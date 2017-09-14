RSS
Shaman написав:...зрадофіли...

  Shaman написав:...зрадофіли...

Хто такі зрадофіли?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:03

  ЛАД написав:город был передан Советскому Союзу в 1945 году в соответствии с Потсдамским соглашением

Хто підписав Потсдамское соглашение?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:07

  ЛАД написав:Нерушимость границ была подтверждена Московским договором )между СССР и ФРГ, 12 августа 1970 года

Московський договір не визначав статус Східної Пруссії і конкретно не описував Калінінград.
Він лише підтвердив принцип:
“Кордон у Європі є непорушним, і територіальні претензії неприйнятні.”

Це фактично означало, що Західна Німеччина де-факто визнавала і рішення щодо Східної Пруссії, але без конкретизації.
🔹 Чому цього договору було недостатньо?

Бо Москва і Бонн могли домовитися лише між собою. Але:
✔️ Остаточно питання німецьких кордонів може вирішити тільки сама Німеччина як єдина держава — а вона на той момент була поділена.
✔️ Статус Німеччини формально регулювали чотири окупаційні держави (США, Британія, Франція, СРСР) — і їхню роль теж треба було юридично закрити.

Тому Московський договір був дуже важливою політичною декларацією, але не остаточним юридичним документом.

Саме тому в 1990 р. і знадобився Договір "Два плюс чотири", який уже:
підписали обидві Німеччини,
підписали всі чотири держави-переможниці,
чітко закріпив сучасний кордон Німеччини і відмову від будь-яких претензій.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:19

Момпасьє в діліжансі

Момпасьє в діліжансі
