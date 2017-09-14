RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:27

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab
Вы на другой ветке написали обращение к модераторам.
Но интересно, что вы скажете о постах бигора, шамана и ещё "ряда товарищей"?


Дуже мало читаю зараз гілку . Лише останні сторінки, або відповіді мені. Чесно кажучи, ваші взаємні (двосторонні) перепалки пролистую)) Тому не скажу хто там більший провокатор і «секретар райкому»))
В загальному «проукраінскості забагато не буває»))
На мою думку «хантерівшина» шкодить Україні і українцям більше.
Ті, хто приймає рішення коли і як проводити переговори про закінчення війни, не читають ні шамана, ні вас, ні мене. Тобто це ніяк ні на що не впливає. А знаєте що впливає? Ота «хантерівщина» , яка вбиває віру людей. Які начитавшись оцього гівна зайвий раз не задонатять, бо «все одно нема сенсу, ми вже програли». Це працює саме так. І дай бог це робиться не навмисно ним.

"проукраінскість" можно понимать сильно по-разному.
Да, я могу регулярно писать об обстрелах Харькова и посылать проклятия Путину и росс. армии. Это будет "проукраінскість"?
А какой толк с этого будет? Путин "устыдится" и прекратит войну?
Или Бигор с шаманом и песикотом осознают и пойдут на фронт?
Тут часто ругают Зеленского за "шашлыки в мае".
Не буду сейчас обсуждать, правильно или нет.
Но разговоры о том, что с ээ у нас никаких проблем и "через 2 недели" всё будет в порядке или что "вот-вот РФ развалится и чеченцы (буряты, татары, ...) будут резать русских" или, по крайней мере, РФ "вот-вот" потерпит экономический крах, у них уже закончились резервные фонды, это не то же самое? Могу продолжить перечень - "нам уже выделяют 140 млрд.". Могу вспомнить старые "расчёты" - "их ракеты стоят дорого, а убивают 2-3 человек, у них ракет не хватит убить всех и денег тоже".
По-моему, это хуже, чем "шашлыки в мае".
Когда Хантер или кто другой врёт, с эти можно и нужно спорить и это надо опровергать.
Если они пишут правду, то, возможно, она бывает неприятная, но кто в этом виноват?
Лучше закрывать глаза?
Если бы коррупцию в энергетике разоблачили раньше и мы сами, и наказали бы коррупционеров по полной программе, это, наверное, было бы лучше, чем сегодняшний скандал. Лучше и с точки зрения внутренней ситуации, и с точки зрения международной реакции и помощи нам.
М еня, например, гораздо больше раздражают диванные Аника-воины.
С врагом можно спорить, можно воевать. А что делать с диванными патриотами?
Меня удивляют женщины, которые "непримиримы" к врагу, но предпочитают, чтобы воевал кто-то другой, а не их любимые "квиточки" - муж, брат, сын. Впрочем, так же, как и мужчины, которые демонстрируют свой "патриотизм" с дивана или из-за границы и рассказывают, что они пойдут на фронт, "когда надо будет", или "когда власть изменится, или ещё при каких-то условиях.
Удивляет, когда осуждают СССР за количество погибших в ту войну, но тут же приводят Союз в пример, когда заходит речь о сегодняшней войне. И не хотят считать сегодняшние жертвы, отрицая возможность каких-то политических уступок.
Повторю ещё раз - я понимаю и уважаю людей, которые придерживаются принципа: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но это личный выбор каждого и, уверен, что такие люди уже давно на фронте.
Но точно не понимаю "начальников Берёзкиных".
И тех, кто видит в человеке врага только потому, что он не говорит по-украински, или не считает русских "генетическими ур**", или говорит о наших проблемах и недостатках, или не молится на Зеленского или Порошенко (в зависимости от взглядов конкретного человека), или не пишет в каждом посте: "Слава Украине" и "Смерть Путину".
Не буду употреблять часто вспоминаемые здесь термины (нацизм, фашизм), но то, что это прямой путь к тоталитаризму, несомненно.
При этом те же люди "яростные противники тоталитаризма". :)
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:28

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року.
В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.

Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.

ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:29

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?

так всім було треба капітулювати... :lol:

Ні. Финляндія показало що не потрібно було капітулювати, Англія правильно що не капітулювала і т.д.
Тут нічого смішного не має. Це питання дуже важке і відповідь різна для різних ситуацій.
І ніхто тут не говорить що Україна повинна капітулювати.

Але про Чехію питання дуже цікаве, але тобі слабо на нього відповісти.

Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:34

  ЛАД написав:М еня, например, гораздо больше раздражают диванные Аника-воины.
С врагом можно спорить, можно воевать. А что делать с диванными патриотами?

от бачите - з ворогом можна сперечатися, можна спробувати зрозуміти його думки. а патріот - це вже зневажливо-іронічне слово, його на форумі тільки в такому контексті вживають.

ти більше пиши ЛАД, тоді більше таких щирих висловів буває... головне питання в тому, що ти десь всередині вважаєш, що руські мають право... а коли тобі відповідають - ні не мають, а звірства це взагалі окрема тема - ось тоді й починається виправдовування...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:39

  Water написав:
  ЛАД написав:........ дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться.
кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?

Ось бачите, вмієте самі відповісти на своє-ж питання.
Т.е. вы того же мнения?

Там вже була справа, сирійців, вроді, хотіли масово депортувать до Турції, але Турція послала з такими пропозиціями.
Хто зна на яких умовах нас приймуть, якщо приймуть до ЄС, наприклад скажуть приймать цих депортованих, тому-що у вас демографічна криза. Підпишуть таке і будуть приймать.
"хотіли масово депортувать" и депортували это разные вещи. С окончания войны прошёл уже год, но пока всё ограничивается разговорами. К нам не отправят - у нас денег нет на их содержание.

Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными.
А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.

О, бачите, тобто справа не в мові, москалям потрібен привід. Сьогодні мова, завтра ще шось придумають.
Так я об этом всё время пишу.

По итогу, не пойму, что мы обсуждали, если у нас мнения совпадают. :)
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Могу вспомнить старые "расчёты" - "их ракеты стоят дорого, а убивают 2-3 человек, у них ракет не хватит убить всех и денег тоже".
І що? Виявилось що розрахунки не вірні?
І скільки ВБИЛИ їх РАКЕТИ? І скільки при цьому вони вартували?

То може тодішні мої розрахунки 3 річної давності дали можливість відбиватись до сьогодні?
Бо дурні-парторги нагнітали істерію типу
Проти ракет захисту не має , тому нас всіх вбють і щоб не вбили треба здаватись пошвидше...

І що виявилось?
Я виявився правий...
РАКЕТАМИ нас не вбили ні в 2022 ні в 2023 ні в 2024 ні в 2025 ... не вбють і в 2026....
Мясні штурми педерації приносять нам на ДВА порядки (більше ніж в 100-300 разів) шкоди ніж втрати від ракет педерації....

Тому заткнись з своєю крокодилячою любовю до України... це в крокодила не сльози це шлунковий сік...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:49

  ЛАД написав:Если бы коррупцию в энергетике разоблачили раньше и мы сами, и наказали бы коррупционеров по полной программе, это, наверное, было бы лучше, чем сегодняшний скандал.

А шо їх наказалі?
https://detector.media/infospace/articl ... -zvyazkiv/
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:50

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: :lol: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік? ;)
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія?
Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.

от що мені в тобі подобається, так це щирість ;) й з твоїми ідейними союзниками все зрозуміло. ти б ще непогано почувався б в чорних сотнях, року так до 17 - а там би полетів акі птиця :lol:

"Шаман - доброжелатель" ?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:50

  Shaman написав: а патріот - це вже зневажливо-іронічне слово, його на форумі тільки в такому контексті вживають.

Все до чого ти торкаешься перетворюється на дермо.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:51

Питання до fler

В той час, коли відсутній господар житла Міндич, чи можливо туди заселить людей з обмеженими можливостями з Херсону? Хоча б на зимній період, бо замерзнуть люди.
