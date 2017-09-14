Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:58

И не хотят считать сегодняшние жертвы, отрицая возможность каких-то политических уступок.

Повторю ещё раз - я понимаю и уважаю людей, которые придерживаются принципа: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но это личный выбор каждого и, уверен, что такие люди уже давно на фронте.

Но точно не понимаю "начальников Берёзкиных".

И тех, кто видит в человеке врага только потому, что он не говорит по-украински, или не считает русских "генетическими ур**", или говорит о наших проблемах и недостатках, или не молится на Зеленского или Порошенко (в зависимости от взглядов конкретного человека), или не пишет в каждом посте: "Слава Украине" и "Смерть Путину".

Не буду употреблять часто вспоминаемые здесь термины (нацизм, фашизм), но то, что это прямой путь к тоталитаризму, несомненно.

цілий маніфест зрадофіла. й як завжди суміш брехні й трошки правди.ні обговорювати злочини треба, щоб розуміти, що відбувається, а не ховати голову - не бачу Бучі, не бачу Оленівкі, не бачу Маріуполя. щоб розуміти, що якщо ми й підемо на поступки, то цього ворогу довіряти не можна - там жодного слова правди й жодної відповідальності за свої дії.знову розмовляємо про політичні поступки. вже наводив приклад, на які ж поступки мали піти євреї в Німеччині до 2СВ, у відповідь "єто другое". якщо ви не можете сформулювати поступки - це означає, що це просто капітуляція - оце ви постійно пропагує. треба рахуватися з руськими та виконувати їх вимоги.про людину, яка не розмовляє українською - чиста брехня. особисто я писав, що це просто неповага - але схоже й це зачіпає ЛАДа. або просто не може людина вивчити укр мову - теж розповсюджено - так й кажіть - не можу. або не хочу. дивись вище.руських які чинять тут злочини або радіють всім цим влученням в Україні (а таких на Раші напевне не менше половини) - так мають нести за це відповідальність. ті, що скоюють - пряму. ті, що радіють - кармічну. СВОлоді ще навчать їх "Родину любить"...чомусь всі проукраїнські налаштовані громадяни мають бути на фронті. а хто буде передавати на фронт тоді замість Будівельника - може ЛАД? чи Letusrock? чи ще хтось зі зрадофілів? гадаю, ніхто не буде... але це так... головне, якщо не на фронті - не можна казати, що треба робити в цій складній ситуації - можна лише скиглити та жалітися, що "всьо пропало"...а умови перемовин та перемир'я обговорюємо саме ми. зрадофіли ставлять лише дві умови - або здатися, або вічна війна - типова маніпуляція. от зараз йдуть перемовини, щось вимальовується - й зрадофілам ТЕЖ не подобається - бо аякже капітуляція, яке перемир'я. якщо це взагалі зрадофіли, а не ІПСОшники на зп. тому починаються оці всі переходи на особистості.й повертаючись до початку - є велика різниці - постійно згадувати - або ВЗАГАЛІ не згадувати. Вовчанськ сам зруйнувався... як й Куп'янськ... й руські чинять звірства - а тут хтось згадує німців, американців... ще раз - звірства чинять руські саме зараз на території нашої країни. й так далеко не всі чинять. й де ще зразок для поклоніння Вагнер, в яких ще країнах?