BIGor написав:Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.
По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?
Просто чехи слабаки, а ми Герої! Особливо героїчно сидіти в Польщі і розказувати як треба воювати.
Так я теж не збирався нічого палить, але до мене прийшов русскій мір, спершу все вкрав, потім все спалив і розбомбив, разом з книжками. Бачив у Сільпо принімали москальську літературу на переробку, я би мабуть зараз усю русскую літєратуру здав.
Стосовно мов, крім москальської мови я ще володію трьома.
Куда мир лаптей и гармоней пришёл? Вы ж с ЕС все посты пишете.
Shaman написав:такі пільги - допомогу наші співгромадяни отримують, як громадяни Німеччини. чого вже з очевидним сперечатися. про багато отримали бакалавра - це вони коли встигли? якась частина звісно отримала. але давайте відрізняти успішні приклади від загальної ситуації...
З моїх знайомих соціальну допомогу отримує тільки тітка дружини, всі інші працюють. Бакалавра отримали ті, хто навчався з 2022-23 року. Вже деякі діти працюють за спеціальністю, деякі пішли у магістратуру, але теж десь працюють.
я радий за ваших знайомих. але якщо розмова, як добре влаштувалися ваші знайомі - то я кажу про інше. тому теми для дискусії немає.
й ще таке питання - а вони як, вже знали німецьку мову в 2022. бо зазвичай люди вчать мову мінімум один рік. мінімум. а на В2 - два роки. й то далеко не всім це пропонували...
Яка дискусія? Я вам пишу факти. B2 звісно це не один рік, 3 роки дівчина навчалась у школі, ще й паралельно пару років онлайн в Україні. Цей рік у коледжі, паралельно з навчанням працює в шпіталі, вроді два рази на тиджень. Це офіційно в коледжі так навчання проходить.
ЛАД написав:Hotab Вы на другой ветке написали обращение к модераторам. Но интересно, что вы скажете о постах бигора, шамана и ещё "ряда товарищей"?
Дуже мало читаю зараз гілку . Лише останні сторінки, або відповіді мені. Чесно кажучи, ваші взаємні (двосторонні) перепалки пролистую)) Тому не скажу хто там більший провокатор і «секретар райкому»)) В загальному «проукраінскості забагато не буває»)) На мою думку «хантерівшина» шкодить Україні і українцям більше. Ті, хто приймає рішення коли і як проводити переговори про закінчення війни, не читають ні шамана, ні вас, ні мене. Тобто це ніяк ні на що не впливає. А знаєте що впливає? Ота «хантерівщина» , яка вбиває віру людей. Які начитавшись оцього гівна зайвий раз не задонатять, бо «все одно нема сенсу, ми вже програли». Це працює саме так. І дайбог це робиться не навмисно ним.
Звісно- дешеві енергоносії, кваліфікована робоча сила, прозоре законодавство та податки, відсутність корупції.
дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться. кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?
Ось бачите, вмієте самі відповісти на своє-ж питання.
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас? Интересный у нас форум. Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же. А у нас на форуме - никакой проблемы не существует. А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.
Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану.
Если "повинні депортувати з ЄС, але не змогли", то с какой радости они поедут к нам? В ЕС условия получше.
Там вже була справа, сирійців, вроді, хотіли масово депортувать до Турції, але Турція послала з такими пропозиціями. Хто зна на яких умовах нас приймуть, якщо приймуть до ЄС, наприклад скажуть приймать цих депортованих, тому-що у вас демографічна криза. Підпишуть таке і будуть приймать.
Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили. Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными. А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.
О, бачите, тобто справа не в мові, москалям потрібен привід. Сьогодні мова, завтра ще шось придумають.
Дюрі-бачі написав:А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України. Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А куди ви діли 0-25 та 45+? Жити у власній хаті це шо, ще раз питаю, куди їхать Вовчанськ, Рубіжне, Макіївка, Лисичанськ? Вас хтось вводить в оману, наші самі сплачують житло, медичну страховку та інші платежі, у т.ч. податки. Тільки одній тітці надали житло, разом з двома ще такими ж самісінькими, тітка 76 років категорично не хоче повертатись. У іншіх пам`ять нікуди не ділась, тюрма вона й є тюрма, там вони можуть жить де завгодно, а з тюрми не випустять. Тому так. Житло діло наживне, хочете діскутувать- є відповідна гілка Еміграція та заробітчанство.