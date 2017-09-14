RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:29

До попереднього обговорення, скільки енергії йде in vain під час заряджання/ розрядки батарей.
Обидва рази ДО 10%. Не 20, як писали опоненти.
Щоправда є холостий хід, до 50 Втгод в год , коли інвертор і не віддає, і не бере. Але зараз це 5 годин на добу максимум, весь інший час він таки віддає або приймає. Багато вимкнень .
Загалом через інвертор за день проходить ДО 5 кВтгод.
Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:31

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

А куди ви діли 0-25 та 45+?

...... А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. ......

Странно: а во всех новостях что Штатов что Европы пишут, что рекордная безработица среди выпускников :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:33

  _hunter написав:
  fler написав:
  Water написав:А куди ви діли 0-25 та 45+?

...... А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. ......

Странно: а во всех новостях что Штатов что Европы пишут, что рекордная безработица среди выпускников :roll:

я ж кажу 8)

Китай ще почитай - отам цікаво...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:33

  Ой+ написав:Ви вірите в Україну в ЄС в наступному році?

Ні. Мої колеги працюють у переговорних групах. У січні будуть новини. Все може змінитися.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:36

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років

А Ви оптиміст. ИМХО значно більші проблеми будуть коли нам обріжуть допомогу. А це десь 2027-2030 рік...
ИМХО зараз влада би мала показово розстрілювати десятки "друзів" за корупцію, але в нас навіть Резнікова не хочуть посадити

й що дадуть розстріли - моральне задоволення це так.а якщо за компанію розстріляють й якогось викладача за Закарпаття за розпил грантів - оцим такі масові розстріли й погані...

треба далі вибудовувати країни. а в межах створеного шукати рішення. рішення ЗАВЖДИ можна знайти, якщо цим займатися, а не розповідати, як все пропало.

звісно, якби не було б війни - було б краще. але маємо що маємо...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:40

  Banderlog написав:От з чого ви взяли ті казочки про потік інвестицій? Поки що інвестиції з України ідуть в європу.

все буде погано, тому так готуйтесь до Румунії - які там вакансії для понаїхів :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:42

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

А куди ви діли 0-25 та 45+?

Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?

Кого не беруть? :shock: :shock: :shock:
18-25 вже працюють та отримують кошти.
Я не знаю саме за прибиральниць та вантажників, всі інші працюють де завгодно, у т.ч. на заводах.
Після 45 люди теж працюють, з робочим контрактом без питань візьмуть в кредит житло.
Чи ви хотіли повернуть 45+ до України, де у людей нема нічого?
Чи вже 45+ випускають з тюрми? Якщо такі люди в тюрмі не потрібні, випустіть їх, хай помирають десь на березі океану.
Я вас питав за людей з Херсону, їх вже кудись евакуювали, чи на півдні тепло, чи нуїхнафіг, чи спасеніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:43

  Shaman написав:
  Banderlog написав:От з чого ви взяли ті казочки про потік інвестицій? Поки що інвестиції з України ідуть в європу.

все буде погано, тому так готуйтесь до Румунії - які там вакансії для понаїхів :lol:

Охоронець в Румундержиморденерго? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:48

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві.

Дівчина з Миколаєва працює юристом.
Айті багато хто, але я мало таких знаю.

про що ми сперечаємось? про окремі випадки - є всі варіанти. ІТ поки окрема каста - але навіть тут з зп 5 куо краще живеться, ніж там з зп 5-7 куо...

А можна про "краще живеться"? Де цей парадайз?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:51

  Shaman написав: :lol: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік? ;)
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія?
Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.
