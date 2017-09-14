RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:02

  Shaman написав:...зрадофіли...

Хто такі зрадофіли?
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:03

  ЛАД написав:город был передан Советскому Союзу в 1945 году в соответствии с Потсдамским соглашением

Хто підписав Потсдамское соглашение?
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:07

  ЛАД написав:Нерушимость границ была подтверждена Московским договором )между СССР и ФРГ, 12 августа 1970 года

Московський договір не визначав статус Східної Пруссії і конкретно не описував Калінінград.
Він лише підтвердив принцип:
“Кордон у Європі є непорушним, і територіальні претензії неприйнятні.”

Це фактично означало, що Західна Німеччина де-факто визнавала і рішення щодо Східної Пруссії, але без конкретизації.
🔹 Чому цього договору було недостатньо?

Бо Москва і Бонн могли домовитися лише між собою. Але:
✔️ Остаточно питання німецьких кордонів може вирішити тільки сама Німеччина як єдина держава — а вона на той момент була поділена.
✔️ Статус Німеччини формально регулювали чотири окупаційні держави (США, Британія, Франція, СРСР) — і їхню роль теж треба було юридично закрити.

Тому Московський договір був дуже важливою політичною декларацією, але не остаточним юридичним документом.

Саме тому в 1990 р. і знадобився Договір "Два плюс чотири", який уже:
підписали обидві Німеччини,
підписали всі чотири держави-переможниці,
чітко закріпив сучасний кордон Німеччини і відмову від будь-яких претензій.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:19

Момпасьє в діліжансі

Момпасьє в діліжансі
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:22

  Water написав:Я вас питав за людей з Херсону, їх вже кудись евакуювали, чи на півдні тепло, чи нуїхнафіг, чи спасеніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх?

Роспропаганда ділила українців на сорти без особливого успіху, а от по-справжньому поділити українців на сорти вдалося саме зеленій владі. І поділ проходить просто по межі окупації. Від війни постраждали багато всюди, але є постраждалі першого сорту, це ті, чиє нерухоме майно зруйновано або отримало пошкодження на підконтрольних або звільнених територіях. Для них існують програми підтримки на ремонт, відбудову або придбання іншого житла. Може й не для всіх доступні, і не на всіх вистачає, але люди можуть подати заявку, і хтось щось отримує. Є другий сорт: це ті, чиє житло зруйноване на окупованих територіях. Такі також на щось мають право, але поки що суто теоретично, бо будь-яка спроба звернутися до такої допомоги наразі закінчується відповідю, що на вказаних територіях неможливо обстежити стан житла і надати відповідні документи, а без цього ніякі компенсації отримати неможливо, і навіть зареєструвати такі заявки неможливо. І є третій сорт -- хто виїхав з окупованої території, не втративши там житло. Про таких взагалі ніколи не згадують, і нічого не пропонують навіть теоретично. Хоча ці люди знаходяться в тому ж самому становищі, що і ті, хто житло втратили. Користі з нього ніякої. Постраждалим другого і третього сортів держава колись виплачувала якісь копійки допомоги як тимчасово переміщеним особам, але невдовзі і ці виплати скасували.

Але у всіх першосотрних, і тіх, кого взагалі не зачепило, є стійке враження, що держава переселенців забезпечує всім необхідним, і вони вже отримали і житло, і компенсації, і допомогу їм дають. Я навіть повірити не міг, що хтось може бути такої високої думки про цю державу, коли мені це розповідали.

До речі, ОПИТУВАННЯ - питання до тих, хто не з окупованих територій. Хто в курсі, що за зруйноване в окупації житло постраждалі не те, що жодної копійки не отримали компенсації, а навіть не можуть цю подію зареєструвати, щоб хоч до якоїсь там черги потрапити?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:) :)
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:31

  M-Audio написав:..........
До речі, ОПИТУВАННЯ - питання до тих, хто не з окупованих територій. Хто в курсі, що за зруйноване в окупації житло постраждалі не те, що жодної копійки не отримали компенсації, а навіть не можуть цю подію зареєструвати, щоб хоч до якоїсь там черги потрапити?
В курсе.
Поэтому и писал о необходимости решения этого вопроса в мирном договоре. Если удастся.
Если не удастся, то этот вопрос должна решать сама Украина.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:32

  Water написав:В той час, коли відсутній господар житла Міндич, чи можливо туди заселить людей з обмеженими можливостями з Херсону? Хоча б на зимній період, бо замерзнуть люди.

Ви в ЕС чи союзное государство зібралися вступати до 2017 року?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:35

  andrijk777 написав:В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни.
Знову повертальщики.
Зрозумійте вже дві не дуже складних речі: терін "повернення" не може бути застосованих до тих, хто виїхав із окупованих територій. Для них це ніяке не "повернення", а ще один переїзд, і цей умовний переїзд в Україну для них нічим не відрізняється від переїзду до будь-якої іншої місцевості, де цих людей згодні будуть бачити.

І друге -- основна маса закордонних переселенців не будуть мати змоги самостійно вирішувати питання свого повернення (чи переїзду, в кого як), а будуть змушені виконувати рішення урядів різних країн. На нелегальному статусі, без житла і засобів до існування в будь-якій країні не прожити. Це в повній мірі стосується і України, яка наразі не пропонує нічого, крім легального статусу. Якщо країна перебування запропонує хоч трохи більше за це, то ніхто звідти не поїде, але питання в тому, чи знайдуться такі, і кому саме запропонують. Ось цим і буде визначатись відсоток тих, хто повернеться, а ніяк не бажаннями самих біженців.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:35

  Banderlog написав:
  Water написав:В той час, коли відсутній господар житла Міндич, чи можливо туди заселить людей з обмеженими можливостями з Херсону? Хоча б на зимній період, бо замерзнуть люди.

Не можно, приватна власність недоторкана. Війська теж не можно заселяти в покинутих будинках без дозволу власників. Навіть в прифронтових територіях.

Й?..
Shaman
