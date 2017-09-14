fler написав:Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України. Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
Жити у власній хаті це шо, ще раз питаю, куди їхать Вовчанськ, Рубіжне, Макіївка, Лисичанськ? Житло діло наживне, хочете діскутувать- є відповідна гілка Еміграція та заробітчанство.
Ви читаєте вибірково? Тут бачу - тут не бачу? Тоді виділю жирним для вас.
fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года; Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
Shaman написав:давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...
так і кажіть що ми боремся за повернення офісного планктону та гуманітаріїв (політологів, психологів та знавців китайської літератури 5 століття до нашої ери). Саме вони відновлять Україну, а інженери, електрики, зварювальники, медсестри хай лишаються (бо роблять руками)
ти можеш накидати скільки завгодно, але реалі є такі як є. до чого ми боремося? хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві. хочеш з цим посперечатися. а боремося - це тупий накид. бо зараз війна, й тому багато в евакуації - добре, що для українців зробили пільгові умови порівняно з іншими біженцями.
краще українці будуть працювати в Європі, аніж поїдуть в Сибір...
А, пробачте, тоді вичьоркуєм. Так і запішіть- не повернувся ніхто. Нікому не цікава доля людей, а ще є ті, хто до москалів чкурнув, де вже деяким надали житло. Шо робить- ду_май_те.
fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А куди ви діли 0-25 та 45+?
Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?
ЛАД написав:Я уже дважды отвечал на этот вопрос. Повторять для вас лично, простите, не буду. И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.
Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.
По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?
так всім було треба капітулювати... тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік?
fler написав:Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
ЄС в курсі Ваших і Трампа планів?
Ось вам добра звістка — Україна стане членом ЄС до 1 січня 2027 року. Ну, принаймні так здається з Вашингтона. Точніше, з Маямі. Путін обговорив з посланцями Трампа питання вступу України в НАТО — Ушаков Що про це думає сам ЄС, який досі не спромігся відкрити з Україною жодного переговорного розділу, й чи готовий Євросоюз до такого кроку (особливо друг Трампа — Орбан), документ знов-таки замовчує. https://zn.ua/ukr/WORLD/novij-mirnij-pl ... entiv.html
Партнери всі "за колгосп, але не в їхньому селі". Гроші за, але нехай хтось інший, зброю і т.д. Ви вірите в Україну в ЄС в наступному році?