
Хорошие доктора даже гум-наук востребованы и на Западе. А вот просто дипломы это да.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37960
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:06

  _hunter написав:
  BIGor написав: Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.

Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны :lol:

Поки що, на щастя, немає потреби кудись їхати шукати долі на чужбині.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5998
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

жодного разу не відповів - точніше "єто другое".

а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...

Понятно.
Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак".
А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз?
Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны.
У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии.
Достаточно отличий?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37960
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:37

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.

По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10387
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:40

stooq.pl

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
CL.F CRUDE OIL WTI $57.74

1. Не увидел связи с моим постом.
2. Вы хоть показывайте цены на одно и то же. А то раньше показывали цены на Brent, а теперь на CRUDE. А на Brent сейчас 61,29, опустилась, но не ниже октября или, тем более, мая.

Я завжди приводив ціну із http://www.stooq.pl, а там WTI
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41764
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:54

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.

По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
Может, у вас уши заложило? Или зрение плохое?
На 2 поста выше не увидели?
Не переживайте, если бы не успели призвать в 1941, призвали бы в 1943-44. И интересно, что вы показывали бы немцам, обгаженные галифе?
Сегодня "територію де ви потенційно жили" и даже не "потенційно", а вполне реально жили до начала войны, не сдали врагу.
Но вы почему-то предпочитаете проявлять свой "горячий патриотизм" и "любов до рідної мови" не на фронте, а из Польши. При этом предъявляете какие-то претензии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37960
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:54

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.

По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1613216133161341613516136>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 364577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1058065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.