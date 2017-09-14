ЛАД написав:Да, ракеты не убили всех. Так об этом никто не говорил и в 2022. Да, убили ничтожный % населения. Если считать в %. Но, может, не стоит говорить о %, когда речь идёт об убитых людях. Тем, кто потерял семьи, детей не легче от того, что % маленький.
А хто казав що легше? Але все пізнається в порівнянні Як думаєш Скільки українців знищили педераційники на окупованих територіях? більше чи менше ніж ракетами? Я кажу що в СОТНІ разів більше.. Що тоді виходить Ти закликав Україну здатись щоб педерація знищила саперними лопатками і автоматними кулями -в сотні разів більше? Тебе не послухались і втратили кілька сот людей( зберігши при цьому сотні тисяч людей) від кілька тисяч ракет і за 3 роки з боями нанісши противнику сотні тисяч урону -втратили всього 1000+/-км2 А якби послухали б дурня- то втратили б сотні тисяч людей і десятки тисяч кілометрів
Тому ще раз Перестань лити крокодилячі сльози.., бо отримаєш заворот кишок від втрати шлункового соку..
"послухали дурня" и втратили десятки тысяч убитых на фронте, не знаю сколько без вести пропавших, раненых и инвалидов, миллион беженцев. Этих всех вы, понятно, не считаете. Или тоже "небольшой %"?
Ще раз для парторга 1 Якби педерація зайшла в Харків, Запоріжж, Дніпропетровськ і Київ - то біженців булоб в рази більше 2 Скільки громадян УКРАЇНИ з ОРДЛО і Криму примусово мобілізували в ряди педераційної лрди і скільки їх загинуло 3 Чи розумієш ти , що ти б був або сексотом, або твої зяті вже були б поховані десь під Києвом з насінням в кишенях...
ЛАД написав:Hotab Забыл. Немного допишу. Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны. Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну. Как пишет будивельник, очень маленький %.
Три найбільших фонди 2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня). 2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн. 2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд). Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)
ПС Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко... Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає.... Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3 Таким чином 2022 рік 34+68+102=200млрд грн 2023 рік 19+38+57=114 млрд грн 2024 рік 24+48+72=144млрд грн проекція через три місяці 2025 на 2025 16*4+32*4+48*4=380млрд грн
fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года; Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року. В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.
Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.
ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...
Никто не вернётся. Достаточно выборки каждого индивидуально. Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы. Дети уже говорят с иностранным акцентом. На какой черт им сюда возвращаться? Не ну просто интересно Никто не вернётся. Но выедут сотни тысяч. Я, например, выеду и десятки знакомых. Выедут, потому что стали ясными фундаментальные вещи. Нормальные люди не будут в этом всём находиться
Бетон написав:Никто не вернётся. Достаточно выборки каждого индивидуально. Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.
Я не розумію практичності обговорення кількості тих хто повернеться.... 1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею... Отже Вернеться 1 млн таких людей з за кордону чи повернеться 3 млн таких людейц з за кордону - ролі не грає.. Так само як не грає ролі скільки виїде 2 Чим більше залишиться в Україні людей віком в 18-60 років - тим більше залишиться дітей.. А діти це особи які через рік-18 потрапляють в категорію 18-60.. Тобто почнуть працювати 3 Так є пенсіонери, але життя не вічне.... тому не буде такого що люди залишаться працювати в Європі (чи виїдуть після війни) і досягнувши пенсійного віку почнуть повертатись... Вже якщо вони там попрацюють років 5-10... вони там і залишаться на соціалці ..., а тривалість життя на пенсії в Україні в середньому 8 років.... То про що ми переживаємо? А війна і погіршення ситуації в охороні здопровья і якості проживання швидше за все ще більше скоротять цей термін( це сумно... але претензії до пуйла)