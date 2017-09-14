RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:01

ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП
При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході.
Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн
Це розмір застави яку призначив суд.
Оборзелі.
UA
 
Повідомлень: 9945
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:04

  Banderlog написав:
  Shaman написав: :lol: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік? ;)
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія?
Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.

от що мені в тобі подобається, так це щирість ;) й з твоїми ідейними союзниками все зрозуміло. ти б ще непогано почувався б в чорних сотнях, року так до 17 - а там би полетів акі птиця :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:09

  UA написав:ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП
При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході.
Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн
Це розмір застави яку призначив суд.
Оборзелі.
...

чистий хайп на трагедії. а про ціну життя - взагалі мерзенне перекручування. й це пише мент до мозку кісток - тобто чисте лицемірство...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:09

  fler написав:
  Ой+ написав:Ви вірите в Україну в ЄС в наступному році?

Ні. Мої колеги працюють у переговорних групах. У січні будуть новини. Все може змінитися.

Без шансів...
UA
 
Повідомлень: 9945
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:11

  fler написав:
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року.
В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.

Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7099
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:12

  Shaman написав:
  UA написав:ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП
При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході.
Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн
Це розмір застави яку призначив суд.
Оборзелі.
...

чистий хайп на трагедії. а про ціну життя - взагалі мерзенне перекручування. й це пише мент до мозку кісток - тобто чисте лицемірство...

До Зе, полетіли з посад всі, аж до нач. обласного управління.
Зараз все можна.
https://www.instagram.com/reel/DSFgw0Ljjyk/
Востаннє редагувалось UA в П'ят 12 гру, 2025 15:19, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9945
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:14

  Shaman написав:
от що мені в тобі подобається, так це щирість ;) й з твоїми ідейними союзниками все зрозуміло. ти б ще непогано почувався б в чорних сотнях, року так до 17 - а там би полетів акі птиця :lol:

А до чого тут до мене твої чорні сотні?
Мої предки в першу світову воювали за австроугорщину спочатку щемили італійців потом москалів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:20

  Shaman написав:
  Banderlog написав: чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?

так всім було треба капітулювати... :lol:

Ні. Финляндія показала що не потрібно було капітулювати, Англія правильно що не капітулювала і т.д.
Тут нічого смішного не має. Це питання дуже важке і відповідь різна для різних ситуацій.
І ніхто тут не говорить що Україна повинна капітулювати.

Про Чехію питання дуже цікаве, але тобі слабо на нього відповісти. Злився як завжди.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 12 гру, 2025 15:24, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7099
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?


жодного разу не відповів - точніше "єто другое".

а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...

Понятно.
Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак".
А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз?
Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны.
У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии.
Достаточно отличий?

єдине, що було - це так людські резерви. й тоталітарна влада, яка людей взагалі не рахувала. на цьому й перемогли. плюс допомог Заходу. оце головна причина - ніхто здаватися не збирався. скільки втрати - 40-50 млн. з 200 млн? зараз Бандерлог має дати коментарій про достовірність...

в 41 році далеко все це було не очевидно, це зараз можна розповідати як воно планувалося. "союзники", "партнери" - гра слів. допомога зараз теж дуже чимала. а союзники після війни що ви писали - жодного комуніста в уряді, оце так союзники.

а другий фронт не відкриють лише через радянську ядерну зброю, яка дісталась у спадок. власне як й членство в Совбезі ООН. а так тиснуть, санкції так не діють, що просадки напевне у всіх галузях економіки, окрім пов'язаних з війною.

тому причина була іншої - "ни шагу назад". й методи відповідні. після 37-38рр хтось думав о людях - не смішить. але ці методи пі час 2СВ ви підтримуєте - "за ценой не постоим".

є надія, що після нашої війни світ нарешті звільниться від агресій цього повторяльщика, це його остання спроба...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:23

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
от що мені в тобі подобається, так це щирість ;) й з твоїми ідейними союзниками все зрозуміло. ти б ще непогано почувався б в чорних сотнях, року так до 17 - а там би полетів акі птиця :lol:

А до чого тут до мене твої чорні сотні?
Мої предки в першу світову воювали за австроугорщину спочатку щемили італійців потом москалів.

а як ти тоді продався руській церкві? зрадив предків? :lol:

дух в тебе правильний, чорносотенний - був би як рідний ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
