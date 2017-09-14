ЛАД написав:Hotab Вы на другой ветке написали обращение к модераторам. Но интересно, что вы скажете о постах бигора, шамана и ещё "ряда товарищей"?
Дуже мало читаю зараз гілку . Лише останні сторінки, або відповіді мені. Чесно кажучи, ваші взаємні (двосторонні) перепалки пролистую)) Тому не скажу хто там більший провокатор і «секретар райкому»)) В загальному «проукраінскості забагато не буває»)) На мою думку «хантерівшина» шкодить Україні і українцям більше. Ті, хто приймає рішення коли і як проводити переговори про закінчення війни, не читають ні шамана, ні вас, ні мене. Тобто це ніяк ні на що не впливає. А знаєте що впливає? Ота «хантерівщина» , яка вбиває віру людей. Які начитавшись оцього гівна зайвий раз не задонатять, бо «все одно нема сенсу, ми вже програли». Це працює саме так. І дай бог це робиться не навмисно ним.
"проукраінскість" можно понимать сильно по-разному. Да, я могу регулярно писать об обстрелах Харькова и посылать проклятия Путину и росс. армии. Это будет "проукраінскість"? А какой толк с этого будет? Путин "устыдится" и прекратит войну? Или Бигор с шаманом и песикотом осознают и пойдут на фронт? Тут часто ругают Зеленского за "шашлыки в мае". Не буду сейчас обсуждать, правильно или нет. Но разговоры о том, что с ээ у нас никаких проблем и "через 2 недели" всё будет в порядке или что "вот-вот РФ развалится и чеченцы (буряты, татары, ...) будут резать русских" или, по крайней мере, РФ "вот-вот" потерпит экономический крах, у них уже закончились резервные фонды, это не то же самое? Могу продолжить перечень - "нам уже выделяют 140 млрд.". Могу вспомнить старые "расчёты" - "их ракеты стоят дорого, а убивают 2-3 человек, у них ракет не хватит убить всех и денег тоже". По-моему, это хуже, чем "шашлыки в мае". Когда Хантер или кто другой врёт, с эти можно и нужно спорить и это надо опровергать. Если они пишут правду, то, возможно, она бывает неприятная, но кто в этом виноват? Лучше закрывать глаза? Если бы коррупцию в энергетике разоблачили раньше и мы сами, и наказали бы коррупционеров по полной программе, это, наверное, было бы лучше, чем сегодняшний скандал. Лучше и с точки зрения внутренней ситуации, и с точки зрения международной реакции и помощи нам. М еня, например, гораздо больше раздражают диванные Аника-воины. С врагом можно спорить, можно воевать. А что делать с диванными патриотами? Меня удивляют женщины, которые "непримиримы" к врагу, но предпочитают, чтобы воевал кто-то другой, а не их любимые "квиточки" - муж, брат, сын. Впрочем, так же, как и мужчины, которые демонстрируют свой "патриотизм" с дивана или из-за границы и рассказывают, что они пойдут на фронт, "когда надо будет", или "когда власть изменится, или ещё при каких-то условиях. Удивляет, когда осуждают СССР за количество погибших в ту войну, но тут же приводят Союз в пример, когда заходит речь о сегодняшней войне. И не хотят считать сегодняшние жертвы, отрицая возможность каких-то политических уступок. Повторю ещё раз - я понимаю и уважаю людей, которые придерживаются принципа: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но это личный выбор каждого и, уверен, что такие люди уже давно на фронте. Но точно не понимаю "начальников Берёзкиных". И тех, кто видит в человеке врага только потому, что он не говорит по-украински, или не считает русских "генетическими ур**", или говорит о наших проблемах и недостатках, или не молится на Зеленского или Порошенко (в зависимости от взглядов конкретного человека), или не пишет в каждом посте: "Слава Украине" и "Смерть Путину". Не буду употреблять часто вспоминаемые здесь термины (нацизм, фашизм), но то, что это прямой путь к тоталитаризму, несомненно. При этом те же люди "яростные противники тоталитаризма".
fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года; Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року. В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.
Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.
ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...
Banderlog написав: чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?
так всім було треба капітулювати...
Ні. Финляндія показало що не потрібно було капітулювати, Англія правильно що не капітулювала і т.д. Тут нічого смішного не має. Це питання дуже важке і відповідь різна для різних ситуацій. І ніхто тут не говорить що Україна повинна капітулювати.
Але про Чехію питання дуже цікаве, але тобі слабо на нього відповісти.
Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.
ЛАД написав:М еня, например, гораздо больше раздражают диванные Аника-воины. С врагом можно спорить, можно воевать. А что делать с диванными патриотами?
от бачите - з ворогом можна сперечатися, можна спробувати зрозуміти його думки. а патріот - це вже зневажливо-іронічне слово, його на форумі тільки в такому контексті вживають.
ти більше пиши ЛАД, тоді більше таких щирих висловів буває... головне питання в тому, що ти десь всередині вважаєш, що руські мають право... а коли тобі відповідають - ні не мають, а звірства це взагалі окрема тема - ось тоді й починається виправдовування...
ЛАД написав:........ дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться. кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?
Ось бачите, вмієте самі відповісти на своє-ж питання.
Т.е. вы того же мнения?
Там вже була справа, сирійців, вроді, хотіли масово депортувать до Турції, але Турція послала з такими пропозиціями. Хто зна на яких умовах нас приймуть, якщо приймуть до ЄС, наприклад скажуть приймать цих депортованих, тому-що у вас демографічна криза. Підпишуть таке і будуть приймать.
"хотіли масово депортувать" и депортували это разные вещи. С окончания войны прошёл уже год, но пока всё ограничивается разговорами. К нам не отправят - у нас денег нет на их содержание.
Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными. А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.
О, бачите, тобто справа не в мові, москалям потрібен привід. Сьогодні мова, завтра ще шось придумають.
Так я об этом всё время пишу.
По итогу, не пойму, что мы обсуждали, если у нас мнения совпадают.
ЛАД написав:Могу вспомнить старые "расчёты" - "их ракеты стоят дорого, а убивают 2-3 человек, у них ракет не хватит убить всех и денег тоже".
І що? Виявилось що розрахунки не вірні? І скільки ВБИЛИ їх РАКЕТИ? І скільки при цьому вони вартували?
То може тодішні мої розрахунки 3 річної давності дали можливість відбиватись до сьогодні? Бо дурні-парторги нагнітали істерію типу Проти ракет захисту не має , тому нас всіх вбють і щоб не вбили треба здаватись пошвидше...
І що виявилось? Я виявився правий... РАКЕТАМИ нас не вбили ні в 2022 ні в 2023 ні в 2024 ні в 2025 ... не вбють і в 2026.... Мясні штурми педерації приносять нам на ДВА порядки (більше ніж в 100-300 разів) шкоди ніж втрати від ракет педерації....
Тому заткнись з своєю крокодилячою любовю до України... це в крокодила не сльози це шлунковий сік...
Shaman написав: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік?
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія? Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.
от що мені в тобі подобається, так це щирість й з твоїми ідейними союзниками все зрозуміло. ти б ще непогано почувався б в чорних сотнях, року так до 17 - а там би полетів акі птиця