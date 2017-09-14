До попереднього обговорення, скільки енергії йде in vain під час заряджання/ розрядки батарей. Обидва рази ДО 10%. Не 20, як писали опоненти. Щоправда є холостий хід, до 50 Втгод в год , коли інвертор і не віддає, і не бере. Але зараз це 5 годин на добу максимум, весь інший час він таки віддає або приймає. Багато вимкнень . Загалом через інвертор за день проходить ДО 5 кВтгод.
fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А куди ви діли 0-25 та 45+?
А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+.
Странно: а во всех новостях что Штатов что Европы пишут, что рекордная безработица среди выпускников
budivelnik написав:Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років
А Ви оптиміст. ИМХО значно більші проблеми будуть коли нам обріжуть допомогу. А це десь 2027-2030 рік... ИМХО зараз влада би мала показово розстрілювати десятки "друзів" за корупцію, але в нас навіть Резнікова не хочуть посадити
й що дадуть розстріли - моральне задоволення це так.а якщо за компанію розстріляють й якогось викладача за Закарпаття за розпил грантів - оцим такі масові розстріли й погані...
треба далі вибудовувати країни. а в межах створеного шукати рішення. рішення ЗАВЖДИ можна знайти, якщо цим займатися, а не розповідати, як все пропало.
звісно, якби не було б війни - було б краще. але маємо що маємо...
Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?
Кого не беруть? 18-25 вже працюють та отримують кошти. Я не знаю саме за прибиральниць та вантажників, всі інші працюють де завгодно, у т.ч. на заводах. Після 45 люди теж працюють, з робочим контрактом без питань візьмуть в кредит житло. Чи ви хотіли повернуть 45+ до України, де у людей нема нічого? Чи вже 45+ випускають з тюрми? Якщо такі люди в тюрмі не потрібні, випустіть їх, хай помирають десь на березі океану. Я вас питав за людей з Херсону, їх вже кудись евакуювали, чи на півдні тепло, чи нуїхнафіг, чи спасеніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх?
Shaman написав: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік?
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія? Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.