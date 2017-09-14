RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 161341613516136161371613816139>
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:06

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab
Вы на другой ветке написали обращение к модераторам.
Но интересно, что вы скажете о постах бигора, шамана и ещё "ряда товарищей"?

...... Це працює саме так. ......

Странно, что такого в ответе было, что аж удалили? -- ну да ладно.
Другой вопрос: а вот та "барсетка" с наличкой - да через кордон -- это тоже "меня начитавшись" было? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11091
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:10

  Water написав:
  fler написав:Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.


Жити у власній хаті це шо, ще раз питаю, куди їхать Вовчанськ, Рубіжне, Макіївка, Лисичанськ?
Житло діло наживне, хочете діскутувать- є відповідна гілка Еміграція та заробітчанство.

Ви читаєте вибірково? Тут бачу - тут не бачу? Тоді виділю жирним для вас.
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:17

  Letusrock написав:
  Shaman написав:давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...

так і кажіть що ми боремся за повернення офісного планктону та гуманітаріїв (політологів, психологів та знавців китайської літератури 5 століття до нашої ери). Саме вони відновлять Україну, а інженери, електрики, зварювальники, медсестри хай лишаються (бо роблять руками) :D

ти можеш накидати скільки завгодно, але реалі є такі як є. до чого ми боремося? хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві. хочеш з цим посперечатися. а боремося - це тупий накид. бо зараз війна, й тому багато в евакуації - добре, що для українців зробили пільгові умови порівняно з іншими біженцями.

краще українці будуть працювати в Європі, аніж поїдуть в Сибір...

якщо інженери в тебе роблять руками, то ок.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:17

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.


Жити у власній хаті це шо, ще раз питаю, куди їхать Вовчанськ, Рубіжне, Макіївка, Лисичанськ?
Житло діло наживне, хочете діскутувать- є відповідна гілка Еміграція та заробітчанство.

Ви читаєте вибірково? Тут бачу - тут не бачу? Тоді виділю жирним для вас.
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

А, пробачте, тоді вичьоркуєм.
Так і запішіть- не повернувся ніхто.
Нікому не цікава доля людей, а ще є ті, хто до москалів чкурнув, де вже деяким надали житло.
Шо робить- ду_май_те.
Water
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:20

  Shaman написав:хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві.

Дівчина з Миколаєва працює юристом.
Айті багато хто, але я мало таких знаю.
Water
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:21

  Water написав:
  fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

А куди ви діли 0-25 та 45+?

Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:21

  Banderlog написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.

По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?

так всім було треба капітулювати... :lol: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:22

  fler написав:Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

ЄС в курсі Ваших і Трампа планів?
Ось вам добра звістка — Україна стане членом ЄС до 1 січня 2027 року. Ну, принаймні так здається з Вашингтона. Точніше, з Маямі.
Путін обговорив з посланцями Трампа питання вступу України в НАТО — Ушаков
Що про це думає сам ЄС, який досі не спромігся відкрити з Україною жодного переговорного розділу, й чи готовий Євросоюз до такого кроку (особливо друг Трампа — Орбан), документ знов-таки замовчує. https://zn.ua/ukr/WORLD/novij-mirnij-pl ... entiv.html

Партнери всі "за колгосп, але не в їхньому селі". Гроші за, але нехай хтось інший, зброю і т.д.
Ви вірите в Україну в ЄС в наступному році?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7203
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:23

  Water написав:
  Shaman написав:хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві.

Дівчина з Миколаєва працює юристом.
Айті багато хто, але я мало таких знаю.

про що ми сперечаємось? про окремі випадки - є всі варіанти. ІТ поки окрема каста - але навіть тут з зп 5 куо краще живеться, ніж там з зп 5-7 куо...

який відсоток здає мову на В1, а скільки отримує А2 - знаєте? а якщо у людей В2-С1 - питань немає...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 гру, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:24

  ЛАД написав:Hotab
Вы на другой ветке написали обращение к модераторам.
Но интересно, что вы скажете о постах бигора, шамана и ещё "ряда товарищей"?

ЛАД треба написати, бачу аж свербить - "хАчу обратить ваше внимание...ЛАД-доброжелатель" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 161341613516136161371613816139>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 364599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1058087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (480)
12.12.2025 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.