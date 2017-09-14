Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:22

ЛАД написав: Shaman написав: BIGor написав: .........

ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу? .........ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?



жодного разу не відповів - точніше "єто другое".



а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба... жодного разу не відповів - точніше "єто другое"., що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...

Понятно.

Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак".

А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз?

Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны.

У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии.

єдине, що було - це так людські резерви. й тоталітарна влада, яка людей взагалі не рахувала. на цьому й перемогли. плюс допомог Заходу. оце головна причина - ніхто здаватися не збирався. скільки втрати - 40-50 млн. з 200 млн? зараз Бандерлог має дати коментарій про достовірність...в 41 році далеко все це було не очевидно, це зараз можна розповідати як воно планувалося. "союзники", "партнери" - гра слів. допомога зараз теж дуже чимала. а союзники після війни що ви писали - жодного комуніста в уряді, оце так союзники.а другий фронт не відкриють лише через радянську ядерну зброю, яка дісталась у спадок. власне як й членство в Совбезі ООН. а так тиснуть, санкції так не діють, що просадки напевне у всіх галузях економіки, окрім пов'язаних з війною.тому причина була іншої - "ни шагу назад". й методи відповідні. після 37-38рр хтось думав о людях - не смішить. але ці методи пі час 2СВ ви підтримуєте - "за ценой не постоим".є надія, що після нашої війни світ нарешті звільниться від агресій цього повторяльщика, це його остання спроба...